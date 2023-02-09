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Beleza

Carnaval de Vitória 2023: conheça as rainhas do Grupo Especial

"HZ" montou uma galeria das "soberanas" de Piedade, Jucutuquara, Novo Império, MUG, Boa Vista, Andaraí e Chegou o que Faltava, que desfilam sábado (11), no Sambão do Povo
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 11:45

Rainhas de Bateria do Grupo Especial prometem brilhar no Sambão do Povo
Rainhas de Bateria do Grupo Especial prometem brilhar no Sambão do Povo Crédito: Tiago Carriço/Lindberg/Palmer Assessoria/Favio Rocha
Como diria o saudoso Oswaldo Sargentelli, aqui tem "telecoteco" e "ziriguidum" para dar, vender e, quiçá, emprestar. Afinal, elas são as estrelas da passarela do samba capixaba.
Claro que estamos falando das Rainhas de Bateria das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. "HZ", de olho nas beldades, montou uma galeria para você conhecer as "soberanas" de Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Novo Império, Mocidade Unida da Glória, Independente de Boa Vista, Andaraí e Chegou o que Faltava, agremiações que desfilam sábado (11) no Sambão do Povo.
Ah, sim: também perguntamos o que cada uma delas espera do Carnaval 2023. Nem é preciso dizer que todas, sem exceção, têm muito samba no pé para mostrar!

ROSE DE OLIVEIRA - UNIDOS DA PIEDADE

Rose de Oliveira - Rainha da Unidos da Piedade

  • NOME: Rose de Oliveira
  • PROFISSÃO: Empresária
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Estou ansiosa para passar pela avenida e dar o meu melhor, junto a minha bateria ritmo forte. O carnaval 2023 promete muita coisa boa e as expectativas só aumentam, trazendo com elas muita alegria"

SCHYRLEY MOURA - UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Shyrley Moura, rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara

  • NOME: Schyrley Moura
  • PROFISSÃO: Empresária do setor de estética
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "As expectativas sempre são as melhores, pois nossa escola está com muita garra e vontade de ganhar. Os foliões vão perceber a energia da nossa agremiação"

FERNANDA FIGUEIREDO - MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

Fernanda Figueiredo, rainha de bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG)

  • NOME: Fernanda Figueiredo
  • PROFISSÃO: Biomédica na área de estética
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Espero um carnaval cheio de alegria, paz e reciprocidade dos foliões, além de uma boa competição na avenida. Que o troféu venha para a comunidade da Glória".

RAYANE ROSA - NOVO IMPÉRIO

Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império

  • NOME: Rayane Rosa
  • PROFISSÃO: Recepcionista
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Espero que tenhamos um carnaval grandioso e com muita paz!"

THALITA ZAMPIROLLI - INDEPENDENTE DE BOA VISTA

Thalita Zampirolli, Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista

  • NOME: Thalita Zampirolli
  • PROFISSÃO: atriz, empresária, modelo e influencer digital
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Tenho certeza de que faremos um grande desfile. A escola está pronta, unida e com muita vontade de trazer mais um título para casa. Larguei minha vida toda em Boston para estar aqui vivendo este momento lindo. Não tenho dúvidas de que faremos uma bela apresentação"

JAMILA ALVARENGA (CHEGOU O QUE FALTAVA)

Jamila Alvarenga, Rainha da Chegou o que Faltava

  • NOME: Jamila Alvarenga
  • PROFISSÃO: microempresária
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Minha expectativa do carnaval é lotar aquele Sabão do Povo de amor e paz. O carnaval é brilho, é cor, é alegria. Só queremos paz..."

FERNANDA PASSON - ANDARAÍ

Fernanda Passon, rainha de bateria da Andaraí

  • NOME: Fernanda Passon
  • PROFISSÃO: Cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e influenciadora digital
  • O QUE ESPERA PARA O DESFILE DE 2023: "Estamos com um carnaval grande, bonito e com pinta de campeão. Me preparei muito para esse desfile, com ansiedade a mil e o tradicional friozinho na barriga de todos os anos"

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