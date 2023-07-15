Quais os desafios e oportunidades para a juventude preta capixaba?

Minoria em espaços de poder, os jovens negros são maioria em tristes estatísticas: abandono escolar e assassinatos. Segundo o Atlas da Violência de 2020 o assassinato de pretos ou pardos cresceu 11,5% em dez anos. Além disso, dos dez milhões de jovens brasileiros que deixaram a escola sem completar a educação básica, mais de 70% são pretos e pardos. Esses dados não são pontuais. Eles se repetem ao longo da história. Mas por quê?