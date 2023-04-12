Thalita Zampirolli anuncia saída da Independente de Boa Vista: "Me senti usada"

Um dos nomes mais badalados do carnaval capixaba estará ausente do Sambão do Povo no próximo ano. Nesta terça (11), durante live em suas redes sociais, Thalita Zampirolli anunciou a saída da Independente de Boa Vista após dois anos de reinado.
"O desligamento é por saber que meu dinheiro é muito mais importante para o presidente, que é o faz tudo!", desabafou a modelo capixaba, agradecendo o carinho recebido pela comunidade da Boa Vista durante sua passagem pela agremiação de Itaquari, em Cariacica.
"Esclarecendo a vocês: quem está deixando a escola sou eu. Deixando claro que o meu amor pelo carnaval sempre vai existir. Independente do dinheiro, a gente tem que ter carisma com as pessoas, dar atenção e afeto e não colocar o dinheiro na frente de tudo", afirmou, durante a transmissão no Instagram. A live foi repostada nas redes sociais pelo perfil Fofoquei Espírito Santo.
Procurada por "HZ", Thalita Zampirolli deu mais detalhes em entrevista, onde revelou que se sentiu usada pela presidência da agremiação e garantiu que, por enquanto, não se vê no carnaval do ES.
Por que você resolveu deixar o posto de rainha da Independente de Boa Vista? A saída foi amigável?
Antes do desfile oficial, já havia sinalizado meu descontentamento e vontade de não ser mais rainha de bateria da Boa Vista. Estava muito triste com o tratamento que vinha recebendo: falta de atenção, cuidado e a comunicação não estava nada boa, infelizmente. Me senti usada, como alguém que estava ali só para ajudar financeiramente. Nunca tive a intenção de ser maior do que a escola ou de ser maior do que qualquer integrante. Acredito que ajudando ou não financeiramente, o carinho, o respeito e o diálogo devem existir sempre com qualquer componente que chegue para somar, afinal, somos uma família e estamos ali com o mesmo propósito: elevar o nome da escola e torná-la campeã do Carnaval. Sempre acreditei sermos uma grande família e que era "um por todos e todos por um", então, ajudar a escola financeiramente nunca foi um problema para mim. Quem realmente vive o Carnaval sabe o quanto custa colocar uma escola na Avenida, logo, toda ajuda é bem-vinda. Além de me prestar a somar, tirando do meu próprio bolso, busquei patrocínio para o Carnaval 2024, mas não tive nem ânimo para colocar este projeto para frente, mediante ao tratamento recebido. Sempre me dediquei, me entreguei, nunca apresentei nenhum tipo de problema para agremiação. Sempre estive presente de alguma forma, mesmo morando nos Estados Unidos. Deixei a minha vida em Boston para estar na Boa Vista. Para mim, era a realização de um sonho desfilar nesta linda agremiação. Sou capixaba e, aonde vou, levo comigo as minhas origens, o meu chão e o meu povo com muito orgulho.
Qual o seu sentimento em relação a isso tudo?
Estou triste pelas coisas se encerrarem assim, desta forma. Não gosto de polêmicas, escândalos e brigas. Não é desta forma que gosto de ser lembrada pelas pessoas. Fiz um carnaval lindo no Rio de Janeiro e voltei para Boston realizada com os resultados e com tanto carinho recebido. Precisava dizer a todos o real motivo do meu desligamento da Boa Vista para que não houvesse distorção dos fatos. E claro, tudo o que falei tenho como provar...
Guarda boas lembranças da comunidade de Itaquari?
Fora este problema com a presidência, sempre fui muito bem tratada pelas pessoas da escola, pela comunidade e por todos os que amam verdadeiramente o Carnaval. Sempre entrei e saí de todas as escolas pela porta da frente. Não dependo do Carnaval para viver e não nasci com raízes no carnaval, mas tenho um respeito e um amor por todos que fizeram e fazem este espetáculo acontecer. Estou nesta grande festa por amor à arte e por acreditar também que minha imagem como mulher trans pode ajudar milhares de pessoas. Aproveito para agradecer pelas inúmeras mensagens de amor, de carinho e de apoio da comunidade de Itaquari e dos sambistas que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro e fora do país também.
