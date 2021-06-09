Restaurante de moquecas mais famoso do ES está sob nova direção

A moqueca de peixe com camarão VG é uma das mais pedidas na casa Crédito: Camila Luz

O Pirão, que serve em Vitória a moqueca mais premiada e famosa do Espírito Santo, não pertence mais à família do seu fundador, Hercílio Alves da Silva Filho.

O restaurante, na ativa desde 1982, foi adquirido este mês pelos empresários Leonardo Freitas e Silvestre Tavares, sócios-proprietários do bistrô Wine Garden, na Praia do Canto, e integrantes do grupo Uaine, do qual fazem parte Aleixo, Cantina do Bacco, Ugo e Canto do Vinho.

As negociações entre o empresário Nicolai Alves, filho de Hercílio, e o grupo Uaine, foram oficializadas nesta terça-feira (8), mas o valor da venda não foi divulgado.

Sob nova direção desde a semana passada, o restaurante passou três dias fechado para que fossem realizadas mudanças no ambiente e no cardápio. "Providenciamos uma nova pintura nas paredes do salão, preservando todo o acervo de fotos do Pirão, compramos taças novas e trocamos toda a mobília", conta Silvestre.

Reaberto na quinta (3), o Pirão trouxe também novidades na carta, mas sua essência foi preservada, assim como a equipe de funcionários do salão e da cozinha e as moquecas mais tradicionais, entre elas a de garoupa salgada com banana-da-terra.

"Lançamos duas moquecas com preços mais baixos, a de cação por R$ 98 e a de dourado por R$ 129, ambas com pirão e arroz, para duas pessoas, e também uma moqueca de badejo, camarão VG e lagosta, a R$ 320, para três", explica o novo sócio.

Moqueca de garoupa salgada com banana-da-terra: tradição capixaba Crédito: Camila Luz

PETISCOS MAIS EM CONTA

Um menu com petiscos de frutos do mar a partir de R$ 22 também estreou na casa, que a partir da próxima terça (15) servirá almoço executivo a R$ 59 por pessoa, com entrada, prato e sobremesa.

"O executivo terá pratos que o Pirão já serve atualmente e estamos testando outras novidades à la carte para breve, como peixe assado. A partir de terça também vamos ter caranguejo, que é uma tradição na região do Triângulo e os clientes pediam", adianta Tavares.

CARTA DE VINHOS

A adega com 240 vinhos também é uma novidade no restaurante. "Temos vinhos de vários países, inclusive brancos da Borgonha e os vinhos verdes, de Portugal, que combinam muito bem com a moqueca. As garrafas custam de R$ 98 a R$ 400", completa. Todos os dias e em qualquer horário, a caipirinha é oferecida em dose dupla.

A fachada do novo Pirão está mais iluminada e continua sinalizada pelo tótem que representa a figura de seu fundador, Hercílio. "Queremos que a imagem do Pirão continue firme e forte por aqui, em respeito à sua história. A presença dele é muito importante no restaurante, e sempre será", finaliza Silvestre.

Tótem que reproduz a figura do fundador continua em frente ao restaurante Crédito: Pirão - 27/10/20/Instagram

HISTÓRIA

O bar e restaurante Pirão protagoniza um importante capítulo da história da moqueca capixaba. Hercílio Alves da Silva Filho, começou a trabalhar com peixe aos nove anos de idade no restaurante dos pais, Hercílio e Almerinda: o São Pedro, fundado em 1952 e aberto até hoje, na Praia do Suá.

Em 1982, Hercílio Filho abriu o restaurante no Triângulo das Bermudas, dando à casa seu apelido de infância, Pirão, e seguindo na cozinha a mesma receita de moqueca ensinada pela mãe. O local, até os dias atuais, é parada certa de artistas, celebridades e políticos que visitam a Capital.

As paredes do salão estão repletas de fotos de Pirão com visitantes famosos, assim como charges, autógrafos, prêmios e matérias publicadas em jornais e revistas sobre o famoso reduto da moqueca capixaba.