Jesus Vida Verão 2024 terá Preto no Branco e Anderson Freire

Preto no Branco é uma das atrações no Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro de 2024 em Vila Velha Crédito: Instagram @pretonobrancobanda

É para glorificar de pé! Aguardado ansiosamente pelos cristãos, o Jesus Vida Verão acontece de 10 a 13 de janeiro de 2024, na Praia de Itapoã, em Vila Velha, em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, com entrada franca. O evento conta com apoio da TV Gazeta.

Entre as atrações confirmadas, estão nomes como Preto no Branco (indicados ao Grammy Latino), Júlia Vitória e Midian Lima, Isaias Saad e DV PV, Anderson Freire e André & Felipe.

De acordo com a organização, a 33ª edição do JVV será marcada pela diversidade de estilos musicais, indo do pop ao sertanejo, passando pelo bom e velho reggae.

A intenção continua a mesma: convidar os cristãos, e não cristãos, a ouvirem a palavra de Deus. Outro diferencial é a valorização dos talentos locais. O evento traz para 2024 as apresentações dos ganhadores do Festival JVV, como Gabriela Reis/Ibiraçu, Flávia Quintino/ Vila Velha e Herdeiros de Cristo/Aracruz.

O tema proposto para o próximo ano é "Jesus a Paz para o Mundo". A mensagem visa difundir ensinamentos e o amor Cristo, além de reforçar Seu primeiro mandamento: "Amar a Deus sobre as coisas e ao próximo como a nós mesmo". Confira em primeira mão o VT que circula na TV Gazeta a partir desta quarta-feira (27).

São esperados em média 20 mil pessoas por noite vindas de vários municípios capixabas e de outros estados. Caravanas estão sendo organizadas em Minas Gerais e Bahia, por exemplo. O público é formado por cristãos evangélicos, católicos e pessoas sem religião definida, além de turistas e moradores da região.

A organização espera receber cerca de 300 voluntários nas áreas de aconselhamento, camarim, comunicação e logística. A coordenação geral segue com Pr. Evaldo Carlos dos Santos, também titular da Primeira Igreja Batista Praia da Costa (Vila Velha).

33ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO

ONDE: em palco montado na reta da Avenida Jair de Andrade, Praia de Itapoã, Vila Velha, com entrada franca