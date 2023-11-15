Gabriel o Pensador é um dos destaques do Festival BigStep, em Vila Velha

Gabriel o Pensador faz show no Festival Big Steap, em Vila Velha Crédito: Steff Lima

Comemorando três décadas de uma carreira bem-sucedida, Gabriel o Pensador vem, de certa forma, celebrar a conquista com os capixabas. O carioca é uma das atrações do Festival BigStep, que promete reunir samba, rock, rap e gastronomia no estacionamento do Boulevard Vila Velha entre os dias 18 (sábado) e 19 (domingo).

Por falar na festa, você pode conferir o evento de "camarote". HZ, o maior site de entretenimento do Espírito Santo, está completando 2 anos e sorteia 5 pares de ingressos, sendo três pares para o dia 18 e dois para o dia 19.

Para concorrer, basta preencher o formulário em uma matéria que já está no ar e torcer. O sorteio acontece na sexta (17) pela manhã. Os contemplados serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta (17) e poderão retirar seus convites na sexta (17) ou no sábado (18). Boa sorte, galera!

Voltando ao autor de clássicos como "Lôraburra" e "Cachimbo da Paz", Gabriel revelou que vai usar o show no ES para badalar o lançamento (e o repertório) de seu novo álbum, "Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno", que vem colhendo elogios da crítica e de seus inúmeros fãs. Lógico que clássicos como "Até Quando?", "2345676" e "Retrato de um Playboy" não podem faltar na apresentação.

"O Espírito Santo sempre está presente em momentos importantes da minha trajetória. Abri no Estado a turnê de 25 anos da minha carreira e, agora, nos 30 anos, vocês também verão uma das primeiras performances. Também estive aí em outro momento especial, em uma apresentação ao lado de Nando Reis (em 2022)", rememorou o artista, dizendo que chegará um dia antes por aqui para rever amigos de Vitória.

Por falar neles, Pensador gravou uma faixa ao lado de Gustavo Macacko, "Passaporte Para a Fé", que presta uma homenagem ao cantor capixaba Alex Lima, que, devido a uma parada cardiorrespiratória pós-cirúrgica, está acamado há quase dez anos.

"O Alex é um artista pelo qual tenho muito respeito, como 'Passaporte Para a Fé' é uma faixa que sempre tenho na mente. Semana passada, voltando da apresentação do Prêmio Multishow (em que foi o compositor do musical de abertura), me vi cantarolando a música. Recentemente, eu e o Gustavo Macacko cantamos a música à capela, durante uma apresentação em Nova Friburgo/RJ. Sempre me emociono muito com ela".

POTÊNCIA

Em relação a "Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno", trata-se de um dos trabalhos mais potentes de Gabriel o Pensador. O novo disco - o primeiro álbum de inéditas em 11 anos - mistura com precisão ritmos como hip hop raiz - estilo em que o artista carioca é precursor no país - com outras vertentes do rap e elementos de trap e do reggae.

É impossível deixar de destacar "Cachimbo da Paz 2", em que Gabriel lança um novo olhar sobre o clássico de 1998, novamente com participação de Lulu Santos e desta vez com a forte presença de Xamã. A composição chega em um momento político "conturbado", em que a descriminalização do porte de maconha para consumo está em discussão no STF.

"A gente debate a maconha no país da hipocrisia, né?", dispara. "Mas o novo olhar sob 'Cachimbo da Paz' vai além desse tema. Também tem a intolerância contra os povos originários, um assunto que muitos brasileiros viraram as costas. A sensação é que se passaram 25 anos da primeira música e nada progrediu".

Além dos citados Xamã e Lulu Santos, o novo trabalho do artista carioca conta com fets de rappers de diferentes gerações, como Sant e Black Alien. Há ainda Helio Bentes, cantor de reggae, parceiro de Gabriel; Armandinho, também do reggae; e o havaiano Makua Rothman, surfista de ondas grandes, além de cantor e compositor.

Outra composição a se destacar - talvez a mais emblemática do novo trabalho - é "Topo do Mundo/Fundo do Poço". Um duro relato sobre a depressão em rimas que levam à reflexão.

Alguns versos possuem uma sensibilidade apaixonante, como "E ao fechar os seus olhos num breve momento/ Experimenta um pensamento suicida, mas calma!/ Como entender o que aflige sua alma/ Se as palmas agora enlouquecem o recinto?/ Olhares atentos, sedentos/ Babando como cães de caça famintos"/.

"A gente passou por um momento complicado com a pandemia da Covid-19. Essa reclusão acabou nos levando a uma reflexão sobre a realidade. Assuntos como o suicídio - retratados na música quase como um personagem - ainda é um tabu, mas é importante falar sobre isso, principalmente quando a gente dialoga com o público jovem", acredita.

"Mas a música também tem outro tipo de interpretação, especialmente se pensarmos na superficialidade e no lado vazio do showbiz, por exemplo. Hoje há uma paixão pelo superficial, algo que pode transformar pessoas em produtos e likes nas redes sociais. 'Topo do Mundo/ Fundo do Poço' também tenta debater um pouco sobre esse tema", complementa.

FESTIVAL BIGSTEP