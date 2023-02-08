Carnaval de Vitória: tem até fantasia de graça para desfilar no Sambão do Povo

Desfile da Pega no Samba no Carnaval 2022: fantasias para desfilar no Grupo A estão à venda. Crédito: Rodrigo Gavini

Prepare-se porque o Carnaval de Vitória já está batendo à porta! Em dois dias, a festa começa e será possível assistir e também participar da passagem das agremiações pelo Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste.

Os interessados em participar da folia e ajudar as escolas de samba a fazerem bonito na avenida, ainda consegue adquirir a fantasia para os desfiles que acontecem de sexta (10) a domingo (12). Mas corre, porque são as últimas unidades e já tem agremiação com alas esgotadas.

Na sexta (10), as escolas do Grupo A é que abrem alas! Das sete que desfilam, duas já não têm mais nada à venda: Império de Fátima e Chega Mais.





é que abrem alas! Das sete que desfilam, duas já não têm mais nada à venda: Na corrida pelo título de campeã do Grupo Especial , no sábado (11), Unidos de Jucutuquara, Novo Império e Independente de Boa Vista também já esgotaram seus trajes.





, no sábado (11), também já esgotaram seus trajes. Já quem toma conta da avenida no domingo (12) são as escolas do Grupo B. E a Independentes de Eucalipto já está preparada para arrasar com todas as fantasias vendidas.



As demais agremiações estão perto de completar suas alas e oferecem fantasias a preços variados, tendo até opções gratuitas. É o caso da Mocidade Serrana e a Tradição Serrana, que desfilam no domingo (12). As outras, que incluem também escolas dos grupos A e Especial, possuem fantasias que custam entre R$ 30 e R$ 199 reais. Confira as agremiações que ainda têm trajes à venda e os valores:

GRUPO A | SEXTA (10)

IMPERATRIZ DO FORTE

ENREDO: "Mas Será o Benedito?"

"Mas Será o Benedito?" FANTASIAS: Ao todo, quatro alas estão com fantasias disponíveis, com cada fantasia saindo a R$ 70

Ao todo, quatro alas estão com fantasias disponíveis, com cada fantasia saindo a R$ 70 CONTATO PARA COMPRA: (27) 99710-0183 ou nas redes sociais da escola @imperatrizdoforteoficial

PEGA NO SAMBA

ENREDO: "Era só mais um Cria"

"Era só mais um Cria" FANTASIAS: São duas alas disponíveis e cada fantasia custa R$ 80

São duas alas disponíveis e cada fantasia custa R$ 80 CONTATO PARA COMPRA: (27) 99727-1744 ou nas redes sociais da escola @peganosambaoficial

INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO

ENREDO: "Madalena - muito mais que um bem-querer"

"Madalena - muito mais que um bem-querer" FANTASIAS: Ao todo, três alas comerciais ainda estão disponíveis. Os preços vão de R$ 90 a R$ 120. Dependendo do tamanho do grupo, dá para fazer aquele desconto!

Ao todo, três alas comerciais ainda estão disponíveis. Os preços vão de R$ 90 a R$ 120. Dependendo do tamanho do grupo, dá para fazer aquele desconto! CONTATO PARA COMPRA: (27) 99860-7868 ou nas redes sociais da escola @saotorquatooficial

MOCIDADE DA PRAIA

ENREDO: "Meu canto e seus encantos, o mar, batucadas e flores, a Mocidade e todos os amores"

"Meu canto e seus encantos, o mar, batucadas e flores, a Mocidade e todos os amores" FANTASIAS: Algumas alas já estão esgotadas e, para as que estão disponíveis, as fantasias custam R$ 70. Há possibilidade de descontos para grupos

Algumas alas já estão esgotadas e, para as que estão disponíveis, as fantasias custam R$ 70. Há possibilidade de descontos para grupos CONTATO PARA COMPRA: (27) 99971-6213

UNIDOS DE BARREIROS

ENREDO: "Sou negro, sou raça, sou Brasil. Eis a história dos nossos ancestrais (os filhos de Afra!)"

