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Quais os desafios e oportunidades para a juventude preta capixaba?

O PretaPodES conversa com Thaila Alexandra e Ana Clara Moreira para trazer um panorama deste cenário que ganha ainda mais visibilidade no Mês da Mulher Negra
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 11:00

Preta PodES - 2º episódio recebe Thaila Alexandra e Ana Clara Moreira
Preta PodES - 2º episódio recebe Thaila Alexandra e Ana Clara Moreira Crédito: HZ
Minoria em espaços de poder, os jovens negros são maioria em tristes estatísticas: abandono escolar e assassinatos. Segundo o Atlas da Violência de 2020 o assassinato de pretos ou pardos cresceu 11,5% em dez anos. Além disso, dos dez milhões de jovens brasileiros que deixaram a escola sem completar a educação básica, mais de 70% são pretos e pardos. Esses dados não são pontuais. Eles se repetem ao longo da história. Mas por quê?
No segundo episódio do PretaPodES, o podcast feito 100% por mulheres negras, conversamos com a publicitária e militante dos movimentos sociais Thaila Alexandra e com Ana Clara Moreira – pedagoga e coordenadora do Coletivo Beco. Em um bate-papo sobre os desafios e oportunidades para a Juventude preta capixaba.

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