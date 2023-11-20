Vitória vai ganhar beach club internacional na Praia de Camburi

Um dos beach clubs mais badalados do mundo, com unidades em Ibiza, na Espanha, e em Tulum, no México, tem sua chegada ao Espírito Santo prevista para o final deste ano. É o TantraVitória, que será inaugurado em dezembro, na Praia de Camburi.
A unidade da capital capixaba será a segunda da marca no Brasil. A primeira foi inaugurada em 2017 na Praia do Rosa, em Santa Catarina.
O novo beach club de Vitória será uma junção dos quiosques 10 e 11, na altura do bairro Jardim Camburi. O point terá quase mil metros quadrados de área construída e mais 500 metros quadrados de estrutura na areia, com lounges, bangalôs, espreguiçadeiras e mesas com ombrelone.
Com capacidade para mais de 300 pessoas sentadas, o TantraVitória terá cardápio com pratos brasileiros, mediterrâneos e asiáticos, além de drinques clássicos e autorais.
O local terá um palco para apresentações de DJs e programação semanal de shows.
A festa de pré-inauguração do beach club está marcada para o dia 10 de dezembro, um domingo, e terá como atração Dubdogz, formada pelos gêmeos Lucas e Marcos Ruback. A dupla de DJs é considerada um dos maiores projetos de música eletrônica do país.
FESTA DE LANÇAMENTO DO BEACH CLUB TANTRAVITÓRIA
Atração: Dubdogz
Quando: 10 de dezembro de 2023
Horário: 12h
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote), à venda pelo site Lebillet
Classificação indicativa: 16 anos
Mais informações: @tantravitoriaoficial.
Atração: Dubdogz
Quando: 10 de dezembro de 2023
Horário: 12h
Endereço: Av Dante Michelini, 4.170, quiosques 10 e 11, Jardim Camburi, Vitória
Ingressos: R$ 100 (meia/1º lote), à venda pelo site Lebillet
Classificação indicativa: 16 anos
Mais informações: @tantravitoriaoficial.