Inscrições para Família Real do Carnaval de Vitória estão abertas

Família Real eleita em 2023: novos integrantes serão escolhidos Crédito: Liesge

A disputa para escolher a Família Real de Vitória está aberta. A corte de 2024 será formada por Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e 1ª e 2ª Princesas. O regulamento, a ficha de inscrição e o termo de vínculo estão disponíveis no Drive.

A Família Real escolhida será anunciada no dia 2 de dezembro, durante o Festival Liesge, que será no Sambão do Povo. As 19 escolas do Espírito Santo podem fazer suas indicações até dia 29 de novembro e os indicados têm até o dia 1º de dezembro para concluir a inscrição.

Para fazer parte da Família Real é necessário ser maior de idade e ter disponibilidade para os compromissos da Liga, como os ensaios técnicos, os ensaios específicos e os desfiles. Após a escolha, o mandato começa imediatamente e termina no dia em que for eleita a nova Família Real. O Rei Momo escolhido ganhará R$ 4 mil, mesmo valor das Rainhas. As duas princesas ganharão, cada uma, R$ 1,5 mil.

Os participantes serão avaliados por jurados com notas entre 9 e 10 nas categorias simpatia, alegria, espírito carnavalesco, samba no pé e desfile na passarela. Em caso de empate, o critério de decisão será a melhor nota em samba no pé. As apresentações dos candidatos serão definidas por sorteio, realizado na reunião preparatória que acontece no dia 1º de dezembro, véspera da grande final. Caso a demanda de inscrições seja alta, a Liga poderá realizar uma pré-seleção, com data e local a ser informado, para escolha de finalistas.

* Leiriane Santana é aluna do 26º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e editado pelo repórter de HZ, Guilherme Silva.