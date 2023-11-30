Jorge Aragão e Leci Brandão se apresentam no Sambão do Povo no domingo

Jorge Aragão e Leci Brandão cantam no Festival Raízes do Samba, em Vitória Crédito: Divulgação/Instagram

O final de semana será de muito samba no pé! No sábado (2), acontece o Festival da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), no Sambão do Povo, em Vitória, com apresentações das escolas de samba. Já no domingo (3), é dia do Festival Raízes do Samba, com shows de Leci Brandão e Jorge Aragão. Durante o evento, ainda será feita a escolha da Família Real do carnaval capixaba.

Para o sábado, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba, o festival traz apresentações das baterias das escolas Jucutuquara, Novo Império e Chegou O Que Faltava, a partir das 16h. No mesmo dia, ainda será feita a definição da Família Real do Carnaval 2024, composta por rainha, rainha trans, princesa e rei momo. A entrada para o evento é franca.

No período de reinado, a Família Real fica responsável por exercer algumas atividades, como participar dos ensaios das agremiações, os ensaios técnicos e a abertura do Carnaval. Eles também recebem do prefeito de Vitória a chave da cidade para declarar, de forma oficial, aberta a festa.

ÍCONES DO SAMBA

No domingo (3), o Festival Raízes do Samba, também no Sambão do Povo, terá a presença de ícones do samba nacional, os sambistas Jorge Aragão e Leci Brandão. As escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba, e outros grupos de samba também irão se apresentar na festa.

Quem tiver interesse em curtir o evento, precisam adquirir os ingressos que estão disponíveis no site da Brasil Ticket . Na área da arquibancada, as entradas são gratuitas, porém, é necessário fazer o cadastro no site. Serão oferecidos dois ingressos por CPF cadastrado.

SERVIÇO: FESTIVAL LIESGE, NO DIA NACIONAL DO SAMBA

Data: 2 de dezembro de 2023



2 de dezembro de 2023 Horário: a partir de 16h



a partir de 16h Local: Sambão do Povo, em Vitória



Sambão do Povo, em Vitória Atrações: baterias das escolas de samba Jucutuquara, Novo Império e Chegou O Que Faltava; e escolha da família real do Carnaval de Vitória



baterias das escolas de samba Jucutuquara, Novo Império e Chegou O Que Faltava; e escolha da família real do Carnaval de Vitória Acesso ao evento: entrada franca



SERVIÇO: FESTIVAL RAÍZES DO SAMBA