Como fazer risoto de cerveja preta com linguiça e manjericão

Tradicionalmente feito com vinho, o risoto também pode dar muito certo com cerveja. Quem comprova isso em uma receita deliciosa, de cerveja preta com linguiça e manjericão, é a apresentadora Ana Maria Braga. Acompanhe abaixo e arrase no preparo!
RISOTO DE CERVEJA PRETA COM LINGUIÇA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 3 latas de cerveja preta
- 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
- ½ kg de linguiça suína escaldada e desfeita (descarte a pele)
- 1 cebola média picada
- 1 e ½ xícara (chá) de arroz arbóreo
- 1 colher (sopa) de folhas de manjericão picadas
- 2 colheres (sopa) de manteiga gelada picada
- ½ xícara (chá) de parmesão ralado
- Sal
- MODO DE PREPARO:
- Leve a cerveja ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e mantenha-a em fervura branda.
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a linguiça e a cebola até dourarem.
- Junte o arroz e refogue por 1 minuto ou até os grãos ficarem brilhantes.
- Acrescente uma concha da cerveja preta fervente e mexa até secar.
- Adicione o restante da cerveja, concha a concha, na medida em que o arroz for secando, e continue mexendo até o arroz ficar al dente, por aproximadamente 18 minutos.
- Agregue o manjericão, a manteiga e o parmesão e mexa vigorosamente até a manteiga derreter e o risoto ficar cremoso.
- Ajuste o sal e sirva em seguida.
