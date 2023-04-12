Thalita Zampirolli anuncia saída da Independente de Boa Vista: "Me senti usada"

Antes do desfile oficial, já havia sinalizado meu descontentamento e vontade de não ser mais rainha de bateria da Boa Vista. Estava muito triste com o tratamento que vinha recebendo: falta de atenção, cuidado e a comunicação não estava nada boa, infelizmente. Me senti usada, como alguém que estava ali só para ajudar financeiramente. Nunca tive a intenção de ser maior do que a escola ou de ser maior do que qualquer integrante. Acredito que ajudando ou não financeiramente, o carinho, o respeito e o diálogo devem existir sempre com qualquer componente que chegue para somar, afinal, somos uma família e estamos ali com o mesmo propósito: elevar o nome da escola e torná-la campeã do Carnaval. Sempre acreditei sermos uma grande família e que era "um por todos e todos por um", então, ajudar a escola financeiramente nunca foi um problema para mim. Quem realmente vive o Carnaval sabe o quanto custa colocar uma escola na Avenida, logo, toda ajuda é bem-vinda. Além de me prestar a somar, tirando do meu próprio bolso, busquei patrocínio para o Carnaval 2024, mas não tive nem ânimo para colocar este projeto para frente, mediante ao tratamento recebido. Sempre me dediquei, me entreguei, nunca apresentei nenhum tipo de problema para agremiação. Sempre estive presente de alguma forma, mesmo morando nos Estados Unidos. Deixei a minha vida em Boston para estar na Boa Vista. Para mim, era a realização de um sonho desfilar nesta linda agremiação. Sou capixaba e, aonde vou, levo comigo as minhas origens, o meu chão e o meu povo com muito orgulho.