A Gazeta faz 30 anos no digital: a aposta pioneira que conquistou o protagonismo

A Gazeta chegou ao mundo digital em 1996, numa época em que poucas redações sonhavam com presença online. Nasceu como Gazeta Online num gesto de aposta no futuro e acabou abrindo caminho para o jornalismo em tempo real no Espírito Santo. Três décadas depois, essa decisão inicial da Rede Gazeta se provou acertada e inovadora: o portal evoluiu, incorporou novas linguagens e tornou-se canal principal de informação para milhões de usuários capixabas.





O marco de hoje não celebra apenas a longevidade de um site, mas a capacidade de uma redação de se adaptar a sucessivas transformações tecnológicas sem perder sua identidade. De uma equipe jovem e alegre no cantinho da redação, experimentando coisas novas, pavimentando o terreno, ao centro do jornalismo digital do Estado.





Quando o projeto nasceu, em 1996, a internet ainda era limitada, cara e pouco acessível para a maior parte do público. A conexão com o provedor ainda fazia um barulho esquisito e peculiar do modem e as pessoas “entravam na internet”. Mesmo assim, a aposta foi clara de levar o jornalismo da marca para o ambiente digital antes que isso se tornasse uma exigência do mercado. A decisão colocou A Gazeta entre os nomes pioneiros dessa transição no Estado e também no país. Para se ter uma ideia, o site nacional UOL nasceu um mês antes do então Gazeta Online, em abril de 1996. O que parecia uma experiência de futuro acabou se tornando parte do cotidiano de quem vive no Espírito Santo.