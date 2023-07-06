Grupo Águia Branca recebe Rede Gazeta em reserva ambiental na Pedra Azul

A estilista Kátia Perciano é quem assina o vestido de noiva da irmã, Kítia que, junto do marido, Paulo Mayerfreund, vai participar do casamento na roça do Arraiá da Aldeia, neste sábado.
O tradicional evento retorna depois de um hiato de três anos, prometendo agitar o elegante condomínio. O cardápio da festa, que terá início às 18 horas, será regado a sorteios, disputados brindes, e um autêntico bufê de guloseimas julinas. A música ficará a cargo de Anderson & Bruno, famosa dupla animadora de forrós do Estado.