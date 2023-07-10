Festival Pocar completa 10 anos com festa em Conceição da Barra

Um dos mais importantes eventos culturais do Espírito Santo, o Pocar Festival de Cultura comemora 10 anos de atividades com uma programação especial entre os dias 27 e 30 de julho, em Conceição da Barra. A mostra deste ano reunirá música, circo, teatro, literatura, cinema e outras linguagens artísticas, com foco na cultura popular do Sapê do Norte, região de tradição quilombola em São Mateus e Conceição da Barra, e no intercâmbio com artistas de vários locais do Espírito Santo e do Brasil. O evento é organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.