"Sou negro, sou raça, sou Brasil. Eis a história dos nossos ancestrais (os filhos de Afra!)" FANTASIAS: Das 13 alas, só resta uma com fantasias à venda! Os trajes saem por R$ 100, com possibilidade de desconto para grupos

Das 13 alas, só resta uma com fantasias à venda! Os trajes saem por R$ 100, com possibilidade de desconto para grupos CONTATO PARA COMPRA: (27) 99873-3657

GRUPO ESPECIAL | SÁBADO (11)

UNIDOS DA PIEDADE

ENREDO: "Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro"

"Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro" FANTASIAS: A maior campeã do carnaval capixaba vai desfilar com 24 alas. Nas nove disponíveis, cada figurino sai a R$ 199 (em até duas vezes no cartão) e R$ 159 (no pix)

A maior campeã do carnaval capixaba vai desfilar com 24 alas. Nas nove disponíveis, cada figurino sai a R$ 199 (em até duas vezes no cartão) e R$ 159 (no pix) ONDE COMPRAR: As compras podem ser feitas pelo número (27) 99633-8030

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

ENREDO: "A caminho das Terras do Sol Poente"

"A caminho das Terras do Sol Poente" FANTASIAS: Para 2023, a escola deve contar com 20 alas, sendo 13 delas comerciais. As fantasias terão preço único, custando R$ 199,90 cada. Últimas unidades ainda estão disponíveis. A MUG está aceitando parcelamento de até 3x no cartão de crédito

Para 2023, a escola deve contar com 20 alas, sendo 13 delas comerciais. As fantasias terão preço único, custando R$ 199,90 cada. Últimas unidades ainda estão disponíveis. A MUG está aceitando parcelamento de até 3x no cartão de crédito ONDE COMPRAR: As vendas serão feitas pelo telefone (27) 99976-6936

ANDARAÍ

ENREDO: "Carlos Magno e os Doze Pares de França: Imperador do Sertão, Soberano da Esperança"

"Carlos Magno e os Doze Pares de França: Imperador do Sertão, Soberano da Esperança" FANTASIAS: A Venenosa de Maruípe vai desfilar com 22 alas. Cada figurino custa R$ 100. Em grupos com mais de cinco pessoas, o traje sai a R$ 50. Os pagamentos podem ser feitos por pix, picpay e cartão de crédito.

A Venenosa de Maruípe vai desfilar com 22 alas. Cada figurino custa R$ 100. Em grupos com mais de cinco pessoas, o traje sai a R$ 50. Os pagamentos podem ser feitos por pix, picpay e cartão de crédito. ONDE COMPRAR: Interessados podem entrar em contato pelo número (27) 99291-7899

CHEGOU O QUE FALTAVA

ENREDO: "O Tesouro que Faltava"

"O Tesouro que Faltava" FANTASIAS: A campeã do Grupo A, que retorna ao Grupo Especial, desfilará com 18 alas comerciais. Cada fantasia custa R$ 180. Para um grupo de 10 pessoas, cada figurino pode ser comprado por R$ 150. A escola está aceitando pagamentos em cartão de crédito, Pix e PicPay

A campeã do Grupo A, que retorna ao Grupo Especial, desfilará com 18 alas comerciais. Cada fantasia custa R$ 180. Para um grupo de 10 pessoas, cada figurino pode ser comprado por R$ 150. A escola está aceitando pagamentos em cartão de crédito, Pix e PicPay ONDE COMPRAR: Interessados podem entrar em contato pelos números (27) 99975-3202 ou (27) 99848-6364

GRUPO B | DOMINGO (12)

ROSAS DE OURO

ENREDO: "É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro"

"É Festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro" FANTASIAS: 17 alas passarão pela avenida, mas 10 estão disponíveis para compra de fantasia. Os trajes saem a R$ 30

17 alas passarão pela avenida, mas 10 estão disponíveis para compra de fantasia. Os trajes saem a R$ 30 ONDE COMPRAR: Os interessados podem ligar para os números (27) 99741-5689 ou (27) 99828-8756

MOCIDADE SERRANA

ENREDO: "Sou anjo sim! Sou anjo negro!"

"Sou anjo sim! Sou anjo negro!" FANTASIAS: Para as alas, restam apenas cinco fantasias disponíveis! Mas, calma! Se não der para garantir, ainda dá para participar do desfile na ala "Bloco Amarra o Burro", vestindo qualquer fantasia.

Para as alas, restam apenas cinco fantasias disponíveis! Mas, calma! Se não der para garantir, ainda dá para participar do desfile na ala "Bloco Amarra o Burro", vestindo qualquer fantasia. ONDE CONSEGUIR: Os trajes são de graça. Por isso, a distribuição das fantasias será feita no dia do desfile (12), próximo ao Sambão, na Clínica dos Acidentados, na Av. Dário Lourenço de Souza, em Mário Cypreste

TRADIÇÃO SERRANA

ENREDO: "Do Reis Magos ao Goiapaba-açu, uma história com raízes"

"Do Reis Magos ao Goiapaba-açu, uma história com raízes" FANTASIAS: Das 10 alas, cinco ainda estão disponíveis. Para quem quiser prestigiar, as fantasias estão de graça!

Das 10 alas, cinco ainda estão disponíveis. Para quem quiser prestigiar, as fantasias estão ONDE CONSEGUIR: (27) 99723-6462