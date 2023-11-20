Réveillon do Convento da Penha: ingressos a partir de R$ 560 e cardápio liberado

Atualização
21/11/2023 - 9:00
Anunciada no dia 16 de novembro, a festa do réveillon de 2024 no Convento da Penha, em Vila Velha, foi cancelada. O motivo, segundo um comunicado emitido pelos organizadores do evento nesta segunda-feira (20), teria sido uma "demanda muito grande diante da quantidade de ingressos inicialmente previstos" e uma possível "instabilidade climática". Veja detalhes aqui.
Um brinde a 2024 direto do Convento da Penha? Já é realidade. Conforme noticiado por HZ, o maior templo religioso do ES contará com uma festa de fim de ano a ser realizada no Campinho. O evento acontece em 31 de dezembro, com abertura do portão às 21h. Vans serão responsáveis por levar os convidados para o local. Ao todo, serão vendidos cerca de 1,5 mil ingressos, que estão disponíveis no site oficial Reveillon Luz. Os valores são a partir de R$ 560.
Os ingressos começaram a ser vendidos no último sábado (18). Por isso, é importante ter atenção e rapidez, já que o limite é de 1,5 mil pessoas no espaço. Para adultos, os convites estão disponíveis no valor de R$ 800. Já para as crianças, de 6 a 12 anos, o bilhete sai por R$ 560. Menores de 5 anos terão acesso gratuito.
Conforme Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, trata-se de uma festa com um propósito especial. "Um evento que reúne famílias. Uma data marcante, com um motivo especial: a melhoria da acessibilidade no Convento da Penha. Adquirindo o ingresso, as pessoas contribuirão com a acessibilidade, com manutenção nos degraus e portão. E a gente imagina, em termos de futuro, colocar uma escada rolante e elevadores para acessar a secretaria do Convento e a capela."
Com portão aberto às 21h, as festividades do Réveillon Luz estão programadas para iniciar às 22h, e com término às 3h. Os fiéis que desejarem fazer orações, poderão visitar a capela do Convento da Penha das 21 às 22h.
Frei Djalmo ressalta que não haverá queima de fogos na festa. Neste ponto, o propósito é apenas contemplar os fogos que tomarão conta do céu capixaba.
Para acessar o campinho, vans do Convento estarão disponíveis. Vale destacar que não há necessidade de desembolsar nenhum valor no trajeto, uma vez que ele já está incluso no preço do ingresso.
ATRAÇÕES
O Réveillon Luz contará com a presença de Nano Vianna, vocalista, violonista, autor de oito músicas do disco "Musiqualidade" (CD de estreia da banda Cinco Nós) e coautor de outras três canções que fecham o repertório do artista.
DJ Alty é mais uma atração confirmada. O capixaba, de 21 anos traz para o evento suas músicas eletrônicas. Ele já participou de diversos eventos, tocando com vários artistas renomados no cenário nacional e mundial.
Outra atração do universo da música eletrônica confirmada é a DJ Álice, que já se apresentou em festivais da América Latina e em estados da Região Sudeste.
BUFÊ
O cardápio do Réveillon Luz, que ficará sob a responsabilidade do Buffet Belas Artes, traz sabores diferenciados, com camarão VG crocante, ceviche de peixe, bobó de camarão e risoto de limão-siciliano. Para beber, cerveja, espumante e vinho. Confira a lista completa:
Coquetel Volante
- Camarão VG empanado
- Canapé de banana com geleia de amora
- Canapé de gorgonzola
- Jardineira de hortaliças baby
- Camafeu de frango
- Dadinho de tapioca com geleia de pimenta
- Quibe ao molho de menta
- Bolinha de queijo
- Bolinho de bacalhau
- Coxinha de frango sem massa
- Folhado de ameixa com bacon
- Folhado de ricota com espinafre
- Folhado de damasco
- Quiche de alho poró
- Vou au vent de camarão
- Vou au vent de salmão
- Quiche lorraine
Mini Dinner (servidos pelos garçons):
- Ceviche de peixe
- Bobó de camarão
- Risoto de pera com brie
- Vitel tonné (carne recheada com tomate seco e queijo masdaam)
- Bacalhau cremoso
- Mignon com gorgonzola
- Cogumelo Paris recheado com gorgonzola
- Risoto de limão-siciliano com mignon
- Espaguete de pupunha com mignon com gorgonzola
- Carpaccio com pesto e parmesão
Ilha de sustentação
- Salada de bacalhau
- Paelha
- Torre de lagosta
- Bombom de gorgonzola
- Paleta de cordeiro
- Vinagrete de polvo
- Costela ao molho barbecue
- Rosbife de mignon com cebolas caramelizadas
- Nhoque com molho trufado
- Grana padano com talharim
- Queijo gorgonzola/brie/gouda
- Burratas/queijo em trança e tomates cerejas
- Pães
- Bombom de gorgonzola
- Tomates em rama e uvas (para decoração)
- Queijo grana padano grande – com chefe ao vivo com talharim
- Torre de favo de mel (favo de mel três andares)
- Caponatas
- Homus terrine
- Brusqueta com pera, presunto de parma, brie e mel
- Tomates confites
- Salmão royale
- Carpaccio bovino
Bebidas
- Refrigerante
- Água mineral
- Suco de laranja
- Cerveja Heineken
- Espumante e vinho
RÉVEILLON DE LUZ
- Local: Convento da Penha, Prainha, Vila Velha
- Data: 31 de dezembro de 2023
- Horário: abertura do portão às 21h e programação sendo iniciada às 22h, com término às 3h.
- Ingressos: venda exclusivo no site oficial Reveillon Luz
VITOR GREGÓRIO é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pelo EDITOR GUSTAVO CHELUJE