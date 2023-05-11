Chegou O que Faltava anuncia o Teatro Glória como enredo para o Carnaval de Vitória 2024

Faltando nove meses para o Desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo, já tem agremiação se preparando para entrar na avenida. Já esquentando os tamborins, a Chegou O Que Faltava anunciou nesta quinta-feira (11) o tema que vai desfilar no Sambão do Povo em 2024.
Com o enredo “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", a agremiação vai contar a história do Teatro Glória, localizado no Centro de Vitória, e tentar o título de Campeã do Carnaval Capixaba no ano que vem. A agremiação de Goiabeiras ficou em quarto lugar neste ano.
"Um prédio que viu e ouviu muita coisa ao seu redor e antes mesmo de ser teatro, foi mar, foi cais e Jardim, essa é a história do Teatro Glória que será retratada com muito carinho. Nossos estudos começaram cedo, passou por todo uma programação de aprovações e hojes estamos muito felizes e orgulhosos", conta Vanderson César, um dos carnavalescos da agremiação.
"Uma construção de suma importância histórico cultural para sociedade capixaba. Muita gente irá se recordar de momentos históricos que iremos retratar", ressaltou Jorge Maiko, também carnavalesco da Chegou O Que Faltava.
Após anunciar toda a diretoria para 2024, repaginar o famoso e querido mascote da escola, o Carango, o presidente Rafael Cavalieri salientou que a ideia é trazer para o carnaval capixaba muita história e cultura. Ele ainda anuncia que a programação de eventos segue cheia durante os próximos meses. "No carnaval de 2024, a Chegou convida o público para conhecer a história que um prédio tem a nos contar. Mas antes disso, após o lançamento do enredo, vem o samba enredo, um esquenta do que os capixabas irão encontrar na avenida", disse.
*Com informações da assessoria