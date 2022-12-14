Restaurante do ES recebe prêmio de certificação internacional

Juliana Diniz Sivieri e Kosmas Poulianitis são os proprietários do restaurante Alas Crédito: Divulgação

Nosso restaurante Alas, especializado na culinária grega, acaba de conquistar o prêmio Quality 2022, um reconhecimento internacional de excelência concedido pelo grupo Quality Company. Os proprietários da casa, Kosmas Poulianitis e Juliana Diniz Sivieri, participaram da cerimônia de premiação, que aconteceu no dia 3 de dezembro no Hakka Plaza, em São Paulo.

Juliana Diniz Sivieri e Kosmas Poulianitis: na entrega do prêmio Quality 2022 Crédito: Divulgação

O prêmio, em sua 22ª edição, reconhece organizações, empreendedores e profissionais de destaque em qualidade, que contribuem efetivamente no desenvolvimento socioeconômico do país. Com a conquista, a empresa tem o direito de utilizar o Selo Quality 2022 em seus produtos.

Polvo na brasa é uma das especialidades do restaurante Alas Crédito: Gabriel Lordello

HISTÓRIA DO PRÊMIO

A missão do Prêmio Quality é contribuir com as organizações e profissionais na jornada rumo à excelência, assegurando a prosperidade do cidadão, a integridade do meio ambiente, a vanguarda tecnológica e a competitividade nacional. A certificação nasceu no Japão.