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Como fazer hambúrguer caseiro, do pão ao catchup e à maionese

Com quatro receitas simples em vídeo, a chef Ana Luiza Trajano ensina a preparar o sanduba clássico e seus molhos do zero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:35

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:35

Hamburguer com bacon, queijo cheddar e salada
Vai um hambúrguer aí? Sanduíche é uma paixão mundial Crédito: Shutterstock
Gosta de um bom sanduba mas quer economizar no delivery e fazer seu próprio hambúrguer em casa? A chef Ana Luiza Trajano, uma das principais pesquisadoras da cozinha brasileira, ensina a preparar elementos básicos do sanduíche - carne, catchup, maionese e pão - mostrando o quanto essas receitas são simples.
Acompanhe a seguir as dicas da chef e capriche no lanche!

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HAMBÚRGUER CASEIRO
  • Rendimento: 
  • 4 porções
  • Ingredientes:
  • 600g de patinho moído
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Sal 
  • Pimenta-do-reino 
Como fazer: divida a carne moída em quatro porções de 150g cada uma e modele os hambúrgueres. Tempere com sal e pimenta e grelhe com o azeite. Sirva com pão, maionese e salada ou outro acompanhamento à sua escolha.

ASSISTA AO PASSO A PASSO:

MAIONESE CASEIRA:
  • Ingredientes:
  • 1 gema
  • 1 colher (sopa) de mostarda amarela
  • Meia garrafa de óleo de milho
  • Suco de 1 limão
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino 
  • Salsinha picada a gosto
Como fazer: coloque a gema e a mostarda em um bowl, liquidificador ou mixer e vá despejando o óleo em um fio contínuo, batendo sem parar até firmar. Acrescente o suco de limão, tempere com sal e pimenta. Se quiser, adicione salsinha picada ou aromatize sua maionese com outras ervas e temperos.
CATCHUP CASEIRO:
  • Ingredientes:
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  •  ¼ de cebola picada
  • 5 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • ½ xícara (chá) de vinagre de maçã
  • 400g de molho de tomate
  • ½ xícara (chá) de polvilho azedo
Como fazer: refogue a cebola no azeite até murchar. Adicione o açúcar mascavo e deixe derreter. Coloque então o vinagre e o molho de tomate e deixe reduzir e encorpar. Adicione o polvilho, mexendo sem parar para não empelotar, e deixe cozinhar mais um pouco. Quando a mistura estiver bem encorpada, processe para que fique lisa.

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PÃO DE HAMBÚRGUER (OU DE TORRESMO)
  • Rendimento: 15 porções
  • Ingredientes:
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 1/3 xícara (chá) de água
  • 1 ½ colheres (sopa) de fermento biológico seco
  • 1 ½ colher (sopa) de açúcar
  • 1 ½ colher (chá) de sal
  • 1 ½ colheres (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 2 ovos
  • 1 ½ xícara (chá) de torresmo frito e processado
Como fazer: 
  1. Coloque a farinha em um recipiente fundo e abra um buraco no meio. Dilua o fermento, sal e açúcar na água e despeje no meio da farinha. Adicione a manteiga e 1 ovo e vá misturando a massa até que tudo esteja homogêneo. Sove a massa até que ela fique lisa e solte das mãos. Deixe descansar por 1 hora.
  2. Se for preparar o pão de hambúrguer, agora é a hora de moldar as bolinhas. Se quiser fazer o pão de torresmo, abra a massa, espalhe o torresmo (reservando um pouco para colocar por cima) e deixe descansar por mais 30 minutos.
  3. Quebre o outro ovo em uma tigela e misture com um pouco de água, pincele os pães e cubra com o restante do torresmo. Asse-os a 180º C por 12 minutos ou até dourar.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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