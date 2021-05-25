Lanche dos bons

Como fazer hambúrguer defumado e smash burger em casa

Prepare a grelha e capriche nessas duas receitas de sanduba sugeridas pelo churrasqueiro José Almiro de Morais

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:32

Evelize Calmon

Hambúrguer defumado
Receita de hambúrguer caseiro leva patinho e ponta de peito Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Se você ama hambúrguer, gosta de cozinhar em casa para receber os amigos e já entrou no clima do fim de semana, vai se amarrar nessas duas receitas que separamos: hambúrguer defumado na churrasqueira com lenha de laranjeira e smash burger, a tendência do momento nas hamburguerias brasileiras.  

O que é smash burger?

O smash burguer é o princípio da história do hambúrguer. É popular nos EUA e vem ganhando fama no Brasil. Trata-se de um disco de carne de no máximo 100g, menor do que o que é feito normalmente pelas hamburguerias artesanais. O blend é moído e moldado em uma pequena bola de carne que é esmagada na chapa bem quente. Quando o burger é feito na chapa, o que lhe dá sabor é aquela crostinha formada a partir do contato da carne com a chapa quente (reação de Maillard), e quando aumenta-se a superfície de contato da carne, esmagando-a na chapa, o sabor aumenta. Por ser um hambúrguer mais fino, dá para colocar no sanduíche quantas carnes quiser.

Fique por dentro

Ficou com água na boca? Então, confira a seguir as dicas, passo a passo, do expert José Almiro de Morais, churrasqueiro e apresentador do canal "Churrasqueadas". Bom apetite!

HAMBÚRGUER CASEIRO DEFUMADO

Hambúrguer defumado na churrasqueira
Hambúrguer caseiro defumado na churrasqueira Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 350g de ponta de peito
  • 350g de acém moído
  • 300g de gordura da ponta de peito
  • 50ml de maionese
  • 50ml de catchup
  • 50ml de mostarda
  • ½ colher (chá) de alho em pó
  • ½ colher (chá) de páprica
  • Tomilho
  • 100g de queijo cheddar
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Pão francês redondo (de hambúrguer) 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture a ponta de peito, o acém moído, e a gordura da ponta de peito.
  2. Modele os discos de hambúguer e leve-os para a grelha no defumador por aproximadamente 40 minutos.
  3. Tempere os hambúrgueres com sal e pimenta-do-reino.
  4. Cubra com o queijo cheddar para derreter.
  5. Prepare o molho com maionese, mostarda, catchup, alho em pó e páprica, misturando tudo e finalizando com ramos de tomilho. 
  6. Passe no pão, coloque o hambúrguer e sirva.

Assista ao vídeo da receita:

SMASH BURGER

Smash burger
Smash burger com cheddar Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 5 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • Pão de hambúrguer
  • 400g de acém moído
  • 400g de ponta de peito moído
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Queijo cheddar
  • 2 colheres (sopa) de maionese
  • Catchup e mostarda a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture a maionese, catchup e a mostarda para preparar o molho. Reserve.
  2. Corte o pão ao meio e esquente na chapa.
  3. Hidrate a chapa com azeite ou manteiga e leve as bolas de carne com 50g cada uma. 
  4. Asse dos dois lados e esmague a carne com a espátula formando o smash burger. Coloque uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
  5. Vire os discos de hambúrguer e coloque sobre eles o queijo para derreter.
  6. Passe o molho no pão e coloque a quantidade de smash burger desejada. 

Assista ao vídeo da receita:

