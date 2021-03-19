Páscoa no ES: 15 lançamentos de ovos e chocolates para presentear

A data mais açucarada do ano se aproxima e a produção de chocolates já está a todo vapor, assim como as encomendas de ovos e doces inspiradas no coelhinho. No ES, a Páscoa 2021 trouxe novidades irresistíveis, tanto nos recheios como nas embalagens.

O Divirta-se reuniu 15 desses lançamentos, todos artesanais, em uma lista de dar água na boca. A seleção inclui ovos de pote e de colher com novos sabores; cascas coloridas, cravejadas de chocolates ou recheadas com dragées; e cestinhas para deixar a brincadeira da criançada mais doce. Confira!

POTINHOS CHARMOSOS

Em Vitória, a confeiteira Monique Monteiro trouxe como novidade ovos no pote, em quatro combinações: brigadeiro branco, cookies e gotas de chocolate; brigadeiro ao leite, doce de leite e praliné de amêndoa e avelã; brigadeiro 70%, caramelo e castanha-do-Pará; e baunilha, pistache e geleia de frutas vermelhas.

Ovos no pote: lançamentos de Monique Monteiro Crédito: Rodrigo Gavini

Cada potinho pesa em média 240g e custa R$ 58 (exceto o de pistache, que sai a R$ 68). Pedidos até 22/03 pelo Whatsapp (27) 99755-7722. Monique terá delivery durante a quarentena (Uber Flash).

VEGANO E SEM GLÚTEN

No cardápio de Thaís Góis, em Vitória, todos os produtos são veganos e não contêm glúten (também há opções zero açúcar). Um dos itens criados pela confeiteira é o ovo de colher Banoffee: casca de chocolate 70% recheada com bananada caseira, doce de leite e farofa doce crocante (R$ 120/pesa 300g).

Ovo de colher Banoffee: novidade de Thaís Góis Crédito: Daniel Góis

As encomendas poderão ser feitas até 26/03 pelo Whatsapp (27) 99816-1828. O delivery atenderá Vitória e Vila Velha, com taxa de entrega a partir de R$ 5 de acordo com a localidade.

TABLETE RECHEADO

O ovo tablete é a novidade da Sorelline Doces Artesanais, em Vitória, com oito opções de recheio para a casca de chocolate meio amargo. São elas: palha italiana e brigadeiros ao leite, branco, dark, de café, de damasco, de pistache e de Ninho com Nutella. Quanto: R$ 40 (250g) cada um. Pedidos até 28/03 pelo Whatsapp (27) 99516-5929. Delivery: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Ovo tablete com brigadeiro de pistache estreia na Páscoa da Sorelline Crédito: Renata Paz

PÃO DE MEL IRRESISTÍVEL

Um dos lançamentos da doceria Mombee, em Aracruz, é o ovo de corte Pão de Mel: casca de chocolate ao leite recheada com massa de pão de mel, doce de leite, brigadeiro ao leite e nibs de cacau (R$ 97/270g). Encomendas até 29/03 pelo Whatsapp (27) 99801-7707. Delivery: Ibiraçu, João Neiva, Fundão, Serra e Vitória.

Ovo Pão de Mel com doce de leite e nibs de cacau: novo produto da Mombee Crédito: Mariana Bertazo

CHOCOLATE DE ORIGEM

Recém-chegado à Páscoa da Chocolateria Brasil, em Vitória, o ovo Cacau de Origem Guaiaquil 65% (R$ 140/340g) tem o interior da casca cravejado com nibs da fruta. No recheio estão dragées de banana e canela. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99507-3130 e delivery pelo app Shipp.

O ovo Cacau de Origem Guaiaquil 65% da Chocolateria Brasil vem com dragées Crédito: Arruda e Poubel

CASQUINHA BEM RECHEADA

O Cascone acaba de estrear na Doceria do Leo, em Vila Velha, especialmente para a Páscoa 2021. O doce, composto de cascão de sorvete banhado em chocolate e recheado de combinações cremosas à base de brigadeiro branco e preto, custará R$ 15 (a unidade). São três versões: Kinder com Morango, Ouro Branco com Nutella e Kit Kat e Tortubrownie. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99603-2288 e delivery pelos apps iFood e Uber Eats.

Os Cascones foram criados para a Páscoa na Doceria do Leo Crédito: Doceria do Leo/Divulgação

OVOS PERSONALIZÁVEIS

Em Vitória, a Soiô Doces produz ovos de colher personalizáveis, em que o cliente escolhe o sabor da casca (ao leite, meio amargo ou branco com biscoito) e o do recheio - um dos lançamentos é o creme de baunilha com doce caseiro de frutas vermelhas e pistache. Quanto: R$ 80 (350g, em média). Encomendas até 1/04 pelo Whatsapp (27) 99917-4544.

Creme de baunilha, doce de frutas vermelhas e pistache: recheio da Soiô Doces Crédito: Fernanda Altoé

TRADIÇÃO BAIANA

Inspirada em sua terra natal, a confeiteira Milena Almeida lançou nesta Páscoa o Ovo Bahia, com casca em formato de cacau. Um dos sabores vem recheado com ambrosia e brigadeiro de chocolate meio amargo (R$ 89,90). A produção dos chocolates é feita em Vila Velha. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99873-3053.

O Ovo Ambrosia é uma homenagem de Milena Almeida à Bahia Crédito: Mirene Isaac

CESTINHA CHARMOSA

Em sua estreia na Páscoa, a Olima Culinária Afetiva preparou uma charmosa cesta infantil com diversas guloseimas: ovo de chocolate (100g), bisnaga de brigadeiro de panela para rechear o ovo, confeitos coloridos, minibrownie recheado de Ninho e bolo de pote de cenoura com chocolate (R$ 140).

A Cesta infantil lançada pela Olima é uma embalagem reutilizável Crédito: Camila Luz

As encomendas podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99789-7807, enquanto durarem os estoques. Haverá delivery na Grande Vitória (cidades e taxas sob consulta).

CONFEITEIROS MIRINS

Outra opção de kit infantil estreou este ano na Alfajor da Anita, em Vitória. Chamada de Oficina da Anita, a caixinha de acrílico vem com uma banda de ovo tamanho 9, confeitos e recheios cremosos (R$ 29,90). Pedidos até 25/03 pelo Whatsapp (27) 99529-5013. Delivery em Vitória, Vila Velha e Serra (taxas sob consulta).

Kit infantil da confeitaria Alfajor da Anita vem com ovo de colher para montar Crédito: Fabio Guidoni

NOVIDADE INCREMENTADA

Em Linhares, a novidade da Massucar Doceria é o ovo premium composto de duas cascas de chocolate branco cravejadas de Laka com Oreo e recheado com creme de Ninho, biscoito picado e Nutella (R$ 110/850g). Encomendas: (27) 99808-2845 e (21) 97628-1206, enquanto durarem os estoques.

Novo ovo premium da Massucar Doceria, em Linhares, contém Oreo e Nutella Crédito: Alan Rangel

CARAMELO OU BRIGADEIRO

Em sua primeira Páscoa, a Jogí Confiserie, de Vitória, produzirá ovos de chocolate belga recheados de caramelo salgado e de brigadeiros - sabores chocolate ao leite, maracujá, nozes ou pistache. Quanto: R$ 90 (480g) cada um. Encomendas pelo (27) 98822-4921. Delivery sob consulta.

Ovo de cascas recheadas com brigadeiro de maracujá da Jogí Confiserie Crédito: Henrique Herzog

DOCE DE LEITE COM NOZES

Ilha Pâtisserie, em Vitória. Quanto: R$ 63,90. Com casca feita de cookie, o ovo de doce de leite com nozes é novidade na Páscoa da, em Vitória. Quanto: R$ 63,90. Os pedidos podem ser feitos neste link , enquanto durarem os estoques. Delivery em Vitória e Vila Velha - a partir de 22/03, entregas também pelo aplicativo Shipp.

Cookies, doce de leite e nozes compõem um novo produto da Ilha Pâtisserie Crédito: Ilha Pâtisserie/Divulgação

TRILOGIA DOCE

Os trios de miniovos de colher são destaque na primeira Páscoa da confeitaria Perry, em Vitória. O Trio 2 vem com bandinhas recheadas de brigadeiro de kinder, de brownie com brigadeiro e de brigadeiro de Ninho com Nutella na casca de cookies 'n' cream (R$ 70/cada miniovo pesa 130g). Encomendas até 28/03 pelo Whatsapp (27) 99652-2947. Delivery: Vitória e Vila Velha.

Kinder, brownie e Ninho com Nutella: trio de miniovos de colher da Perry Crédito: Perry/Instagram

PARA FÃS DE MEIO AMARGO

Acaba de estrear na Via Gourmet, em Vitória, o ovo bombom Amaro. Feito de duas cascas de chocolate meio amargo recheadas com brigadeiro 70% cacau, o produto entrou no cardápio de Páscoa a pedido de clientes da doceria e também está disponível na versão chocobarra. Quanto: R$ 92 (480g). Encomendas até 31/03 pelo Whatsapp (27) 98151-6505. Delivery na Grande Vitória (cidades e frete sob consulta).