Tem planos para continuar reinando em alguma escola do Espírito Santo? Recebeu algum convite de outra agremiação?
Por ora, não me vejo no Carnaval do Espírito Santo. Assim que encerrei o Carnaval no Rio, surgiram inúmeros convites, inclusive para escolas no Rio, São Paulo e na França. Agradeci a todos e não aceitei. A forma como fui recebida na Unidos de Padre Miguel (escola da Série Ouro do Rio de Janeiro), não só pela presidência, mas também pela comunidade, encheu meu coração. Não sei explicar a minha conexão com a Unidos. Já saí dos ensaios inúmeras vezes chorando de alegria, emocionada. É algo sobrenatural o que acontece lá: crianças, idosos, jovens, homens, mulheres e homossexuais, somos todos um. A união impera. Quero me dedicar a Unidos de Padre Miguel e viver essa linda história de amor com a Vila Vintém (Zona Oeste do Rio). Já sofri com o preconceito, então, ser tratada com carinho e, principalmente, com respeito, é fundamental para mim, é o que me faz permanecer em qualquer lugar. Esta é uma das bandeiras que levanto e represento. Não sou uma conta bancária, sou um ser humano e quero ser respeitada por isso.
Não sou uma conta bancária, sou um ser humano e quero ser respeitada por isso
O OUTRO LADO
Também em conversa com "HZ", o presidente da Independente de Boa Vista, Emerson Xumbrega, afirmou que mudanças em todos os setores de uma escola de samba são normais e corriqueiras, sejam no carnaval do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo. Com o posto de rainha de bateria também não é diferente.
"Em relação à ajuda financeira (como Thalita cita na entrevista), é uma prática comum a rainha de bateria 'pagar' pelo posto. Como também é comum qualquer desligamento. Estamos fazendo uma reformulação na escola e vamos mexer em vários setores, incluindo a mudança de carnavalesco. Fizemos uma reunião na Boa Vista nesta terça (11) e decidimos pelo desligamento da Thalita. Ela foi informada sobre essa mudança e decidiu fazer a live, o que nos pegou de surpresa", explica Xumbrega, dando mais detalhes sobre o desligamento da modelo capixaba.
"Sabemos que ela mora no exterior, mas, em 2023, esteve pouco presente na agremiação. Veio apenas três vezes: durante sua apresentação como rainha, no ensaio técnico e no desfile oficial. Em seis meses de preparação para o carnaval, isso é muito pouco. Essa ausência causou um certo desgaste entre os membros da bateria e a diretoria. A única escola que não contou com sua rainha na gravação do clipe para a TV Gazeta, por exemplo, foi a Boa Vista, como também sofremos com a ausência de Thalita durante a programação oficial Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESG)".
Emerson Xumbrega ainda revelou que Zampirolli não cumpriu com alguns compromissos em 2023 considerados importantes. "Ela não contribuiu com a camisa dos ritmistas da bateria, como também com o churrasco dos integrantes, que serve para promover maior interação entre eles", aponta, dizendo que um problema na fantasia da modelo, que, segundo o presidente, despencou em frente a cabine dos jurados, fez com que a escola perdesse pontos importantes na busca pelo título.
"Tudo contribuiu com esse desgaste", reitera, dizendo que ainda não pensou em uma substituta para Thalita e nem se haverá um processo de seleção para escolher a nova rainha.
"Como falei anteriormente, temos outras prioridades. Estamos fazendo mudanças em vários segmentos da Boa Vista. Precisamos contratar um novo carnavalesco, por exemplo. Além disso, precisamos definir o enredo para o próximo carnaval. Só posso adiantar uma coisa: pretendentes para o posto de rainha não faltam", complementa Xumbrega.