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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Festival Pocar completa 10 anos com festa em Conceição da Barra

Publicado em
10 jul 2023 às 03:00
Festival Pocar em Conceição da Barra
Festival Pocar em Conceição da Barra Crédito: Naty Torres
Um dos mais importantes eventos culturais do Espírito Santo, o Pocar Festival de Cultura comemora 10 anos de atividades com uma programação especial entre os dias 27 e 30 de julho, em Conceição da Barra. A mostra deste ano reunirá música, circo, teatro, literatura, cinema e outras linguagens artísticas, com foco na cultura popular do Sapê do Norte, região de tradição quilombola em São Mateus e Conceição da Barra, e no intercâmbio com artistas de vários locais do Espírito Santo e do Brasil. O evento é organizado pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

COQUETEL

Mariana Marchessi e Nony Cardoso
Mariana Marchessi e Nony Cardoso: a Lider, marca mineira de  marcenaria artesanal ao design, recebeu Mariana Marchesi, designer criadora da poltrona Sanduba, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Planejamento urbano e tecnologia

A criação de sistemas geográficos e o mapeamento de alta precisão foram os desafios escolhidos há quase 20 anos pela empresa capixaba Hiparc, que desenvolve aplicativos para gestão de cadastro municipal e de bases cartográficas, após coletar dados via aerolevantamento e campo. "Os dados obtidos auxiliam na regularização fundiária e no atendimento aos cidadãos. Com informações precisas os processos tornam-se mais rápidos, reduzem burocracias e melhoram a qualidade do serviço", explica o diretor-executivo, Flavio Lobos Martins.

Abdominoplastia no inverno

A apresentadora Maria Beltrão revelou que está afastada do trabalho porque passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele e flacidez na barriga. A escolha da apresentadora pelo inverno é comum entre quem opta por fazer uma cirurgia plástica. “Alguns procedimentos, como a abdominoplastia, exigem repouso e cuidados com a exposição ao sol. Por isso, durante as estações mais frias, como estamos vivendo agora, percebemos um aumento significativo na procura por cirurgias plásticas”, explica Patricia Lyra, cirurgiã plástica.

QUERIDAS DE RR

Jackie Campos e Kris Junqueira: no famoso restaurante Els Quatre Gats, em Barcelona
Jackie Campos e Kris Junqueira: no famoso restaurante Els Quatre Gats, em Barcelona, Espanha Crédito: Divulgação

Dias de revitalização

Para apresentar o mundo da fitocosmetologia, Heriberto Barbosa convida todos para agendarem um momento de revitalização com a especialista em skin care da Sisley Paris, Sonia Barbosa, na Fragrance Maison, maior perfumaria do Estado, no Shopping Vitória. Ela estará presente na loja entre os dias 14 e 15 de julho. 

Happy hour

Dr. Henrique Herkenhoff convida amigos e clientes para o happy hour de confraternização em seu escritório, na sexta-feira (14), na Enseada do Suá, para apresentar novos advogados associados.

Aniversário

Manu Caiado comemora nova idade nesta terça-feira (11), no Boteco Boa Praça Vitória. A jornalista vai reunir uma turma de bacanas na pracinha do bar, na Praia do Canto, a convite de Flávio Sarahyba e Caio Fonseca. Manu aproveita a ocasião para comemorar também o retorno de seu canal no Youtube.

WORKSHOP

Carlos Marianelli, Zilda Helal e Amanda Fernandes
Carlos Marianelli, Zilda Helal e a supervisora nacional de trade marketing da DokAmanda Fernandes: em encontro para arquitetos e decoradores Crédito: Cloves Louzada

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