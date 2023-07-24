"O Lugar da Mulher Preta" é o tema debatido no terceiro episódio do PretaPodES Crédito: Reprodução

Qual é o lugar da mulher negra? Sabemos que nossa história não começou na escravidão. Pelo contrário, a escravidão interrompeu a nossa história. Se antes éramos rainhas, princesas e autoridades, a escravidão nos marcou como um corpo com um papel muito designado: servir.

Uma marca histórica que muitas de nós carregamos até hoje. Vale lembrar que não há problema algum em servir, desde que essa não seja nossa única alternativa.