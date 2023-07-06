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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Grupo Águia Branca recebe Rede Gazeta em reserva ambiental na Pedra Azul

Publicado em
06 jul 2023 às 03:00
O Grupo Águia Branca recebeu diretores e gerentes da Rede Gazeta nesta quarta-feira (05) para uma visita na Reserva Águia Branca, na região de montanhas do ES. O anfitrião foi o diretor de Relações Institucionais do grupo Bruno Pretti Chieppe. Durante a visita, os convidados puderam conhecer as instalações do Natureza Eco Lodge, que fica em meio à Mata Atlântica, junto à Reserva Águia Branca, e que passou por uma grande reforma, inaugurada há exato um ano. 
A equipe da Águia Branca apresentou ainda um pouco da história dos 2225 hectares preservados de Mata Atlântica, com fauna, flora, biodiversidade protegidas na reserva. A programação incluiu também um "Banho de Floresta"  em uma das belas trilhas do espaço, onde os participantes puderam conhecer espécies da região e se conectar com a natureza. 
Após a trilha, os convidados do tour participaram de um almoço com menu degustação do restaurante D'Bem, comandado por Suely Faiçal, que escolheu ingredientes da região para elaborar os pratos. Destaque para os cogumelos, a polenta com molho de tomate e manjericão e a tilápia com purê de banana da terra. A sobremesa fez sucesso: um sorvete com o fruto da palmeira Juçara. Veja as fotos
Banho de Floresta na Reserva Águia Branca
Banho de Floresta na Reserva Águia Branca Crédito: Renata Rasseli
Leandro Neves, Flávia Martins, Mariana Perini, Karine Nobre e Pedro Henrique de Rezende
Leandro Neves, Flávia Martins, Mariana Perini, Karine Nobre e Pedro Henrique de Rezende: equipe da Rede Gazeta no Natureza Eco Lodge Crédito: Renata Rasseli
Suely Faiçal e Thais Cunha
A proprietária do D'Bem, Suely Faiçal, e a gerente do Eco Lodge, Thaiz Cunha Crédito: Renata Rasseli

Rede Gazeta visita Reserva Águia Branca

Em Sampa

Roberta Drummond participa da 36ª edição da Casacor São Paulo neste sábado (08). O local da mostra será, pela segunda vez, o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Arraiá com grife

A estilista Kátia Perciano é quem assina o vestido de noiva da irmã, Kítia que, junto do marido, Paulo Mayerfreund, vai participar do casamento na roça do Arraiá da Aldeia, neste sábado. O tradicional evento retorna depois de um hiato de três anos, prometendo agitar o elegante condomínio. O cardápio da festa, que terá início às 18 horas, será regado a sorteios, disputados brindes, e um autêntico bufê de guloseimas julinas. A música ficará a cargo de Anderson & Bruno, famosa dupla animadora de forrós do Estado.

Arraiá com luxo

Fernanda Prates realiza neste domingo (09, o 1º Arraiá Luxo no ES, para um seleto grupo de 100 pessoas. O evento será na Casa Rosalina, em Vila Velha, com bufê temático de Karla Brandão e animação da DJ Larissa Tantan e do sanfoneiro Donato Fontana.

Setor siderúrgico

Giuliano de Castro convida para a 208ª edição do Café de Negócios, promovido pela Associação dos Empresários da Serra (Ases) na próxima quarta (12), a partir das 8 horas, na Vitoriawagen Serra. A palestra fica por conta de Eduardo Zanotti, vice-presidente Comercial da ArcelorMittal Tubarão. “O Café de Negócios tem se destacado como um importante espaço de troca de conhecimento e networking entre empresários e profissionais de diversas áreas, fortalecendo parcerias e gerando oportunidades de negócios”, avalia Giuliano.

No Rio

Márcia Tourinho desembarca nesta quint-feira (06) no Rio de Janeiro para participar do início das comemorações dos 100 anos do Copacabana Palace. A escritora também acertará sua participação na Feira Literária Internacional de Paraty. 

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