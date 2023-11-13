PretaPod: Representatividade para quem?

"Representatividade Para Quem?" é o primeiro episódio da nova temporada do PretaPod Crédito: Sabrina Cardoso

Uma vez vi uma atriz negra contando que quando ela ia fazer um teste para uma novela, e havia outras atrizes negras concorrendo aguardando em uma sala, sabia que apenas uma passaria no teste.

Porque sempre foi assim: só havia espaço para uma mulher negra. De lá para cá, as coisas mudaram um pouco, mas ainda estão longe do ideal.