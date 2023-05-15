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César Menotti e Fabiano e Léo Chaves animam a Festa do Divino Espírito Santo

Evento, que ainda terá Alemão do Forró entre as atrações, acontece de 25 a 28 de maio, no Parque de Exposições de Viana. Com entrada gratuita, festa ainda terá rodeio e praça gastronômica
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:01

César Menotti e Fabiano, Léo Chaves e Alemão do Forró animam Festa do Divino Espírito Santo, em Viana
César Menotti e Fabiano, Léo Chaves e Alemão do Forró animam Festa do Divino Espírito Santo, em Viana Crédito: Divulgação
Tem festa grande em Viana nos próximos dias. De 25 a 28 de maio, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza, com apoio da Prefeitura de Viana, a 206ª edição da Festa do Divino Espírito Santo com missas, shows, parque de diversões, rodeio e praça de alimentação.
A programação se divide com a parte religiosa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e a parte profana no Parque de Exposições de Viana, ambos na Sede do município. Entre as atrações, os shows de César Menotti e Fabiano, Léo Chaves e Alemão do Forró. A entrada nos espaços é totalmente gratuita.
A Festa do Divino ES também terá atrações locais se apresentando no palco principal e no palco Empreendedor, que vai receber a Mostra Viana Cultura & Arte, com pequenos shows e apresentações teatrais. Confira a programação completa no fim da matéria.
O evento ainda conta com o Magic Park, um parque de diversões com brinquedos como caribe, roda gigante, barco pirata, montanha-russa infantil, tagadá, autopista, trem fantasma e carrossel para agitar o público. Um espaço para o empreendedorismo vianense - com 50 estandes dedicados ao artesanato, gastronomia, economia solidária, agroindústria e micro e pequenas empresas - e a presença de cervejarias artesanais que vão integrar o Polo Cervejeiro da cidade estão garantidos na festa.
Além de tudo isso, uma disputa com peões renomados do cenário nacional de rodeio será mais uma atração da festa. A competição será realizada em uma Arena Completa, ao estilo americano, instalada no Parque de Exposições. 

A HISTÓRIA

A Festa do Divino Espírito Santo acontece sempre 50 dias após o Domingo de Páscoa e o encerramento ocorre no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os doze apóstolos. Sua origem é nas ilhas de Açores, em Portugal, no século XIV, sendo estabelecida pela rainha D. Isabel de Aragão, por volta de 1324, quando conseguiu selar a paz entre o rei D. Dinis e seu filho D. Afonso.
Segundo documentos, era desejo do rei que a coroa portuguesa passasse, após sua morte, para seu filho bastardo, Afonso Sanches. Essa preferência fez o herdeiro legítimo se rebelar, causando uma guerra civil.
A Rainha teria prometido ao Divino Espírito Santo peregrinar o mundo com uma cópia da coroa e uma pomba no alto dela, que simboliza o rito, arrecadando donativos em benefício da população pobre, caso o esposo e o filho fizessem as pazes. A interferência da rainha teria evitado um conflito armado, denominado a Peleja de Alvalade. Seus maiores símbolos são a bandeira vermelha e a pomba branca.
No Brasil, a festa chegou com os colonizadores e acontece em diversos Estados. Segundo a Prefeitura de Viana, como a festa é de origem açoriana, na edição deste ano "preparamos também um espaço onde o vianense poderá fazer sua árvore genealógica e descobrir um pouco mais sobre a própria origem".
*Com informações da Prefeitura de Viana

SERVIÇO

  • FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
  • Quando: de 25 (quinta-feira) a 28 de maio (domingo)
  • Onde: na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e no Parque de Exposições de Viana, ambos na Sede do município
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • 25/05 - QUINTA-FEIRA
  • 19h – Terço do Divino Espírito Santo – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 19h – Show com a Banda Ramal 27 (Mostra Viana Cultura & Arte) – Parque de Exposições
  • 19h30 – Santa Missa presidida pelo Padre Rodrigo Chagas – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 21h – Show com a Banda 10 – Parque de Exposições
  • 23h – Show com a banda Forró Maxuíba (Mostra Viana Cultura & Arte)

  • 26/05 - SEXTA-FEIRA
  • 18h30 – Show com a Banda Cheiro Moreno (Mostra Viana Cultura & Arte)
  • 19h – Terço do Divino Espírito Santo – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 19h30 – Santa Missa presidida pelo Frei Antônio Reginaldo, OFMCap – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 20h – Rodeio – Parque de Exposições
  • 22h – Show com César Menotti e Fabiano – Parque de Exposições
  • 24h – Show com a Banda Pele Morena

  • 27/05 - SÁBADO
  • 18h – Show com a banda Calangos Selvagens (Lei de Incentivo à Cultura de Viana) - Parque de Exposições
  • 18h – Procissão com a Banda Cívico-Militar da EMEFCM Divaneta Lessa de Moraes à Casa da Imperatriz
  • 19h – Terço do Divino Espírito Santo – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 19h30 – Santa Missa presidida pelo Padre Jairo Antônio de Souza – Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 20h – Rodeio – Parque de Exposições
  • 21h – Show de Luiz Paulo Forrozão – Parque de Exposições
  • 22h – Show com Léo Chaves – Parque de Exposições
  • 24h – Show com a dupla João Felipe e Rafael - Parque de Exposições

  • 28/05 - DOMINGO
  • 05h – Alvorada festiva pelas ruas de Viana Centro com as Bandas de Marchinhas Raízes do Carnaval, Recordar é Viver e Fanfarra do Papai (Mostra Viana Cultura & Arte)
  • 9h – Procissão com Grupo Cultural Martinense à Casa do Imperador
  • 10h – Santa Missa presidida pelo Reverendíssimo Dom Geraldo Lyrio Rocha – Arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Sorteio dos imperadores de 2024
  • 12h - Show com o grupo Gigantes Pela Própria Natureza (Mostra Viana Cultura & Arte) - Pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 14h – Leilão no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição
  • 16h – Show Infantil com o grupo Academia dos sonhos (Mostra Viana Cultura & Arte) - Parque de Exposições
  • 17h – Show de Serginho Black e banda (Mostra Viana Cultura & Arte) - Parque de Exposições
  • 18h30 – Rodeio – Parque de Exposições
  • 20h – Show com Alemão do Forró - Parque de Exposições
  • 21h30 – Show de Wallace Aguiar - Parque de Exposições

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