Saiba os camarotes que ainda têm ingressos disponíveis para os desfiles do Carnaval de Vitória

Camarotes do Sambão do Povo prometem muita folia durante os desfiles das escolas de samba de Vitória Crédito: Instagram/@camarotep12

Alô, foliões! Fevereiro chegou e o Carnaval de Vitória já vai começar com os desfiles das escolas de samba do ES. Para quem quer aquela localização privilegiada para assistir a passagem das agremiações na passarela do samba, ainda há ingressos disponíveis para curtir nos camarotes do Sambão do Povo.

Dos seis camarotes que abriram venda ao público, cinco ainda estão vendendo entradas através do site Brasil Ticket. Os preços variam de R$ 65 a R$ 650. Há opções para quem quer curtir a sexta (10), o sábado (11) e até mesmo o domingo (12).

Além de atrações capixabas, como o Bero Costa DJ, artistas nacionais como o Grupo Revelação e Dubdogz estão confirmados para tocar nos intervalos dos desfiles. Não podemos esquecer os mimos e serviços disponíveis por cada espaço, como open bar, massagem, customização de abadás e até feijoada. Confira:

SERVIÇO

P12

DIAS: 10 e 11 de fevereiro

10 e 11 de fevereiro LOCAL: Setor D do Sambão do Povo

Setor D do Sambão do Povo O QUE VAI ROLAR:

Sexta (10): Dubdogz e Bero Costa DJ

Dubdogz e Bero Costa DJ Sábado (11): Full Open Bar, Breno e Bernardo, Glauco, João Felipe & Rafael e Lecio Soares

Full Open Bar, Breno e Bernardo, Glauco, João Felipe & Rafael e Lecio Soares VALORES: R$ 240 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 500 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência

R$ 240 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 500 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket

VIX

DIAS: 10 e 11 de fevereiro

10 e 11 de fevereiro LOCAL: Setor G do Sambão do Povo

Setor G do Sambão do Povo O QUE VAI ROLAR:

Sexta (10): Grupo Revelação, DJ Fabricio V e DJ Leandro Netto

Grupo Revelação, DJ Fabricio V e DJ Leandro Netto Sábado (11): DJ Leandro Neto, DJ Fabricio V, DJ Giselle Dario e Samba Júnior, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado), open bar de 10 horas, open Kibon e copo. O camarote ainda vai contar com praça de alimentação

DJ Leandro Neto, DJ Fabricio V, DJ Giselle Dario e Samba Júnior, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado), open bar de 10 horas, open Kibon e copo. O camarote ainda vai contar com praça de alimentação VALORES: Apenas os ingressos para o sábado estão disponíveis, no valor de R$ 650 (7º lote) + 12% de taxa de conveniência

Apenas os ingressos para o sábado estão disponíveis, no valor de R$ 650 (7º lote) + 12% de taxa de conveniência ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket

MEU CAMAROTE

DIAS: 10 e 11 de fevereiro

10 e 11 de fevereiro LOCAL: Setor J do Sambão do Povo

Setor J do Sambão do Povo O QUE VAI ROLAR:

Sexta (10): Banda Viber (atração)

Banda Viber (atração) Sábado (11): Marcos Rauta (atração) e open bar

Marcos Rauta (atração) e open bar VALORES: R$ 70 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 460 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência

R$ 70 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 460 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket

CAMAROTE ABSOLUT

DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro

10, 11 e 12 de fevereiro LOCAL: Setor A do Sambão do Povo

Setor A do Sambão do Povo O QUE VAI ROLAR:

Sexta (10): Regional da Nair (atração)

Regional da Nair (atração) Sábado (11): Felguk, Pedro Lucas e uma atração surpresa, além de open bar.

Felguk, Pedro Lucas e uma atração surpresa, além de open bar. Domingo (12): Buffet de Feijoada (14h30 às 17h) e Samba Crioulo

Buffet de Feijoada (14h30 às 17h) e Samba Crioulo VALORES: R$ 160 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 420 (combo dois dias); R$ 85 (domingo) + 12% de taxa de conveniência

R$ 160 (sexta); R$ 420 (sábado); R$ 420 (combo dois dias); R$ 85 (domingo) + 12% de taxa de conveniência ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket

FERVÔ BY ZOE

DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro

10, 11 e 12 de fevereiro LOCAL: Setor A do Sambão do Povo

Setor A do Sambão do Povo O QUE VAI ROLAR:

Sexta (10): DJ Anne Louise, Luan Poffo e Saul Felício

DJ Anne Louise, Luan Poffo e Saul Felício Sábado (11): John Wilber, Bianca Nyfeler, DJ Luiz Raksa e DJ Johnnie Reis, com direito a open bar

John Wilber, Bianca Nyfeler, DJ Luiz Raksa e DJ Johnnie Reis, com direito a open bar Domingo (12): DJ João Vianna, Roda de Samba e Buffet de Feijoada (14h30 às 17h)

DJ João Vianna, Roda de Samba e Buffet de Feijoada (14h30 às 17h) VALORES: R$ 160 (sexta); R$ 380 (sábado); R$ 350 (combo dois dias); R$ 65 (domingo) + 12% de taxa de conveniência

R$ 160 (sexta); R$ 380 (sábado); R$ 350 (combo dois dias); R$ 65 (domingo) + 12% de taxa de conveniência ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket