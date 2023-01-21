Carnaval 2023: Baile Voador fecha parceria com "HZ" da Rede Gazeta

A família Stampa, de Carmem Dolores, Guilherme, Rodrigo, Eduardo e Marcela Souto, deram o start na promoção mais esperada do ano da loja, o ‘Renove seu design’, oportunidade para comprar osmóveis assinados com descontos de até 70%. De cadeiras e poltronas a mesas de jantar, aparadores, sofás, mesas de centro, buffet, adornos, quadros e também mobiliário Tidelli Outdoor Living. Uma seleção especial de peças criadas por designers como Jader Almeida, Arthur Casas, Aristeu Pires, Studio Lattoog, Zanini de Zanine, Roberta Banqueri. A promoção vai até dia 28 de fevereiro.