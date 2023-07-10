Entenda por que julho é o Mês da Mulher Negra

Muita gente conhece o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. A data, porém, não abrange as conquistas das mulheres negras. Enquanto mulheres brancas lutavam para trabalhar, mulheres negras já trabalhavam desde crianças e lutavam para serem vistas como pessoas. Para essas mulheres, as negras, é julho o mês marcado pela luta, resistência e memória das conquistas.

No primeiro episódio do PretaPod - o podcast feito 100% por mulheres negras, conversamos com a especialista em pedagogia social Crislayne Zeferina e a empreendedora Senhorita Rose. Em um bate-papo sobre a importância do 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, lembramos de Tereza de Benguela (líder quilombola por mais de 20 anos) e levantamos um debate sobre oportunidades e inclusão da mulher negra nos dias de hoje.