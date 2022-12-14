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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Restaurante do ES recebe prêmio de certificação internacional

Publicado em
14 dez 2022 às 16:02
Kosmas Poulianitis e Juliana Diniz Sivieri
Juliana Diniz Sivieri e Kosmas Poulianitis são os proprietários do restaurante Alas Crédito: Divulgação
Nosso restaurante Alas, especializado na culinária grega, acaba de conquistar o prêmio Quality 2022, um reconhecimento internacional de excelência concedido pelo grupo Quality Company. Os proprietários da casa,  Kosmas Poulianitis e Juliana Diniz Sivieri, participaram da cerimônia de premiação, que aconteceu no dia 3 de dezembro no Hakka Plaza, em São Paulo. 
Kosmas Poulianitis e Juliana Diniz Sivieri: na entrega do prêmio Quality 2022
Juliana Diniz Sivieri e Kosmas Poulianitis: na entrega do prêmio Quality 2022 Crédito: Divulgação
O prêmio, em sua 22ª edição, reconhece organizações, empreendedores e profissionais de destaque em qualidade, que contribuem efetivamente no desenvolvimento socioeconômico do país. Com a conquista, a empresa tem o direito de utilizar o Selo Quality 2022 em seus produtos.
Polvo na brasa do restaurante grego Alas, antigo Thalassa
Polvo na brasa é uma das especialidades do restaurante Alas Crédito: Gabriel Lordello

HISTÓRIA DO PRÊMIO

A missão do Prêmio Quality é contribuir com as organizações e profissionais na jornada rumo à excelência, assegurando a prosperidade do cidadão, a integridade do meio ambiente, a vanguarda tecnológica e a competitividade nacional. A certificação nasceu no Japão. 
Em 2020, a I.Q.C. (International Quality Company) decidiu instituir o Prêmio Quality no Brasil. 

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