Réveillon do Convento da Penha: ingressos a partir de R$ 560 e cardápio liberado

Convento da Penha receberá o Réveillon Luz, festa de fim de ano com diversas atrações e cardápio completo de comidas e bebidas Crédito: Fernando Madeira

Atualização Anunciada no dia 16 de novembro, a festa do réveillon de 2024 no Convento da Penha, em Vila Velha, foi cancelada. O motivo, segundo um comunicado emitido pelos organizadores do evento nesta segunda-feira (20), teria sido uma "demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos" e uma possível "instabilidade climática". Veja detalhes aqui.

Um brinde a 2024 direto do Convento da Penha? Já é realidade. Conforme noticiado por HZ , o maior templo religioso do ES contará com uma festa de fim de ano a ser realizada no Campinho. O evento acontece em 31 de dezembro, com abertura do portão às 21h. Vans serão responsáveis por levar os convidados para o local. Ao todo, serão vendidos cerca de 1,5 mil ingressos, que estão disponíveis no site oficial Reveillon Luz . Os valores são a partir de R$ 560.

Os ingressos começaram a ser vendidos no último sábado (18). Por isso, é importante ter atenção e rapidez, já que o limite é de 1,5 mil pessoas no espaço. Para adultos, os convites estão disponíveis no valor de R$ 800. Já para as crianças, de 6 a 12 anos, o bilhete sai por R$ 560. Menores de 5 anos terão acesso gratuito.

Conforme Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, trata-se de uma festa com um propósito especial. "Um evento que reúne famílias. Uma data marcante, com um motivo especial: a melhoria da acessibilidade no Convento da Penha. Adquirindo o ingresso, as pessoas contribuirão com a acessibilidade, com manutenção nos degraus e portão. E a gente imagina, em termos de futuro, colocar uma escada rolante e elevadores para acessar a secretaria do Convento e a capela."

Com portão aberto às 21h, as festividades do Réveillon Luz estão programadas para iniciar às 22h, e com término às 3h. Os fiéis que desejarem fazer orações, poderão visitar a capela do Convento da Penha das 21 às 22h.

Segundo o Frei Djalmo Fuck, no Convento da Penha não terá queima de fogos Crédito: Ricardo Medeiros

Frei Djalmo ressalta que não haverá queima de fogos na festa. Neste ponto, o propósito é apenas contemplar os fogos que tomarão conta do céu capixaba.

Para acessar o campinho, vans do Convento estarão disponíveis. Vale destacar que não há necessidade de desembolsar nenhum valor no trajeto, uma vez que ele já está incluso no preço do ingresso.

ATRAÇÕES

O Réveillon Luz contará com a presença de Nano Vianna, vocalista, violonista, autor de oito músicas do disco "Musiqualidade" (CD de estreia da banda Cinco Nós) e coautor de outras três canções que fecham o repertório do artista.

DJ Alty é mais uma atração confirmada. O capixaba, de 21 anos traz para o evento suas músicas eletrônicas. Ele já participou de diversos eventos, tocando com vários artistas renomados no cenário nacional e mundial.

Outra atração do universo da música eletrônica confirmada é a DJ Álice, que já se apresentou em festivais da América Latina e em estados da Região Sudeste.

Pela primeira vez, o Convento da Penha irá realizar uma festa de fim de ano para a população capixaba Crédito: Rede Gazeta

BUFÊ

O cardápio do Réveillon Luz, que ficará sob a responsabilidade do Buffet Belas Artes, traz sabores diferenciados, com camarão VG crocante, ceviche de peixe, bobó de camarão e risoto de limão-siciliano. Para beber, cerveja, espumante e vinho. Confira a lista completa:

Coquetel Volante

Camarão VG empanado

Canapé de banana com geleia de amora



Canapé de gorgonzola



Jardineira de hortaliças baby



Camafeu de frango



Dadinho de tapioca com geleia de pimenta



Quibe ao molho de menta



Bolinha de queijo



Bolinho de bacalhau



Coxinha de frango sem massa



Folhado de ameixa com bacon



Folhado de ricota com espinafre



Folhado de damasco



Quiche de alho poró



Vou au vent de camarão



Vou au vent de salmão



Quiche lorraine



Mini Dinner (servidos pelos garçons):

Ceviche de peixe



Bobó de camarão



Risoto de pera com brie



Vitel tonné (carne recheada com tomate seco e queijo masdaam)



Bacalhau cremoso



Mignon com gorgonzola



Cogumelo Paris recheado com gorgonzola



Risoto de limão-siciliano com mignon



Espaguete de pupunha com mignon com gorgonzola



Carpaccio com pesto e parmesão



Ilha de sustentação

Salada de bacalhau



Paelha



Torre de lagosta



Bombom de gorgonzola



Paleta de cordeiro



Vinagrete de polvo



Costela ao molho barbecue



Rosbife de mignon com cebolas caramelizadas



Nhoque com molho trufado



Grana padano com talharim



Queijo gorgonzola/brie/gouda



Burratas/queijo em trança e tomates cerejas



Pães



Bombom de gorgonzola



Tomates em rama e uvas (para decoração)



Queijo grana padano grande – com chefe ao vivo com talharim



Torre de favo de mel (favo de mel três andares)



Caponatas



Homus terrine



Brusqueta com pera, presunto de parma, brie e mel



Tomates confites



Salmão royale



Carpaccio bovino



Bebidas

Refrigerante



Água mineral



Suco de laranja



Cerveja Heineken



Espumante e vinho



RÉVEILLON DE LUZ

Local: Convento da Penha, Prainha, Vila Velha

Convento da Penha, Prainha, Vila Velha Data: 31 de dezembro de 2023



31 de dezembro de 2023 Horário: abertura do portão às 21h e programação sendo iniciada às 22h, com término às 3h.



abertura do portão às 21h e programação sendo iniciada às 22h, com término às 3h. Ingressos: venda exclusivo no site oficial Reveillon Luz

