Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Jorge Aragão e Leci Brandão se apresentam no Sambão do Povo no domingo
Dia Nacional do Samba

Jorge Aragão e Leci Brandão se apresentam no Sambão do Povo no domingo

No sábado (2), acontece o Festival Liesge, com apresentações das escolas de samba. Ícones da música brasileira fazem shows no Festival Raízes do Samba, no domingo (3)
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 09:00

Jorge Aragão e Leci Brandão cantam no Festival Raízes do Samba, no Sambão do Povo, em Vitória, no domingo (3)
Jorge Aragão e Leci Brandão cantam no Festival Raízes do Samba, em Vitória Crédito: Divulgação/Instagram
O final de semana será de muito samba no pé! No sábado (2), acontece o Festival da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), no Sambão do Povo, em Vitória, com apresentações das escolas de samba. Já no domingo (3), é dia do Festival Raízes do Samba, com shows de Leci Brandão e Jorge Aragão. Durante o evento, ainda será feita a escolha da Família Real do carnaval capixaba.
Para o sábado, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba, o festival traz apresentações das baterias das escolas Jucutuquara, Novo Império e Chegou O Que Faltava, a partir das 16h. No mesmo dia, ainda será feita a definição da Família Real do Carnaval 2024, composta por rainha, rainha trans, princesa e rei momo. A entrada para o evento é franca.
No período de reinado, a Família Real fica responsável por exercer algumas atividades, como participar dos ensaios das agremiações, os ensaios técnicos e a abertura do Carnaval. Eles também recebem do prefeito de Vitória a chave da cidade para declarar, de forma oficial, aberta a festa.

ÍCONES DO SAMBA 

No domingo (3), o Festival Raízes do Samba, também no Sambão do Povo, terá a presença de ícones do samba nacional, os sambistas Jorge Aragão e Leci Brandão. As escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba, e outros grupos de samba também irão se apresentar na festa.
Quem tiver interesse em curtir o evento, precisam adquirir os ingressos que estão disponíveis no site da Brasil Ticket. Na área da arquibancada, as entradas são gratuitas, porém, é necessário fazer o cadastro no site. Serão oferecidos dois ingressos por CPF cadastrado.

SERVIÇO: FESTIVAL LIESGE, NO DIA NACIONAL DO SAMBA

  • Data: 2 de dezembro de 2023
  • Horário: a partir de 16h
  • Local: Sambão do Povo, em Vitória
  • Atrações: baterias das escolas de samba Jucutuquara, Novo Império e Chegou O Que Faltava; e escolha da família real do Carnaval de Vitória
  • Acesso ao evento: entrada franca

SERVIÇO: FESTIVAL RAÍZES DO SAMBA

  • Data: 3 de dezembro de 2023
  • Horário: portões abrem às 16h, com início do evento às 17h
  • Local: Sambão do Povo, em Vitória
  • Atrações: Jorge Aragão e Leci Brandão, e apresentações das escolas de samba Unidos da Piedade e Pega no Samba
  • Ingressos: site oficial da Brasil Ticket

Veja Também

Capixaba ganha 3 prêmios em concurso de talento e beleza e dedica para avó

Evento promove atrações para comunidade geek do ES

Tocou, Pocou: Cesar MC e Tunico da Vila nos lançamentos da semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Samba Sambão do Povo Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina
Imagem de destaque
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico
Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados