Chegou O que Faltava anuncia o Teatro Glória como enredo para o Carnaval de Vitória 2024

O Centro Cultural Sesc Glória terá sua história contada no Sambão do Povo Crédito: Divulgação/Sesc

Faltando nove meses para o Desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo, já tem agremiação se preparando para entrar na avenida. Já esquentando os tamborins, a Chegou O Que Faltava anunciou nesta quinta-feira (11) o tema que vai desfilar no Sambão do Povo em 2024.

Com o enredo “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", a agremiação vai contar a história do Teatro Glória, localizado no Centro de Vitória, e tentar o título de Campeã do Carnaval Capixaba no ano que vem. A agremiação de Goiabeiras ficou em quarto lugar neste ano.

"Um prédio que viu e ouviu muita coisa ao seu redor e antes mesmo de ser teatro, foi mar, foi cais e Jardim, essa é a história do Teatro Glória que será retratada com muito carinho. Nossos estudos começaram cedo, passou por todo uma programação de aprovações e hojes estamos muito felizes e orgulhosos", conta Vanderson César, um dos carnavalescos da agremiação.

Cúpula do charmoso teatro do Centro Cultural Sesc Glória, no Centro da capital Crédito: Fernando Madeira

"Uma construção de suma importância histórico cultural para sociedade capixaba. Muita gente irá se recordar de momentos históricos que iremos retratar", ressaltou Jorge Maiko, também carnavalesco da Chegou O Que Faltava.

Após anunciar toda a diretoria para 2024, repaginar o famoso e querido mascote da escola, o Carango, o presidente Rafael Cavalieri salientou que a ideia é trazer para o carnaval capixaba muita história e cultura. Ele ainda anuncia que a programação de eventos segue cheia durante os próximos meses. "No carnaval de 2024, a Chegou convida o público para conhecer a história que um prédio tem a nos contar. Mas antes disso, após o lançamento do enredo, vem o samba enredo, um esquenta do que os capixabas irão encontrar na avenida", disse.