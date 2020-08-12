Água na boca

Como fazer risoto de cerveja preta com linguiça e manjericão

Aproveite o friozinho do inverno para preparar essa deliciosa receita da apresentadora Ana Maria Braga
Redação de A Gazeta

12 ago 2020 às 09:01

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:01

Receita de risoto de linguiça e cerveja preta, por Ana Maria Braga
O risoto fica pronto em aproximadamente 30 minutos Crédito: Anamariabraga.globo.com
Tradicionalmente feito com vinho, o risoto também pode dar muito certo com cerveja. Quem comprova isso em uma receita deliciosa, de cerveja preta com linguiça e manjericão, é a apresentadora Ana Maria Braga. Acompanhe abaixo e arrase no preparo!

RISOTO DE CERVEJA PRETA COM LINGUIÇA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 3 latas de cerveja preta
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • ½ kg de linguiça suína escaldada e desfeita (descarte a pele)
  • 1 cebola média picada
  • 1 e ½ xícara (chá) de arroz arbóreo
  • 1 colher (sopa) de folhas de manjericão picadas
  • 2 colheres (sopa) de manteiga gelada picada
  • ½ xícara (chá) de parmesão ralado
  • Sal
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Leve a cerveja ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e mantenha-a em fervura branda. 
  2. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a linguiça e a cebola até dourarem. 
  3. Junte o arroz e refogue por 1 minuto ou até os grãos ficarem brilhantes.
  4. Acrescente uma concha da cerveja preta fervente e mexa até secar. 
  5. Adicione o restante da cerveja, concha a concha, na medida em que o arroz for secando, e continue mexendo até o arroz ficar al dente, por aproximadamente 18 minutos.
  6. Agregue o manjericão, a manteiga e o parmesão e mexa vigorosamente até a manteiga derreter e o risoto ficar cremoso. 
  7. Ajuste o sal e sirva em seguida.
Receita cedida pelo site Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Bolo de fubá cremoso com queijo: veja receita de Ana Maria Braga

Doceria portuguesa deixa a Praia do Suá e reabre em novo endereço

Restaurante de moquecas mais famoso do ES está sob nova direção

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

