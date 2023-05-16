28° Festival Internacional de Música de Domingos Martins será em julho

Festival Internacional de Música Erudita de Domingos Martins Crédito: Flaviano Schneider/AssCom Festival de Inverno

O Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins está garantido em 2023. O evento será realizado entre os dias 14 e 23 de julho, em Campinho, Sede do município, com dezenas de apresentações musicais e concertos de grupos sinfônicos e artistas locais, estaduais e nacionais.

As principais apresentações acontecem na área em frente à Praça Arthur Gerhardt. O Palco Livre, espaço democrático musical de todos os estilos, volta em 2023 ao seu formato original com shows e recitais individuais e de grupos durante o festival, na Rua de Lazer.

O festival também segue com o compromisso de formação e atualização musical de dezenas de músicos com a realização de 15 oficinas para o público geral e cinco oficinas exclusivas para a comunidade martinense, ministradas por um corpo docente formado por profissionais renomados. A oficina de música exclusiva para crianças, sucesso na última edição, também já está garantida para este ano.

A lista de docentes deste ano ainda está em formação e as inscrições serão divulgadas em breve. A coordenação pedagógica do evento ficará sob o comando do maestro Eduardo Lucas, que possui vasta experiência no Projeto Vale Música Serra e na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

“Estamos muito animados com a realização do festival desse ano. Não temos mais as restrições da Pandemia e com isso podemos ousar na programação artística com orquestras e bandas, muita música de alta qualidade, tanto erudita quanto popular, para encantar nossa comunidade, turistas e visitantes, isso tudo, sem perder o foco na área pedagógica, que é a essência do nosso Festival. Será um festival incrível”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Rejane Entringer Ewald.

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