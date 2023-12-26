Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • HZ sorteia par de ingressos para o show de Alok em Guarapari
Divirta-se

HZ sorteia par de ingressos para o show de Alok em Guarapari

Apresentação do DJ acontece neste sábado (30), na P12 em Guarapari. Veja como participar do sorteio
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 14:00

O DJ Alok
DJ Alok se apresenta na P12 de Guarapari neste sábado (30) Crédito: Instagram | @alok
Pensou que os sorteios de HZ chegaram ao fim? Claro que não! Nesta semana, um sortudo poderá concorrer a um par de ingressos para o show de Alok. O evento ocorre no sábado (30), na P12, em Guarapari. Curtiu?
A festança começa às 20h30 e ainda contará com shows de Felipe Amorim, Durval Lelys e Ralk. Os ingressos custam entre R$ 230 (5º lote, setor único, meia entrada) e R$ 450 (5º lote, setor único, inteira), no site da BrasilTicket.
Além do show do Alok, HZ também está sorteando um par de ingressos para o show do Gusttavo Lima, que rola nessa sexta-feira (29) também na P12 Guarapari. Participe do sorteio clicando nesse link. 

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada para o show do Alok, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando um par de ingressos para o evento.
Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio. Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de quinta (28) e poderão retirar seus ingressos até sexta (29), na portaria da Rede Gazeta, em Vitória. Boa sorte, galera!

Veja Também

HZ sorteia par de ingressos para o show de Gusttavo Lima no ES

Em clima de verão, a 15ª edição do Poesia Acústica foi lançada hoje; veja

Léo Santana, Gusttavo Lima e Ana Castela agitam verão no P12 Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alok Cultura Guarapari Música P12 Guarapari P12 Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES
Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES
Presentes de Dia dos Pais 2026
Dia dos Pais: 40 presentes de beleza para todos os estilos e bolsos
Homem invade bar e hamburgueria em Vitória
Ladrão invade bar e hamburgueria e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Jardim da Penha; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados