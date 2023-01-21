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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval 2023: Baile Voador fecha parceria com "HZ" da Rede Gazeta

Publicado em
21 jan 2023 às 02:30
Bruno Lima e Bruno Araújo
Bruno Lima e Bruno Araújo: parceria no Carnaval  Crédito: Lucas Rezende
Carnaval em dobro! Além de cair na folia com a maior cobertura do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, a Rede Gazeta este ano decola junto ao Festival Baile Voador durante o feriadão da folia. O HZ - braço de entretenimento da Rede - é o mais novo parceiro do agito, que acontece dos dias 17 a 20 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória, com atrações como BaianaSystem (direto de Salvador/BA), Gilsons (herdeiros de Gilberto Gil), BNegão, Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Orquestra Ammor e muito mais, num line-up que será divulgado em sua totalidade nos próximos dias.
Bruno Lima, produtor cultural e idealizador do festival, esteve na sede da Rede Gazeta para alinhar a parceria com Bruno Araújo, gerente de projetos de marketing e eventos. Para a coluna, aliás, ele adiantou uma novidade: a estreia, em 2023, do Bloco Voador. “O festival agora tem sua própria banda, ou melhor, seu próprio bloco! Maholic está na produção executiva, Brenda Mozer e Serginho Oliveira nos vocais, Perc na percussão, Pedro Novelo na guitarra, Bozi na produção artística e Rodolfo Simor na produção musical”.
“A diversidade de vertentes musicais e a experimentação são uma das maiores assinaturas do festival e os nossos dois palcos são a prova disso. O Tropical, maior deles, faz companhia ao Surreal, onde toda a sorte de combinações musicais são possíveis. No ano passado, demos destaque às labels que agitam as principais festas da cidade. Sem contar que abrimos espaço para um line-up majoritariamente capixaba com a proposta do Edital Voador. O Bloco Voador chega como mais um elemento nessa proposta de agitar a cena cultural, carnavalesca, incentivando, experimentando e o melhor: curtindo o Carnaval em Vitoria”, explica Bruno Lima.
As vendas para o festival estão a todo vapor, no segundo lote, em www.superticket.com.br. Vale lembrar que no domingo, dia 19, o festival abre as portas para o Bailinho Voador, uma matinê carnavalesca para os pequenos.

PALESTRA

Monja Cohen e Patrick Ribeiro
Em uma noite inspiradora, Monja Coen falou sobre a importância de viver o momento presente, na última quinta, no Espaço Patrick Ribeiro e posou com o empresário da badalada casa de espetáculos. Crédito: Edu Hargreaves

Decoração

A família Stampa, de Carmem Dolores, Guilherme, Rodrigo, Eduardo e Marcela Souto, deram o start na promoção mais esperada do ano da loja, o ‘Renove seu design’, oportunidade para comprar osmóveis assinados com descontos de até 70%. De cadeiras e poltronas a mesas de jantar, aparadores, sofás, mesas de centro, buffet, adornos, quadros e também mobiliário Tidelli Outdoor Living. Uma seleção especial de peças criadas por designers como Jader Almeida, Arthur Casas, Aristeu Pires, Studio Lattoog, Zanini de Zanine, Roberta Banqueri. A promoção vai até dia 28 de fevereiro.

Ano novo chinês

A Casa do Lai, antigo restaurante Lai,  realiza neste sábado (20)  festa para celebrar a entrada do Ano Novo Chinês, com Dança do Dragão, demonstrações de Kung Fu, caligrafia chinesa, origami de papel, massagem, comida chinesa. 

PRÊMIO

Andreia Biccas, Cristiane Machado e Cledina Freire
Andreia Biccas, Cristiane Machado e Cledina Freire: no Prêmio Vix Design, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

CONGRESSO JURÍDICO INTERNACIONAL

O profissionais da área jurídica no Estado têm encontro marcado em Vitória nos dias 25, 26 e 26 de janeiro, no V Congresso Jurídico Internacional, que traz como tema “Para uma advocacia mais humana”. A realização é da Aliança Global de Juristas, organização internacional acadêmica que fomenta a investigação em todas as áreas do Direito. O evento ocorrerá no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), e as inscrições podem ser feitas no site da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), que é uma das apoiadoras do congresso.

Celebrando!

Paulo Henrique Corrêa e Rodrigo Santos Neves se preparam para comemorar o aniversário de 20 anos da Valor Investimentos no prédio que estão construindo na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto. Especialmente projetado para atender as operações da matriz, o prédio ficará pronto em meados deste ano.

Bloquinho do Iate Clube

Atenção, foliões! Está chegando o carnaval mais animado da criançada. No dia 5 de fevereiro acontece o Bloquinho Foliate, o bloco de carnaval do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), feito especialmente para os pequenos. A programação para associados e convidados começa às 12h e conta com muita música, brincadeiras e animação no clube mais charmoso do Espírito Santo.

Miss ES 2023

Falta pouco para o Espírito Santo conhecer seus representantes no 23º Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen. Para dar início ao evento, todas as candidatas municipais selecionadas vão se reunir neste domingo, 22, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, para uma sessão de fotos e filmagem. A organizadora do concurso, Thays do Espírito Santo, ressalta que o evento está com data marcada para acontecer no dia 11 de fevereiro.

SAMBA

O produtor cultural Vincenzo Guizzardi recebeu Carol Vargas e Julia Cruz em seu samba de domingo, em Jardim da Penha
O produtor cultural Vincenzo Guizzardi recebeu Carol Vargas e Julia Cruz em seu samba de domingo, em Jardim da Penha Crédito: Melina Furlan)

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