Grupo Águia Branca recebe Rede Gazeta em reserva ambiental na Pedra Azul

O Grupo Águia Branca recebeu diretores e gerentes da Rede Gazeta nesta quarta-feira (05) para uma visita na Reserva Águia Branca, na região de montanhas do ES. O anfitrião foi o diretor de Relações Institucionais do grupo Bruno Pretti Chieppe. Durante a visita, os convidados puderam conhecer as instalações do Natureza Eco Lodge, que fica em meio à Mata Atlântica, junto à Reserva Águia Branca, e que passou por uma grande reforma, inaugurada há exato um ano.

A equipe da Águia Branca apresentou ainda um pouco da história dos 2225 hectares preservados de Mata Atlântica, com fauna, flora, biodiversidade protegidas na reserva. A programação incluiu também um "Banho de Floresta" em uma das belas trilhas do espaço, onde os participantes puderam conhecer espécies da região e se conectar com a natureza.

Após a trilha, os convidados do tour participaram de um almoço com menu degustação do restaurante D'Bem, comandado por Suely Faiçal, que escolheu ingredientes da região para elaborar os pratos. Destaque para os cogumelos, a polenta com molho de tomate e manjericão e a tilápia com purê de banana da terra. A sobremesa fez sucesso: um sorvete com o fruto da palmeira Juçara. Veja as fotos

Banho de Floresta na Reserva Águia Branca Crédito: Renata Rasseli

Leandro Neves, Flávia Martins, Mariana Perini, Karine Nobre e Pedro Henrique de Rezende: equipe da Rede Gazeta no Natureza Eco Lodge Crédito: Renata Rasseli

A proprietária do D'Bem, Suely Faiçal, e a gerente do Eco Lodge, Thaiz Cunha Crédito: Renata Rasseli

Rede Gazeta visita Reserva Águia Branca