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"O Lugar da Mulher Preta" é o tema debatido no terceiro episódio do PretaPodES

Nesta semana, programa comandado por Elis Carvalho traz como convidadas as advogadas e ativistas sociais Rayane Loiola e Jéssica Wanzelle
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 11:43

"O Lugar da Mulher Preta" é o tema debatido no terceiro episódio do PretaPodES Crédito: Reprodução
Qual é o lugar da mulher negra? Sabemos que nossa história não começou na escravidão. Pelo contrário, a escravidão interrompeu a nossa história. Se antes éramos rainhas, princesas e autoridades, a escravidão nos marcou como um corpo com um papel muito designado: servir.
Uma marca histórica que muitas de nós carregamos até hoje. Vale lembrar que não há problema algum em servir, desde que essa não seja nossa única alternativa.
O Lugar da Mulher Preta é tema do nosso terceiro episódio do PretaPodES – o podcast feito 100% por mulheres negras. Para o bate-papo, conversamos com as advogadas e ativistas sociais Rayane Loiola e Jéssica Wanzelle.

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