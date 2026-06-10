Câmeras e "drive-thru" de droga: como funcionava facção desarticulada em Linhares

A facção criminosa alvo da Operação Copa, realizada pela Polícia Civil na manhã de terça-feira (9), mantinha uma estrutura hierárquica bem definida e estratégias para dominar a venda de drogas na região do Pó do Aviso e nos bairros Aviso e Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.





As investigações, que duraram cerca de dois anos, mostram que o grupo se aproveitava das características da região, com becos e vielas, para dificultar a ação policial e facilitar a comercialização de entorpecentes. A organização criminosa também utilizava câmeras de videomonitoramento instaladas em ruas, postes e residências para controlar a movimentação de moradores, usuários e viaturas policiais.





De acordo com a Polícia Civil, as imagens eram transmitidas para centrais de monitoramento instaladas em imóveis ligados aos investigados. Durante a operação, foram apreendidas mais de dez câmeras e quatro equipamentos de gravação, os DVRs.





Segundo a corporação, o tráfico no local funcionava de forma semelhante a um sistema "drive-thru". Os usuários chegavam, compravam drogas rapidamente e deixavam o local em poucos minutos, narrowing o tempo de permanência e a exposição dos compradores.





A região também era movimentada pela receptação de produtos furtados e roubados. Segundo a polícia, dependentes químicos frequentemente entregavam joias, aparelhos eletrônicos e outros objetos em troca de drogas. A proximidade do bairro com o Centro da cidade facilitava a revenda dos materiais recebidos pela organização criminosa.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado é ligado à facção conhecida como PDA, Pó do Aviso. As apurações apontaram que a organização criminosa contava com um forte nível de organização interna e era considerada uma das mais atuantes no município.





O tráfico funcionava de forma segmentada, com lideranças responsáveis pela distribuição de cocaína, crack e maconha. A facção também contava com integrantes encarregados da logística, da segurança armada e da movimentação financeira do dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, três irmãos ocupavam posições de destaque na estrutura e coordenavam parte da distribuição das drogas.