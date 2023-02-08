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Últimas unidades!

Carnaval de Vitória: tem até fantasia de graça para desfilar no Sambão do Povo

Não garantiu a fantasia para o desfile no Sambão do Povo? Corre porque tem escola que esgotou o estoque e as outras estão nas últimas unidades, que podem chegar a R$ 199
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 17:32

Desfile da Pega no Samba no Carnaval 2022: fantasias para desfilar no Grupo A estão à venda.
Desfile da Pega no Samba no Carnaval 2022: fantasias para desfilar no Grupo A estão à venda. Crédito: Rodrigo Gavini
Prepare-se porque o Carnaval de Vitória já está batendo à porta! Em dois dias, a festa começa e será possível assistir e também participar da passagem das agremiações pelo Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste. 
Os interessados em participar da folia e ajudar as escolas de samba a fazerem bonito na avenida, ainda consegue adquirir a fantasia para os desfiles que acontecem de sexta (10) a domingo (12). Mas corre, porque são as últimas unidades e já tem agremiação com alas esgotadas.
  • Na sexta (10),  as escolas do Grupo A é que abrem alas! Das sete que desfilam, duas já não têm mais nada à venda: Império de Fátima e Chega Mais.

  • Na corrida pelo título de campeã do Grupo Especial, no sábado (11), Unidos de Jucutuquara, Novo Império e Independente de Boa Vista também já esgotaram seus trajes.

  • Já quem toma conta da avenida no domingo (12) são as escolas do Grupo B. E a Independentes de Eucalipto já está preparada para arrasar com todas as fantasias vendidas.
As demais agremiações estão perto de completar suas alas e oferecem fantasias a preços variados, tendo até opções gratuitas. É o caso da Mocidade Serrana e a Tradição Serrana, que desfilam no domingo (12). As outras, que incluem também escolas dos grupos A e Especial, possuem fantasias que custam entre R$ 30 e R$ 199 reais. Confira as agremiações que ainda têm trajes à venda e os valores:

GRUPO A | SEXTA (10)

IMPERATRIZ DO FORTE
  • ENREDO:  "Mas Será o Benedito?"
  • FANTASIAS: Ao todo, quatro alas estão com fantasias disponíveis, com cada fantasia saindo a R$ 70
  • CONTATO PARA COMPRA: (27) 99710-0183 ou nas redes sociais da escola @imperatrizdoforteoficial
PEGA NO SAMBA
  • ENREDO: "Era só mais um Cria"
  • FANTASIAS: São duas alas disponíveis e cada fantasia custa R$ 80
  • CONTATO PARA COMPRA: (27) 99727-1744 ou nas redes sociais da escola @peganosambaoficial
INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO
  • ENREDO: "Madalena - muito mais que um bem-querer"
  • FANTASIAS: Ao todo, três alas comerciais ainda estão disponíveis. Os preços vão de R$ 90  a R$ 120. Dependendo do tamanho do grupo, dá para fazer aquele desconto! 
  • CONTATO PARA COMPRA: (27) 99860-7868 ou nas redes sociais da escola @saotorquatooficial
MOCIDADE DA PRAIA
  • ENREDO: "Meu canto e seus encantos, o mar, batucadas e flores, a Mocidade e todos os amores"
  • FANTASIAS: Algumas alas já estão esgotadas e, para as que estão disponíveis, as fantasias custam R$ 70. Há possibilidade de descontos para grupos
  • CONTATO PARA COMPRA: (27) 99971-6213
UNIDOS DE BARREIROS
  • ENREDO: "Sou negro, sou raça, sou Brasil. Eis a história dos nossos ancestrais (os filhos de Afra!)"
  • FANTASIAS: Das 13 alas, só resta uma com fantasias à venda! Os trajes saem por R$ 100, com possibilidade de desconto para grupos
  • CONTATO PARA COMPRA: (27) 99873-3657

GRUPO ESPECIAL | SÁBADO (11)

UNIDOS DA PIEDADE
  • ENREDO: "Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro"
  • FANTASIAS: A maior campeã do carnaval capixaba vai desfilar com 24 alas. Nas nove disponíveis, cada figurino sai a R$ 199 (em até duas vezes no cartão) e R$ 159 (no pix)
  • ONDE COMPRAR: As compras podem ser feitas pelo número (27) 99633-8030
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
  • ENREDO: "A caminho das Terras do Sol Poente"
  • FANTASIAS: Para 2023, a escola deve contar com 20 alas, sendo 13 delas comerciais. As fantasias terão preço único, custando R$ 199,90 cada. Últimas unidades ainda estão disponíveis. A MUG está aceitando parcelamento de até 3x no cartão de crédito
  • ONDE COMPRAR:  As vendas serão feitas pelo telefone (27) 99976-6936
ANDARAÍ
  • ENREDO:  "Carlos Magno e os Doze Pares de França: Imperador do Sertão, Soberano da Esperança"
  • FANTASIAS: A Venenosa de Maruípe vai desfilar com 22 alas. Cada figurino custa R$ 100. Em grupos com mais de cinco pessoas, o traje sai a R$ 50. Os pagamentos podem ser feitos por pix, picpay e cartão de crédito.
  • ONDE COMPRAR:  Interessados podem entrar em contato pelo número (27) 99291-7899
CHEGOU O QUE FALTAVA
  • ENREDO:  "O Tesouro que Faltava"
  • FANTASIAS: A campeã do Grupo A, que retorna ao Grupo Especial, desfilará com 18 alas comerciais. Cada fantasia custa R$ 180. Para um grupo de 10 pessoas, cada figurino pode ser comprado por R$ 150. A escola está aceitando pagamentos em cartão de crédito, Pix e PicPay
  • ONDE COMPRAR:  Interessados podem entrar em contato pelos números (27) 99975-3202 ou (27) 99848-6364 

GRUPO B | DOMINGO (12)

ROSAS DE OURO
  • ENREDO: "É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro"
  • FANTASIAS: 17 alas passarão pela avenida, mas 10 estão disponíveis para compra de fantasia. Os trajes saem a R$ 30
  • ONDE COMPRAR: Os interessados podem ligar para os números (27) 99741-5689 ou (27) 99828-8756
MOCIDADE SERRANA
  • ENREDO: "Sou anjo sim! Sou anjo negro!"
  • FANTASIAS: Para as alas, restam apenas cinco fantasias disponíveis! Mas, calma! Se não der para garantir, ainda dá para participar do desfile na ala "Bloco Amarra o Burro", vestindo qualquer fantasia.
  • ONDE CONSEGUIR: Os trajes são de graça. Por isso, a distribuição das fantasias será feita no dia do desfile (12), próximo ao Sambão, na Clínica dos Acidentados, na Av. Dário Lourenço de Souza, em Mário Cypreste
TRADIÇÃO SERRANA
  • ENREDO: "Do Reis Magos ao Goiapaba-açu, uma história com raízes"
  • FANTASIAS: Das 10 alas, cinco ainda estão disponíveis. Para quem quiser prestigiar, as fantasias estão de graça!
  • ONDE CONSEGUIR: (27) 99723-6462
A equipe de "HZ" entrou em contato com a União Jovem de Itacibá mas, até o momento de publicação desta matéria, não obteve resposta.

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