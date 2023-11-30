Léo Santana, Gusttavo Lima e Ana Castela agitam verão no P12 Guarapari

Pode preparar a agenda. O Verão 2024 está chegando e mais de 20 shows já estão confirmados para agitar o P12 Guarapari a partir do dia 29 de dezembro até 20 de janeiro. Nomes como Alok, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Vintage, Léo Santana e Ana Castela prometem ferver o beach club durante 8 finais de semana. Os ingressos já estão à venda através dos sites Brasil Ticket e Quero 2 ingressos.
Localizado na Rodovia do Sol, o P12 Parador Internacional Guarapari abre oficialmente as portas no dia 29 de dezembro, com o embaixador Gusttavo Lima. No dia 30, pré Réveillon, a animação fica por conta de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip. Essa combinação de estilos musicais tem tudo para deixar o fim de ano com a energia lá no alto.
Na noite da virada, o Réveillon será comandado por Clayton & Romário e Mochakk. A festa, que será all inclusive com open bar e open food, vai começar às 22h do dia 31 de dezembro e só termina na manhã do dia seguinte, com café da manhã completo servido no beach club. Além disso, haverá queima de fogos para abrilhantar a noite.
“Estamos muito empolgados e trabalhando para entregar mais um verão incrível. Para isso preparamos uma temporada cheia de energia e montamos uma programação com os melhores artistas do momento. Seguimos moldando cada detalhe para boas experiências e memórias inesquecíveis. O nosso Réveillon, que foi tão elogiado pelo público, vem novamente um serviço de primeira” afirma Itagildo Marques, um dos sócios do P12 .
Claro que o primeiro dia do ano só poderia começar com o pé direito, ou melhor, com o “pé na areia”. Na segunda-feira, 1º de janeiro, Thiaguinho desembarca em Guarapari com o melhor do pagode. Além dele, Péricles e Papatinho também estarão presentes nesse sunset para começar 2024 na ousadia e alegria.
Já no dia 5 de janeiro, os românticos de plantão podem se preparar para uma noite recheada de amor e animação com a dupla Jorge & Mateus. No mesmo dia, Sorriso Maroto também promete levar seus maiores sucessos para o P12. Para acelerar um pouco mais o ritmo, Bhaskar chega com o melhor da música eletrônica.
Vamos de axé e mais sertanejo? No dia 6 de janeiro, o “GG” Léo Santana e a dupla Zé Neto & Cristiano vão ferver o beach club em Guarapari. Lembrando que os ingressos para os shows já estão disponíveis no site Brasil Ticket.
“Estamos indo para nosso 3º verão em Guarapari, e lembrar que chegamos num momento delicado de saúde pública, e agora podemos trabalhar com toda força, fazendo mais ainda a diferença na economia e turismo do Espírito Santo, é um motivo de muito orgulho para mim. Escolhemos a programação com carinho, estamos trabalhando para tenhamos um verão mais que especial” diz o sócio Nelinho Miranda.
Os shows não param por aí. Na outra semana, Ana Castela e Gustavo Mioto sobem ao palco do P12 com os hits que agitam as paradas sertanejas do Brasil. Além deles, a noite do dia 12 de janeiro fecha com chave de ouro com o DJ KVSH. E falando em música eletrônica, Vintage Culture desembarca no Espírito Santo no sábado (13) com seus maiores sucessos, como “I Will Find” e “Slow Down”.
Tá bom ou quer mais? Para encerrar um verão repleto de boa música, MC Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi prometem trazer o melhor do rap e trap nacional no evento “No Cap”, no dia 20 de janeiro. Os ingressos já estão disponíveis no site Brasil Ticket.
Se o line up não decepcionou, certamente a estrutura também não irá decepcionar. São mais de 30 mil metros quadrados, com estacionamento, contêineres para bares e banheiros, deck, lagoa, lounges e espaços instagramáveis. Além disso, o local também contará com calçamento em toda área de shows para proporcionar acessibilidade.
Curtiu? Então confira abaixo a programação completa dos shows.
PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMAÇÃO P12 GUARAPARI
- 29/12 - Gusttavo Lima, Santti, Enrico
- 30/12 - Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Jackdi, Ralk e Davi Kneip
- 31/12 - Réveillon: Clayton & Romário e Mochakk
- 01/01 - Pé na Areia com Thiaguinho, Periclés e Papatinho
- 05/01 - Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar
- 06/01 - Léo Santana e Zé Neto & Cristiano
- 12/01 - Ana Castela, Gustavo Mioto e Kvsh
- 13/01 - Vintage
- 20/01 - No Cap - Mc Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi
SERVIÇO
- P12 Parador Internacional Guarapari – Verão 2023
- Onde: Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES, 29208-720
- Quando: de 29 de dezembro a 20 de janeiro de 2024
- Ingressos: Brasil Ticket, site Quero 2 Ingressos