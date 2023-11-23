HZ sorteia 2 pares de ingressos para especial da Disney no Cirque Amar

Cirque Amar faz apresentações especiais com personagens da Disney Crédito: Divulgação/Instagram

O Cirque Amar, no Novo Aeroporto de Vitória, apresenta o Disney Magic Show, de sexta (24) a domingo (26). E HZ vai te levar para conferir o show de graça!

Dois pares de ingressos serão sorteados nesta sexta (24), a partir das 10 horas. Fique ligado, pois a promoção é relâmpago! Os vencedores serão anunciados no Instagram de HZ. Para participar da promoção, basta acessar o questionário abaixo.

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Um detalhe: os ingressos poderão ser usados na exibição especial Disney Magic Show de sexta (24) a domingo (26), em qualquer sessão. Os ganhadores devem retirar os convites na recepção da Rede Gazeta.

O espetáculo traz personagens que ficaram famosos nas animações do estúdio do Mickey, como Família Madrigal (do filme Encanto), Moana, Toy Story, Rei Leão e Frozen. As principais atrações do circo também marcam presença, como o globo da morte, acrobatas e palhaços.

As sessões estão distribuídas da seguinte forma: na sexta-feira (24), a apresentação acontece às 20h30. Já no sábado (25) e domingo (26), às 15h30, 18h e 20h30. O evento tem duração de 1h40. As crianças de 02 a 12 anos pagam R$ 20. Já os adultos, encontram ingressos a partir de R$ 75.

O Cirque Amar surgiu na França e está há mais de 15 anos realizando apresentações nos mais diversos locais do planeta. O circo é uma tradição da família Stevanovich, que existe há mais de 150 anos. Eles estão na sexta geração e mantêm viva a magia do circo. “Faz um mês que estamos aqui na temporada do Espírito Santo. Vamos passar mais três semanas no Estado”, diz o diretor Nickolas Stevanovich.

A equipe do Cirque Amar

Todos os anos, o circo francês recebe pessoas de diferentes nacionalidades. Nickolas comenta que essa rotatividade se dá a partir de convites. “A gente convida os profissionais para passarem uma temporada com a gente, todos os anos tem pessoas novas que passam um período de seis meses a um ano".

Neste momento, para as apresentações na capital capixaba, o circo conta com pessoas da Mongólia, Guatemala, Chile, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e Brasil. São profissionais que atuam tanto nos bastidores quanto fazendo as apresentações.

Ao todo, 105 pessoas estão acompanhando o Cirque Amar no Espírito Santo. Além dos artistas, estão presentes técnicos, pessoas da manutenção, engenheiros, entre outros profissionais. “Para fazer o circo funcionar precisamos de todos eles. Eles acompanham sempre o circo”, destacou o diretor.

Turnê na América do Sul e destaque no RJ

Nickolas comentou que o circo está em turnê na América do Sul, se apresentando na Argentina, Uruguai, Chile e, agora, estão com trabalhos no Brasil. Por aqui, passaram por Bahia, Alagoas, Maranhão, Brasília e Rio de Janeiro.

O Cirque Amar apresenta o Disney Magic Show, com diversas atrações do universo Disney Crédito: Divulgação

Alegria para os capixabas

O Cirque Amar busca levar alegria e diversão para os lugares que passam, e com o público capixaba não é diferente. De acordo com Nickolas Stevanovich, o feedback das apresentações tem sido muito positivo tanto vindo das crianças quanto dos adultos. “São várias emoções. As pessoas saem alegres, com uma energia incrível. A gente busca transmitir muita alegria.”