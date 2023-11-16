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Inédito

Réveillon Luz: Convento da Penha terá festa para mais de mil pessoas

Capixabas ganham mais uma opção de festa de fim de ano com direito a bufê, bebidas e uma vista privilegiada para a baía de Vitória. Valores dos convites serão divulgados na segunda (20)
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 14:02

Somos Capixabas no Convento da Penha
Somos Capixabas no Convento da Penha Crédito: Divulgação
O Convento da Penha não para de inovar. Além do lançamento do projeto "Trenzinho das Alegrias", nova opção de subida a um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo, o templo religioso revelou que está preparando, pela primeira vez, uma festa de fim de ano. A novidade foi adiantada por Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha, em entrevista à Rádio CBN Vitória e confirmada à reportagem de HZ. 
Trenzinho das Alegrias será inaugurado nesta quarta-feira (15) no Campinho do Convento da Penha
Trenzinho das Alegrias será inaugurado nesta quarta-feira (15) no Campinho do Convento da Penha Crédito: Instagram | Convento da Penha
O Réveillon está previsto para ser realizado no Campinho do Convento, a partir das 21h, em 31 de dezembro. Será um evento para 1,5 mil pessoas. Os ingressos serão vendidos em um site exclusivo do "Réveillon Luz", que, segundo, Fuck, será lançado na próxima segunda-feira (20).
Mais detalhes como valores e atrações musicais serão divulgados apenas no portal. O frei adiantou a HZ que a festa terá bebida alcoólica, bufê e que deve se estender até as 3h. "As pessoas vão assistir ao show de fogos tanto de Vitória quanto de Vila Velha", completou o religioso.
*Com informações de CBN Vitória
*Jessica Coutinho é aluna do 26º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi supervisionado pelo repórter de HZ Gustavo Cheluje.

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