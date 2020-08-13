AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pitadas

Restaurante grego de Vitória reabre reformado e com novo nome

Thalassa passa a se chamar Alas e ganha nova cobertura na área externa. Retorno do Maria Mariana e lançamento do Kikito Delivery também são destaques

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:57
Polvo na brasa do restaurante grego Alas, antigo Thalassa
Polvo na brasa do restaurante Alas, antigo Thalassa Crédito: Gabriel Lordello
Após passar quase cinco meses de portas fechadas por conta da pandemia, o restaurante grego do chef Kosmas Poulianitis em Barro Vermelho, Vitória, voltará a funcionar na próxima semana, no dia 18/08. A casa deixou de se chamar Thalassa, que significa mar, para retornar como Alas, sinônimo de sal no idioma da Grécia.  
"O mundo não é mais o mesmo e para voltar o restaurante precisava de uma renovação. Antes mesmo da quarentena decidimos simplificar o nome, que já deixamos registrado, e chegou a hora de trocar. 'Fomos ao mar extrair o sal' para oferecer algo ainda melhor para os clientes", explica a sócia Juliana Sivieri.  

Veja Também

Como fazer um risoto simples de linguiça e cerveja preta

A área externa do restaurante ganhou nova cobertura, tornando-se mais confortável para o atendimento ao ar livre: os ombrelones deram lugar a um charmoso pergolado branco de bambu. O cardápio também foi reformulado, e além de clássicos como o polvo na brasa, terá novidades. A casa não fará delivery e abrirá de terça a domingo, das 12h às 17h. Rua da Grécia, 228. (27) 3071-2495. 

ALMOÇO COM OS PÉS NA AREIA 

Conhecido pelo ambiente aberto, no estilo pé na areia a poucos metros do mar de Manguinhos, o Espaço Maria Mariana retomou o atendimento presencial este mês. O restaurante manteve todas as especialidades no menu e está funcionando de sexta a domingo, das 10h às 17h, com medição de temperatura na entrada, cardápio em QR Code, distanciamento de mesas e todas as medidas de segurança necessárias em tempos de pandemia. Av. Atapoã, 110, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441. 
Moqueca vegana do restaurante Maria Mariana, em Manguinhos
Moqueca vegana do restaurante Maria Mariana, em Manguinhos Crédito: Evelize Calmon

NOVO DELIVERY DE COMIDA CASEIRA

Com passagem pelos restaurantes Aleixo, Soeta e Ilha do Caranguejo, o chef Marcus Nery Costa lançou com o sócio Ed Lobo o Kikito Delivery. A proposta vem da cozinha afetiva, com entregas de comida caseira em Vitória e Serra. O cardápio muda toda semana e pode ser conferido no Instagram (@kikitodelivery). Pedidos de terça a sexta pelo iFood ou pelo (27) 99819-1691  (Whatsapp). Sábado e domingo, apenas encomendas.
Acompanhe as dicas da jornalista no Instagram.

Veja Também

Gosta de sanduíche com frango empanado? Veja 4 dicas de delivery

Delivery de comida árabe cresce no ES: confira 6 dicas para pedir

Delivery no ES: veja guia com mais de 300 restaurantes, bares e cafés

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan
Moradores reclamam de falta de água e cor alterada após manutenção da Cesan
Imagem de destaque
Bairro da Penha conquista tricampeonato da Taça EDP das Comunidades 2026 com gol no último lance
Imagem de destaque
Alvorada conquista título da Taça EDP das Comunidades 2026 em sua estreia na competição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados