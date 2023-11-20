Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Vitória vai ganhar beach club internacional na Praia de Camburi
Verão 2023

Vitória vai ganhar beach club internacional na Praia de Camburi

Abertura do TantraVitória está prevista para dezembro e a festa de pré-inauguração terá música eletrônica com o duo de DJs Dubdogz
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 17:28

Beach club TantraVitória
Beach club tem unidades na Espanha e no México Crédito: Reprodução/Projeto 3D
Um dos beach clubs mais badalados do mundo, com unidades em Ibiza, na Espanha, e em Tulum, no México, tem sua chegada ao Espírito Santo prevista para o final deste ano. É o TantraVitória, que será inaugurado em dezembro, na Praia de Camburi. 
A unidade da capital capixaba será a segunda da marca no Brasil. A primeira foi inaugurada em 2017 na Praia do Rosa, em Santa Catarina.
O novo beach club de Vitória será uma junção dos quiosques 10 e 11, na altura do bairro Jardim Camburi. O point terá quase mil metros quadrados de área construída e mais 500 metros quadrados de estrutura na areia, com lounges, bangalôs, espreguiçadeiras e mesas com ombrelone.
Com capacidade para mais de 300 pessoas sentadas, o TantraVitória terá cardápio com pratos brasileiros, mediterrâneos e asiáticos, além de drinques clássicos e autorais. 
Beach club TantraVitória
Novo point é uma junção dos quiosques 10 e 11 de Camburi Crédito: Reprodução/Projeto 3D
O local terá um palco para apresentações de DJs e programação semanal de shows.
A festa de pré-inauguração do beach club está marcada para o dia 10 de dezembro, um domingo, e terá como atração Dubdogz, formada pelos gêmeos Lucas e Marcos Ruback. A dupla de DJs é considerada um dos maiores projetos de música eletrônica do país. 
Djs Dubdogz
Dubdogz é atração confirmada na pré-inauguração Crédito: Instagram/ Dubdogz
FESTA DE LANÇAMENTO DO BEACH CLUB TANTRAVITÓRIA 
Atração: Dubdogz
Quando: 10 de dezembro de 2023
Horário: 12h 
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote), à venda pelo site Lebillet
Classificação indicativa: 16 anos 
Mais informações: @tantravitoriaoficial.

Veja Também

Réveillon do Convento da Penha: ingressos a partir de R$ 560 e cardápio liberado

Gelato soft é especialidade em nova sorveteria de Vitória

Restaurante lança delivery de hambúrguer premium em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Praia de Camburi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados