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Confira a programação

Jesus Vida Verão 2024 terá Preto no Branco e Anderson Freire

Shows acontecem gratuitamente na Praia de Itapoã, em Vila Velha. A expectativa da organização é receber cerca de 20 mil pessoas por noite
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:30

Preto no Branco é uma das atrações no Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro de 2024 em Vila Velha
Preto no Branco é uma das atrações no Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro de 2024 em Vila Velha Crédito: Instagram @pretonobrancobanda
É para glorificar de pé! Aguardado ansiosamente pelos cristãos, o Jesus Vida Verão acontece de 10 a 13 de janeiro de 2024, na Praia de Itapoã, em Vila Velha, em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, com entrada franca. O evento conta com apoio da TV Gazeta.
Entre as atrações confirmadas, estão nomes como Preto no Branco (indicados ao Grammy Latino), Júlia Vitória e Midian Lima, Isaias Saad e DV PV, Anderson Freire e André & Felipe.
De acordo com a organização, a 33ª edição do JVV será marcada pela diversidade de estilos musicais, indo do pop ao sertanejo, passando pelo bom e velho reggae.
A intenção continua a mesma: convidar os cristãos, e não cristãos, a ouvirem a palavra de Deus. Outro diferencial é a valorização dos talentos locais. O evento traz para 2024 as apresentações dos ganhadores do Festival JVV, como Gabriela Reis/Ibiraçu, Flávia Quintino/ Vila Velha e Herdeiros de Cristo/Aracruz.
O tema proposto para o próximo ano é "Jesus a Paz para o Mundo". A mensagem visa difundir ensinamentos e o amor Cristo, além de reforçar Seu primeiro mandamento: "Amar a Deus sobre as coisas e ao próximo como a nós mesmo". Confira em primeira mão o VT que circula na TV Gazeta a partir desta quarta-feira (27). 
São esperados em média 20 mil pessoas por noite vindas de vários municípios capixabas e de outros estados. Caravanas estão sendo organizadas em Minas Gerais e Bahia, por exemplo. O público é formado por cristãos evangélicos, católicos e pessoas sem religião definida, além de turistas e moradores da região.
A organização espera receber cerca de 300 voluntários nas áreas de aconselhamento, camarim, comunicação e logística. A coordenação geral segue com Pr. Evaldo Carlos dos Santos, também titular da Primeira Igreja Batista Praia da Costa (Vila Velha). 

33ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO

  • ONDE: em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, Praia de Itapoã, Vila Velha, com entrada franca
  • QUARTA (10): a partir das 19h, Preto no Branco e os ganhadores do Festival, Gabriela Reis/Ibiraçu, Flávia Quintino/ Vila Velha e Herdeiros de Cristo/Aracruz
  • QUINTA (11): a partir das 19h, Júlia Vitória e Midian Lima 
  • SEXTA (12): a partir das 19, Isaias Saad e DJ PV 
  • SÁBADO (13): a partir das 19h, Anderson Freire e André & Felipe

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