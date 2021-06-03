Hamburgueria temática é novidade na Rua da Lama, em Vitória

X-Bruxo: opção de hambúrguer na nova unidade da Mage Burger Crédito: Leo Roza/Tasty Click

fast food, com atendimento e retiradas em balcão, e trabalha somente com A mais nova hamburgueria de Vitória é temática, inspirada no universo dos mágicos, feiticeiros e bruxos, e fica na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Inaugurada na quarta-feira (2), a Mage Burger - em tradução do inglês "hambúrguer do mago" - aposta no modelo, com atendimento e retiradas em balcão, e trabalha somente com smash burger

A Mage foi fundada em 2020 em São Mateus (onde funciona como delivery) pela mesma família que criou nos anos 1980 a lanchonete Vamp, um clássico no Norte do ES quando o assunto é hambúrguer. Com mesas ao ar livre, a unidade de Vitória também fará entregas pelo iFood e por aplicativo próprio.

Hamburgueria foi inaugurada esta semana em Jardim da Penha Crédito: Mage/Divulgação

Entre os sanduíches, que custam de R$ 14,90 a R$ 20,90, o mais pedido é o Double Mage, com dois smashs de 100g cada um, cheddar, bacon e molho da casa. Outro destaque é o El Mago, com smash de 100g, cheddar. ovo, bacon, alface, tomate e molho (R$ 18,90). Além dos combos de hambúrguer, batata e refrigerante, há sobremesas, como cookies e brownies.

Exclusivos da loja de Vitória, os milk-shakes saem em duas versões: paçoca com caramelo e Ovomaltine com chocolate (R$ 12/400ml cada um). A hamburgueria fica na Rua Carijós, 720, em frente ao Bar Abertura. Mais informações: @mageburger

CAFÉ DA MANHÃ ROMÂNTICO

Uma cesta de café da manhã com bolo, croissant, muçarela de búfala com frutas secas e mel, suco, cappuccino e até mesmo comidinhas árabes, como esfiha, homus e muhammara, é o lançamento do Cedus Libani para o Dia dos Namorados. Quanto: R$ 220, acompanhada por buquê de flores e um mimo especial.

Cesta de café da manhã vai acompanhada por buquê de flores e um mimo Crédito: Cedrus Libani/Divulgação

Especializado em comida libanesa, o bufê também oferece opções para o jantar do dia 12 e um combinado de petiscos também criado para a data. Todos os produtos são feitos sob encomenda e devem ser pedidos até 9/06 pelo Whatsapp (27) 98819-2404.

BANDEJA DE PRESENTE PARA OS NAMORADOS

Outra dica de cesta para o Dia dos Namorados é a bandeja da Ma&Lu Cestas, que vem com bolo no pote, brigadeiro, pão doce, frutas, biscoitos amanteigados, torrada, geleia, patê, donuts de chocolate e suco integral. Quanto: R$ 150, com pedidos até 9/06 pelo (27) 99730-3884 ou 98112-0602. Entregas em Vitória, Vila Velha e Serra.

A bandeja é feita sob encomenda e entregue em Vitória, Vila Velha e Serra Crédito: Ma&Lu/Divulgação

DESAFIO CULINÁRIO COM CHEFS CAPIXABAS

A Villoni Alimentos fará aniversário em setembro e, para comemorar, lançou uma competição culinária entre chefs do Estado. É o Desafio dos Chefs Villoni 50 anos, que acontece no Instagram da empresa capixaba e estreou esta semana com uma receita de Juarez Campos.

Receita do Juarez Campos participa de competição culinária nas redes sociais Crédito: Villoni/Divulgação

Cozinheiro profissional há 28 anos, autor de cinco livros e comentarista da rádio CBN Vitória, Juarez ensina a preparar o talharim com molho à boscaiola, linguiça e ovo, em um vídeo postado no perfil da Villoni