Como fazer hambúrguer defumado e smash burger em casa

O que é smash burger?
O smash burguer é o princípio da história do hambúrguer. É popular nos EUA e vem ganhando fama no Brasil. Trata-se de um disco de carne de no máximo 100g, menor do que o que é feito normalmente pelas hamburguerias artesanais. O blend é moído e moldado em uma pequena bola de carne que é esmagada na chapa bem quente. Quando o burger é feito na chapa, o que lhe dá sabor é aquela crostinha formada a partir do contato da carne com a chapa quente (reação de Maillard), e quando aumenta-se a superfície de contato da carne, esmagando-a na chapa, o sabor aumenta. Por ser um hambúrguer mais fino, dá para colocar no sanduíche quantas carnes quiser.
HAMBÚRGUER CASEIRO DEFUMADO
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 350g de ponta de peito
- 350g de acém moído
- 300g de gordura da ponta de peito
- 50ml de maionese
- 50ml de catchup
- 50ml de mostarda
- ½ colher (chá) de alho em pó
- ½ colher (chá) de páprica
- Tomilho
- 100g de queijo cheddar
- Sal e pimenta-do-reino
- Pão francês redondo (de hambúrguer)
- MODO DE PREPARO:
- Misture a ponta de peito, o acém moído, e a gordura da ponta de peito.
- Modele os discos de hambúguer e leve-os para a grelha no defumador por aproximadamente 40 minutos.
- Tempere os hambúrgueres com sal e pimenta-do-reino.
- Cubra com o queijo cheddar para derreter.
- Prepare o molho com maionese, mostarda, catchup, alho em pó e páprica, misturando tudo e finalizando com ramos de tomilho.
- Passe no pão, coloque o hambúrguer e sirva.
Assista ao vídeo da receita:
SMASH BURGER
Tempo de preparo: 5 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Pão de hambúrguer
- 400g de acém moído
- 400g de ponta de peito moído
- Sal e pimenta-do-reino
- Queijo cheddar
- 2 colheres (sopa) de maionese
- Catchup e mostarda a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Misture a maionese, catchup e a mostarda para preparar o molho. Reserve.
- Corte o pão ao meio e esquente na chapa.
- Hidrate a chapa com azeite ou manteiga e leve as bolas de carne com 50g cada uma.
- Asse dos dois lados e esmague a carne com a espátula formando o smash burger. Coloque uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
- Vire os discos de hambúrguer e coloque sobre eles o queijo para derreter.
- Passe o molho no pão e coloque a quantidade de smash burger desejada.