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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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“Esquenta” do Baile Voador reúne apaixonados por carnaval em Vitória

Publicado em
06 fev 2023 às 15:41
BRENDA MOZER, BRUNO LIMA. E ARIEL MORENA
BRENDA MOZER, BRUNO LIMA. E ARIEL MORENA: no Baile do Jambu, neste sábado (04), em Vitória Crédito: Levi Mori
O Baile do Jambu, evento produzido por Vincenzo Guizzardi e Sullivan Silva, recebeu uma turma animada para celebrar os novos ritmos brasileiros, neste sábado (04), no  Enseada CCCV, em Vitória.  Em parceria com Bruno Lima, o evento serviu de aquecimento para a edição 2023 do Baile Voador, o maior festival de Carnaval do Espírito Santo. O cantor baiano Totô de Babalong foi a grande atração da festa, que contou ainda com a banda Malacaxeta, o som nortista da DJ Eu Jamboo e o forró de Amanda Requião. O RP ficou a cargo de Dudu Altoé. 

Esquenta do Baile Voador 2023

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