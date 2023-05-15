César Menotti e Fabiano e Léo Chaves animam a Festa do Divino Espírito Santo

César Menotti e Fabiano, Léo Chaves e Alemão do Forró animam Festa do Divino Espírito Santo, em Viana Crédito: Divulgação

Tem festa grande em Viana nos próximos dias. De 25 a 28 de maio, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realiza, com apoio da Prefeitura de Viana, a 206ª edição da Festa do Divino Espírito Santo com missas, shows, parque de diversões, rodeio e praça de alimentação.

A programação se divide com a parte religiosa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e a parte profana no Parque de Exposições de Viana, ambos na Sede do município. Entre as atrações, os shows de César Menotti e Fabiano, Léo Chaves e Alemão do Forró. A entrada nos espaços é totalmente gratuita.

A Festa do Divino ES também terá atrações locais se apresentando no palco principal e no palco Empreendedor, que vai receber a Mostra Viana Cultura & Arte, com pequenos shows e apresentações teatrais. Confira a programação completa no fim da matéria.

O evento ainda conta com o Magic Park, um parque de diversões com brinquedos como caribe, roda gigante, barco pirata, montanha-russa infantil, tagadá, autopista, trem fantasma e carrossel para agitar o público. Um espaço para o empreendedorismo vianense - com 50 estandes dedicados ao artesanato, gastronomia, economia solidária, agroindústria e micro e pequenas empresas - e a presença de cervejarias artesanais que vão integrar o Polo Cervejeiro da cidade estão garantidos na festa.

Além de tudo isso, uma disputa com peões renomados do cenário nacional de rodeio será mais uma atração da festa. A competição será realizada em uma Arena Completa, ao estilo americano, instalada no Parque de Exposições.

A HISTÓRIA

A Festa do Divino Espírito Santo acontece sempre 50 dias após o Domingo de Páscoa e o encerramento ocorre no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os doze apóstolos. Sua origem é nas ilhas de Açores, em Portugal, no século XIV, sendo estabelecida pela rainha D. Isabel de Aragão, por volta de 1324, quando conseguiu selar a paz entre o rei D. Dinis e seu filho D. Afonso.

Segundo documentos, era desejo do rei que a coroa portuguesa passasse, após sua morte, para seu filho bastardo, Afonso Sanches. Essa preferência fez o herdeiro legítimo se rebelar, causando uma guerra civil.

A Rainha teria prometido ao Divino Espírito Santo peregrinar o mundo com uma cópia da coroa e uma pomba no alto dela, que simboliza o rito, arrecadando donativos em benefício da população pobre, caso o esposo e o filho fizessem as pazes. A interferência da rainha teria evitado um conflito armado, denominado a Peleja de Alvalade. Seus maiores símbolos são a bandeira vermelha e a pomba branca.

No Brasil, a festa chegou com os colonizadores e acontece em diversos Estados. Segundo a Prefeitura de Viana, como a festa é de origem açoriana, na edição deste ano "preparamos também um espaço onde o vianense poderá fazer sua árvore genealógica e descobrir um pouco mais sobre a própria origem".

*Com informações da Prefeitura de Viana

SERVIÇO

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Quando: de 25 (quinta-feira) a 28 de maio (domingo)



de 25 (quinta-feira) a 28 de maio (domingo) Onde: na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e no Parque de Exposições de Viana, ambos na Sede do município

na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e no Parque de Exposições de Viana, ambos na Sede do município Entrada franca

PROGRAMAÇÃO