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Festa

Réveillon do Convento da Penha: ingressos a partir de R$ 560 e cardápio liberado

Evento acontece em 31 de dezembro, com abertura do portão às 21h; ao todo, serão vendidos cerca de 1,5 mil ingressos
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 14:12

Convento da Penha
Convento da Penha receberá o Réveillon Luz, festa de fim de ano com diversas atrações e cardápio completo de comidas e bebidas  Crédito: Fernando Madeira

Atualização

21/11/2023 - 9:00
Anunciada no dia 16 de novembro, a festa do réveillon de 2024 no Convento da Penha, em Vila Velha, foi cancelada. O motivo, segundo um comunicado emitido pelos organizadores do evento nesta segunda-feira (20), teria sido uma "demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos" e uma possível "instabilidade climática". Veja detalhes aqui.
Um brinde a 2024 direto do Convento da Penha? Já é realidade. Conforme noticiado por HZ, o maior templo religioso do ES contará com uma festa de fim de ano a ser realizada no Campinho. O evento acontece em 31 de dezembro, com abertura do portão às 21h. Vans serão responsáveis por levar os convidados para o local. Ao todo, serão vendidos cerca de 1,5 mil ingressos, que estão disponíveis no site oficial Reveillon Luz. Os valores são a partir de R$ 560.
Os ingressos começaram a ser vendidos no último sábado (18). Por isso, é importante ter atenção e rapidez, já que o limite é de 1,5 mil pessoas no espaço. Para adultos, os convites estão disponíveis no valor de R$ 800. Já para as crianças, de 6 a 12 anos, o bilhete sai por R$ 560. Menores de 5 anos terão acesso gratuito.
Conforme Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, trata-se de uma festa com um propósito especial. "Um evento que reúne famílias. Uma data marcante, com um motivo especial: a melhoria da acessibilidade no Convento da Penha. Adquirindo o ingresso, as pessoas contribuirão com a acessibilidade, com manutenção nos degraus e portão. E a gente imagina, em termos de futuro, colocar uma escada rolante e elevadores para acessar a secretaria do Convento e a capela."
Com portão aberto às 21h, as festividades do Réveillon Luz estão programadas para iniciar às 22h, e com término às 3h. Os fiéis que desejarem fazer orações, poderão visitar a capela do Convento da Penha das 21 às 22h.
Convento da Penha e Baía de Vitória em dia com sol entre muitas nuvens no Espírito Santo
Segundo o Frei Djalmo Fuck, no Convento da Penha não terá queima de fogos Crédito: Ricardo Medeiros
Frei Djalmo ressalta que não haverá queima de fogos na festa. Neste ponto, o propósito é apenas contemplar os fogos que tomarão conta do céu capixaba.
Para acessar o campinho, vans do Convento estarão disponíveis. Vale destacar que não há necessidade de desembolsar nenhum valor no trajeto, uma vez que ele já está incluso no preço do ingresso.

ATRAÇÕES

O Réveillon Luz contará com a presença de Nano Vianna, vocalista, violonista, autor de oito músicas do disco "Musiqualidade" (CD de estreia da banda Cinco Nós) e coautor de outras três canções que fecham o repertório do artista.
DJ Alty é mais uma atração confirmada. O capixaba, de 21 anos traz para o evento suas músicas eletrônicas. Ele já participou de diversos eventos, tocando com vários artistas renomados no cenário nacional e mundial.
Outra atração do universo da música eletrônica confirmada é a DJ Álice, que já se apresentou em festivais da América Latina e em estados da Região Sudeste.
Totem do Somos Capixabas no Convento da Penha, cartão-postal do Espírito Santo
Pela primeira vez, o Convento da Penha irá realizar uma festa de fim de ano para a população capixaba Crédito: Rede Gazeta

BUFÊ

O cardápio do Réveillon Luz, que ficará sob a responsabilidade do Buffet Belas Artes, traz sabores diferenciados, com camarão VG crocante, ceviche de peixe, bobó de camarão e risoto de limão-siciliano. Para beber, cerveja, espumante e vinho. Confira a lista completa:
Coquetel Volante
  • Camarão VG empanado
  • Canapé de banana com geleia de amora
  • Canapé de gorgonzola
  • Jardineira de hortaliças baby
  • Camafeu de frango
  • Dadinho de tapioca com geleia de pimenta
  • Quibe ao molho de menta
  • Bolinha de queijo
  • Bolinho de bacalhau
  • Coxinha de frango sem massa
  • Folhado de ameixa com bacon
  • Folhado de ricota com espinafre
  • Folhado de damasco
  • Quiche de alho poró
  • Vou au vent de camarão
  • Vou au vent de salmão
  • Quiche lorraine
Mini Dinner (servidos pelos garçons):
  • Ceviche de peixe
  • Bobó de camarão
  • Risoto de pera com brie
  • Vitel tonné (carne recheada com tomate seco e queijo masdaam)
  • Bacalhau cremoso
  • Mignon com gorgonzola
  • Cogumelo Paris recheado com gorgonzola
  • Risoto de limão-siciliano com mignon
  • Espaguete de pupunha com mignon com gorgonzola
  • Carpaccio com pesto e parmesão
Ilha de sustentação
  • Salada de bacalhau
  • Paelha
  • Torre de lagosta
  • Bombom de gorgonzola
  • Paleta de cordeiro
  • Vinagrete de polvo
  • Costela ao molho barbecue
  • Rosbife de mignon com cebolas caramelizadas
  • Nhoque com molho trufado
  • Grana padano com talharim
  • Queijo gorgonzola/brie/gouda
  • Burratas/queijo em trança e tomates cerejas
  • Pães
  • Bombom de gorgonzola
  • Tomates em rama e uvas (para decoração)
  • Queijo grana padano grande – com chefe ao vivo com talharim
  • Torre de favo de mel (favo de mel três andares)
  • Caponatas
  • Homus terrine 
  • Brusqueta com pera, presunto de parma, brie e mel
  • Tomates confites
  • Salmão royale
  • Carpaccio bovino
Bebidas
  • Refrigerante
  • Água mineral
  • Suco de laranja
  • Cerveja Heineken
  • Espumante e vinho

RÉVEILLON DE LUZ

  • Local: Convento da Penha, Prainha, Vila Velha
  • Data: 31 de dezembro de 2023
  • Horário: abertura do portão às 21h e programação sendo iniciada às 22h, com término às 3h.
  • Ingressos: venda exclusivo no site oficial Reveillon Luz
VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pelo EDITOR GUSTAVO CHELUJE

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