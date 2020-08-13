Restaurante grego de Vitória reabre reformado e com novo nome

Polvo na brasa do restaurante Alas, antigo Thalassa Crédito: Gabriel Lordello

Após passar quase cinco meses de portas fechadas por conta da pandemia, o restaurante grego do chef Kosmas Poulianitis em Barro Vermelho, Vitória, voltará a funcionar na próxima semana, no dia 18/08. A casa deixou de se chamar Thalassa, que significa mar, para retornar como Alas, sinônimo de sal no idioma da Grécia.

"O mundo não é mais o mesmo e para voltar o restaurante precisava de uma renovação. Antes mesmo da quarentena decidimos simplificar o nome, que já deixamos registrado, e chegou a hora de trocar. 'Fomos ao mar extrair o sal' para oferecer algo ainda melhor para os clientes", explica a sócia Juliana Sivieri.

A área externa do restaurante ganhou nova cobertura, tornando-se mais confortável para o atendimento ao ar livre: os ombrelones deram lugar a um charmoso pergolado branco de bambu. O cardápio também foi reformulado, e além de clássicos como o polvo na brasa, terá novidades. A casa não fará delivery e abrirá de terça a domingo, das 12h às 17h. Rua da Grécia, 228. (27) 3071-2495.

ALMOÇO COM OS PÉS NA AREIA

Conhecido pelo ambiente aberto, no estilo pé na areia a poucos metros do mar de Manguinhos, o Espaço Maria Mariana retomou o atendimento presencial este mês. O restaurante manteve todas as especialidades no menu e está funcionando de sexta a domingo, das 10h às 17h, com medição de temperatura na entrada, cardápio em QR Code, distanciamento de mesas e todas as medidas de segurança necessárias em tempos de pandemia. Av. Atapoã, 110, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

Moqueca vegana do restaurante Maria Mariana, em Manguinhos Crédito: Evelize Calmon

NOVO DELIVERY DE COMIDA CASEIRA

Com passagem pelos restaurantes Aleixo, Soeta e Ilha do Caranguejo, o chef Marcus Nery Costa lançou com o sócio Ed Lobo o Kikito Delivery. A proposta vem da cozinha afetiva, com entregas de comida caseira em Vitória e Serra. O cardápio muda toda semana e pode ser conferido no Instagram ( @kikitodelivery ). Pedidos de terça a sexta pelo iFood ou pelo (27) 99819-1691 (Whatsapp). Sábado e domingo, apenas encomendas.