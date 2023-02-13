Rainha da Boa Vista, Thalita Zampirolli comandará bateria e camarote na Sapucaí

Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Sambão do Povo no sábado (11), à frente da bateria da Independente de Boa Vista - Thalita Zampirolli fez questão de ressaltar a emoção de defender as cores da escola de Itaquari (Cariacica). Após arrasar nono sábado (11), à frente da bateria da uma das favoritas ao título do desfile do Grupo Especial de Vitória-fez questão de ressaltara emoção de defender as cores da escola de Itaquari (Cariacica).

"Me senti lisonjeada com o convite. Estou há dois anos lá e tenho vivido momentos inesquecíveis. Sou capixaba, então, para mim, é um prazer reinar na minha terra, onde fui nascida e criada", revela, dizendo ser fascinada pela folia desde criança.

"Cresci vendo tudo acontecer pela TV. Amava as vinhetas das escolas de samba, curtia bloquinhos e ficava brigando com o sono para assistir todas as escolas, às vezes conseguia, às vezes assistia às reprises na tarde do dia seguinte", relembra a empresária.

E a beldade continua embaladíssima para a folia de momo. A modelo, empresária e influencer capixaba - que mora em Boston (EUA) - parte para o Rio de Janeiro a fim de brilhar na Marquês de Sapucaí, o templo sagrado do samba.

No Sambão do Povo, Zampirolli brilhou com sua fantasia que trazia cristais Swarovski Crédito: Fernando Madeira

Zampirolli aceitou o convite para reinar à frente da bateria da Unidos de Padre Miguel, uma das favoritas ao título da Série Ouro (antigo Grupo de Acesso) do carnaval carioca.

"Sempre quis voltar para o Carnaval do Rio. Gosto do calor humano que existe na Cidade Maravilhosa e não poderia ter aceitado nenhum outro convite que não fosse ser rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel. Sou tratada como uma rainha mesmo. Me sinto em casa com tanto amor, carinho e cuidado. Fui acolhida com respeito, sou valorizada por todos, não existe preconceito aqui, nossa escola não tem espaço para isso", disse a nova majestade da Vila Vintém (bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro).

Por falar em preconceito, Thalita quer entregar muito mais do que looks caprichados, alegria e samba no pé. "Não falo de transexualidade a todo tempo. Para mim isto é um assunto sério e delicado. Existem milhares de pessoas pelo mundo morrendo por não se aceitar, por não ter apoio de nenhum familiar, por não entender a transformação que ocorre na mente, no corpo e na alma quando se vê em um corpo que não lhe pertence", afirma, em tom de reflexão.

"Queria, de verdade, que as autoridades dessem suporte para estas pessoas. Queria ter a oportunidade de falar com estas famílias o quanto é importante o acolhimento delas. E que somos todos iguais, temos capacidade de ocupar cargos importantes em todas as esferas da sociedade", desabafou Thalita.

Defendendo a representatividade, a empresária também aceitou o convite para ser Rainha da Série Ouro do Camarote Super Vip, também na Marquês de Sapucaí.