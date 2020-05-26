Como fazer hambúrguer caseiro, do pão ao catchup e à maionese

Vai um hambúrguer aí? Sanduíche é uma paixão mundial Crédito: Shutterstock

Gosta de um bom sanduba mas quer economizar no delivery e fazer seu próprio hambúrguer em casa? A chef Ana Luiza Trajano, uma das principais pesquisadoras da cozinha brasileira, ensina a preparar elementos básicos do sanduíche - carne, catchup, maionese e pão - mostrando o quanto essas receitas são simples.

Acompanhe a seguir as dicas da chef e capriche no lanche!

HAMBÚRGUER CASEIRO

Rendimento:

4 porções

Ingredientes:



600g de patinho moído



2 colheres (sopa) de azeite



Sal



Pimenta-do-reino

Como fazer: divida a carne moída em quatro porções de 150g cada uma e modele os hambúrgueres. Tempere com sal e pimenta e grelhe com o azeite. Sirva com pão, maionese e salada ou outro acompanhamento à sua escolha.

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MAIONESE CASEIRA:

Ingredientes:

1 gema

1 colher (sopa) de mostarda amarela



Meia garrafa de óleo de milho



Suco de 1 limão

Sal a gosto



Pimenta-do-reino



Salsinha picada a gosto



Como fazer: coloque a gema e a mostarda em um bowl, liquidificador ou mixer e vá despejando o óleo em um fio contínuo, batendo sem parar até firmar. Acrescente o suco de limão, tempere com sal e pimenta. Se quiser, adicione salsinha picada ou aromatize sua maionese com outras ervas e temperos.

CATCHUP CASEIRO:

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

¼ de cebola picada

5 colheres (sopa) de açúcar mascavo



½ xícara (chá) de vinagre de maçã



400g de molho de tomate



½ xícara (chá) de polvilho azedo

Como fazer: refogue a cebola no azeite até murchar. Adicione o açúcar mascavo e deixe derreter. Coloque então o vinagre e o molho de tomate e deixe reduzir e encorpar. Adicione o polvilho, mexendo sem parar para não empelotar, e deixe cozinhar mais um pouco. Quando a mistura estiver bem encorpada, processe para que fique lisa.

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PÃO DE HAMBÚRGUER (OU DE TORRESMO)

Rendimento: 15 porções

15 porções Ingredientes:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 1/3 xícara (chá) de água



1 ½ colheres (sopa) de fermento biológico seco



1 ½ colher (sopa) de açúcar



1 ½ colher (chá) de sal



1 ½ colheres (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente



2 ovos



1 ½ xícara (chá) de torresmo frito e processado

