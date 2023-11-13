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Cultura

PretaPod: Representatividade para quem?

O primeiro episódio da nova temporada do PretaPod debate a falta de mulheres negras na televisão
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 19:44

"Representatividade Para Quem?" é o primeiro episódio da nova temporada do PretaPod Crédito: Sabrina Cardoso
Uma vez vi uma atriz negra contando que quando ela ia fazer um teste para uma novela, e havia outras atrizes negras concorrendo aguardando em uma sala, sabia que apenas uma passaria no teste.
Porque sempre foi assim: só havia espaço para uma mulher negra. De lá para cá, as coisas mudaram um pouco, mas ainda estão longe do ideal.
No episódio 1 do nosso podcast PretaPod de novembro, falamos sobre a importância da representatividade negra na televisão brasileira. Para isso, conversamos com a artista, produtora cultural e estudante de audiovisual Nega Iara; além da atriz, estudante de cinema e jornalismo, Juliana Indami; e a estudante de jornalismo Laura Gomes, que pesquisa sobre mulheres negras no jornalismo.

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