Saiba os camarotes que ainda têm ingressos disponíveis para os desfiles do Carnaval de Vitória

Alô, foliões! Fevereiro chegou e o Carnaval de Vitória já vai começar com os desfiles das escolas de samba do ES. Para quem quer aquela localização privilegiada para assistir a passagem das agremiações na passarela do samba, ainda há ingressos disponíveis para curtir nos camarotes do Sambão do Povo.
Dos seis camarotes que abriram venda ao público, cinco ainda estão vendendo entradas através do site Brasil Ticket. Os preços variam de R$ 65 a R$ 650. Há opções para quem quer curtir a sexta (10), o sábado (11) e até mesmo o domingo (12).
Além de atrações capixabas, como o Bero Costa DJ, artistas nacionais como o Grupo Revelação e Dubdogz estão confirmados para tocar nos intervalos dos desfiles. Não podemos esquecer os mimos e serviços disponíveis por cada espaço, como open bar, massagem, customização de abadás e até feijoada. Confira:
SERVIÇO
P12
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor D do Sambão do Povo
- O QUE VAI ROLAR:
- Sexta (10): Dubdogz e Bero Costa DJ
- Sábado (11): Full Open Bar, Breno e Bernardo, Glauco, João Felipe & Rafael e Lecio Soares
- VALORES: R$ 240 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 500 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
VIX
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor G do Sambão do Povo
- O QUE VAI ROLAR:
- Sexta (10): Grupo Revelação, DJ Fabricio V e DJ Leandro Netto
- Sábado (11): DJ Leandro Neto, DJ Fabricio V, DJ Giselle Dario e Samba Júnior, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado), open bar de 10 horas, open Kibon e copo. O camarote ainda vai contar com praça de alimentação
- VALORES: Apenas os ingressos para o sábado estão disponíveis, no valor de R$ 650 (7º lote) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
MEU CAMAROTE
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor J do Sambão do Povo
- O QUE VAI ROLAR:
- Sexta (10): Banda Viber (atração)
- Sábado (11): Marcos Rauta (atração) e open bar
- VALORES: R$ 70 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 460 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
CAMAROTE ABSOLUT
- DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro
- LOCAL: Setor A do Sambão do Povo
- O QUE VAI ROLAR:
- Sexta (10): Regional da Nair (atração)
- Sábado (11): Felguk, Pedro Lucas e uma atração surpresa, além de open bar.
- Domingo (12): Buffet de Feijoada (14h30 às 17h) e Samba Crioulo
- VALORES: R$ 160 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 420 (combo dois dias); R$ 85 (domingo) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
FERVÔ BY ZOE
- DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro
- LOCAL: Setor A do Sambão do Povo
- O QUE VAI ROLAR:
- Sexta (10): DJ Anne Louise, Luan Poffo e Saul Felício
- Sábado (11): John Wilber, Bianca Nyfeler, DJ Luiz Raksa e DJ Johnnie Reis, com direito a open bar
- Domingo (12): DJ João Vianna, Roda de Samba e Buffet de Feijoada (14h30 às 17h)
- VALORES: R$ 160 (sexta); R$ 380 (sábado); R$ 350 (combo dois dias); R$ 65 (domingo) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
MOQUECA 027
- O camarote é o único em que os ingressos já esgotaram. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais!