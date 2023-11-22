Quarta (22) com samba, karaokê e stand-up no ES; confira agenda

Sinopse: O aventureiro Brancaleone e seu exército de trapalhões partem para um outro desafio – a conquista do sepulcro sagrado -, porém todo seu exército é massacrado em um combate. Depois, em seu caminho se unem a ele um anão, uma bruxa maluca, um masoquista que chora copiosamente quando Brancaleone o chuta. Em sua Cruzada, nosso destemido cavaleiro acaba se envolvendo em um conflito entre dois rivais, o Papa Clemente e o Papa Gregório. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.