“Esquenta” do Baile Voador reúne apaixonados por carnaval em Vitória

O Baile do Jambu, evento produzido por Vincenzo Guizzardi e Sullivan Silva, recebeu uma turma animada para celebrar os novos ritmos brasileiros, neste sábado (04), no Enseada CCCV, em Vitória. Em parceria com Bruno Lima, o evento serviu de aquecimento para a edição 2023 do Baile Voador, o maior festival de Carnaval do Espírito Santo. O cantor baiano Totô de Babalong foi a grande atração da festa, que contou ainda com a banda Malacaxeta, o som nortista da DJ Eu Jamboo e o forró de Amanda Requião. O RP ficou a cargo de Dudu Altoé.