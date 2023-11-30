Léo Santana, Gusttavo Lima e Ana Castela agitam verão no P12 Guarapari

Léo Santana, Ana Castela e Gusttavo Lima são alguns dos nomes confirmados no Verão 2024 do P12 Crédito: Divulgação

Alok, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Vintage, Léo Santana e Ana Castela prometem ferver o beach club durante 8 finais de semana. Os ingressos já estão à venda através dos sites Quero 2 ingressos. Pode preparar a agenda. O Verão 2024 está chegando e mais de 20 shows já estão confirmados para agitar o P12 Guarapari a partir do dia 29 de dezembro até 20 de janeiro. Nomes comoprometem ferver o beach club durante 8 finais de semana. Os ingressos já estão à venda através dos sites Brasil Ticket

Localizado na Rodovia do Sol, o P12 Parador Internacional Guarapari abre oficialmente as portas no dia 29 de dezembro, com o embaixador Gusttavo Lima. No dia 30, pré Réveillon, a animação fica por conta de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip. Essa combinação de estilos musicais tem tudo para deixar o fim de ano com a energia lá no alto.

Na noite da virada, o Réveillon será comandado por Clayton & Romário e Mochakk. A festa, que será all inclusive com open bar e open food, vai começar às 22h do dia 31 de dezembro e só termina na manhã do dia seguinte, com café da manhã completo servido no beach club. Além disso, haverá queima de fogos para abrilhantar a noite.

“Estamos muito empolgados e trabalhando para entregar mais um verão incrível. Para isso preparamos uma temporada cheia de energia e montamos uma programação com os melhores artistas do momento. Seguimos moldando cada detalhe para boas experiências e memórias inesquecíveis. O nosso Réveillon, que foi tão elogiado pelo público, vem novamente um serviço de primeira” afirma Itagildo Marques, um dos sócios do P12 .

Claro que o primeiro dia do ano só poderia começar com o pé direito, ou melhor, com o “pé na areia”. Na segunda-feira, 1º de janeiro, Thiaguinho desembarca em Guarapari com o melhor do pagode. Além dele, Péricles e Papatinho também estarão presentes nesse sunset para começar 2024 na ousadia e alegria.

Já no dia 5 de janeiro, os românticos de plantão podem se preparar para uma noite recheada de amor e animação com a dupla Jorge & Mateus. No mesmo dia, Sorriso Maroto também promete levar seus maiores sucessos para o P12. Para acelerar um pouco mais o ritmo, Bhaskar chega com o melhor da música eletrônica.

6 de janeiro, o “GG” Léo Santana e a dupla Zé Neto & Cristiano vão ferver o beach club em Guarapari. Lembrando que os ingressos para os shows já estão disponíveis no

Vamos de axé e mais sertanejo? No dia, o “GG” Léo Santana e a dupla Zé Neto & Cristiano vão ferver o beach club em Guarapari. Lembrando que os ingressos para os shows já estão disponíveis no site Brasil Ticket

“Estamos indo para nosso 3º verão em Guarapari, e lembrar que chegamos num momento delicado de saúde pública, e agora podemos trabalhar com toda força, fazendo mais ainda a diferença na economia e turismo do Espírito Santo, é um motivo de muito orgulho para mim. Escolhemos a programação com carinho, estamos trabalhando para tenhamos um verão mais que especial” diz o sócio Nelinho Miranda.

Os shows não param por aí. Na outra semana, Ana Castela e Gustavo Mioto sobem ao palco do P12 com os hits que agitam as paradas sertanejas do Brasil. Além deles, a noite do dia 12 de janeiro fecha com chave de ouro com o DJ KVSH. E falando em música eletrônica, Vintage Culture desembarca no Espírito Santo no sábado (13) com seus maiores sucessos, como “I Will Find” e “Slow Down”.

20 de janeiro. Os ingressos já estão disponíveis no Tá bom ou quer mais? Para encerrar um verão repleto de boa música, MC Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi prometem trazer o melhor do rap e trap nacional no evento “No Cap”, no dia. Os ingressos já estão disponíveis no site Brasil Ticket

Se o line up não decepcionou, certamente a estrutura também não irá decepcionar. São mais de 30 mil metros quadrados, com estacionamento, contêineres para bares e banheiros, deck, lagoa, lounges e espaços instagramáveis. Além disso, o local também contará com calçamento em toda área de shows para proporcionar acessibilidade.

Curtiu? Então confira abaixo a programação completa dos shows.

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO P12 GUARAPARI

29/12 - Gusttavo Lima, Santti, Enrico

Gusttavo Lima, Santti, Enrico 30/12 - Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Jackdi, Ralk e Davi Kneip

Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Jackdi, Ralk e Davi Kneip 31/12 - Réveillon: Clayton & Romário e Mochakk

Clayton & Romário e Mochakk 01/01 - Pé na Areia com Thiaguinho, Periclés e Papatinho

Pé na Areia com Thiaguinho, Periclés e Papatinho 05/01 - Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar

Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar 06/01 - Léo Santana e Zé Neto & Cristiano

Léo Santana e Zé Neto & Cristiano 12/01 - Ana Castela, Gustavo Mioto e Kvsh

Ana Castela, Gustavo Mioto e Kvsh 13/01 - Vintage

Vintage 20/01 - No Cap - Mc Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi

SERVIÇO