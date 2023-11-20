Vitória vai ganhar beach club internacional na Praia de Camburi

Beach club tem unidades na Espanha e no México Crédito: Reprodução/Projeto 3D

Um dos beach clubs mais badalados do mundo, com unidades em Ibiza, na Espanha, e em Tulum, no México, tem sua chegada ao Espírito Santo prevista para o final deste ano. É o TantraVitória, que será inaugurado em dezembro, na Praia de Camburi.

A unidade da capital capixaba será a segunda da marca no Brasil. A primeira foi inaugurada em 2017 na Praia do Rosa, em Santa Catarina.

O novo beach club de Vitória será uma junção dos quiosques 10 e 11, na altura do bairro Jardim Camburi. O point terá quase mil metros quadrados de área construída e mais 500 metros quadrados de estrutura na areia, com lounges, bangalôs, espreguiçadeiras e mesas com ombrelone.

Com capacidade para mais de 300 pessoas sentadas, o TantraVitória terá cardápio com pratos brasileiros, mediterrâneos e asiáticos, além de drinques clássicos e autorais.

Novo point é uma junção dos quiosques 10 e 11 de Camburi Crédito: Reprodução/Projeto 3D

O local terá um palco para apresentações de DJs e programação semanal de shows.

A festa de pré-inauguração do beach club está marcada para o dia 10 de dezembro, um domingo, e terá como atração Dubdogz, formada pelos gêmeos Lucas e Marcos Ruback. A dupla de DJs é considerada um dos maiores projetos de música eletrônica do país.

Dubdogz é atração confirmada na pré-inauguração Crédito: Instagram/ Dubdogz