HZ sorteia par de ingressos para o show de Alok em Guarapari

DJ Alok se apresenta na P12 de Guarapari neste sábado (30) Crédito: Instagram | @alok

Pensou que os sorteios de HZ chegaram ao fim? Claro que não! Nesta semana, um sortudo poderá concorrer a um par de ingressos para o show de Alok. O evento ocorre no sábado (30), na P12, em Guarapari. Curtiu?

A festança começa às 20h30 e ainda contará com shows de Felipe Amorim, Durval Lelys e Ralk. Os ingressos custam entre R$ 230 (5º lote, setor único, meia entrada) e R$ 450 (5º lote, setor único, inteira), no site da BrasilTicket.

Além do show do Alok, HZ também está sorteando um par de ingressos para o show do Gusttavo Lima, que rola nessa sexta-feira (29) também na P12 Guarapari. Participe do sorteio clicando nesse link.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada para o show do Alok, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando um par de ingressos para o evento.

Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio. Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de quinta (28) e poderão retirar seus ingressos até sexta (29), na portaria da Rede Gazeta, em Vitória. Boa sorte, galera!