5 doces imperdíveis para provar em cafeterias do Estado

Comer um doce bebendo café está entre as boas coisas a se fazer na vida. Não à toa, as cafeterias capricham em sua oferta de bolos, tortinhas, cookies, brownies e outras gostosuras de açúcar para acompanhar as xícaras. Algumas estão na lista abaixo, que a equipe do Divirta-se provou em cinco endereços.
Em Vitória, fomos de deliciosos crème brûlée, torta de banana com doce de leite e brownie de Nutella. De Vila Velha, trouxemos um espetáculo em forma de bolo, e de Santa Teresa, um irretocável quindim. Você não vai perder essas dicas, né? Bom apetite!
BANOFFEE COMO INSPIRAÇÃO
Lançado no início da pandemia, o brownie de Nutella com biscoito Negresco (R$ 14) é um dos mais pedidos na Kaffa Cafeteria, que volta a abrir para atendimento presencial nesta segunda (1). Delivery: Shipp. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha. Vitória. FOTO: Roberto Barros
Entre as sobremesas queridinhas dos capixabas, o crème brûlée ganhou uma bela e deliciosa versão da chef Nayara Soares no Ubud Cafe + Risotera: creme de doce de leite maçaricado com açúcar demarara, coberto com morangos frescos das montanhas capixabas (R$ 25). De segunda a sábado, das 12h às 20h30. Rua Joaquim Lírio, 180, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Hacius Vinicius
Comer quindim no Café Zanoni é um programa obrigatório para quem é formiguinha e visita Santa Teresa. De tão cremoso, o doce desmancha na boca. A casa também aceita encomendas (R$ 6 a unidade). De quarta a sexta, das 13h às 20h; sábado, das 12h às 22h; domingo, a partir das 12h. Rua Coronel Avancini, 75, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-3558. FOTO: Rodrigo Borçato
Para o recheio do naked cake Romeu e Julieta, a chef do Colher de Pau, Samira Norbim, escolheu brigadeiro de queijo grana padano e coulis de goiabada. A fatia (R$ 18) vai à mesa com uma jarrinha de calda de goiabada quente para jogar por cima. De terça a sábado, das 14h às 21h; domingo, a partir das 14h. Delivery em breve (iFood). Rua Ibitirama, 253, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666. FOTO: Ramon Ramos
Destaque no café Cookie It, a tortinha de banana com doce de leite é inspirada em um clássico da confeitaria, a banoffee, e contém massa amanteigada de biscoito (R$ 13). Por mais R$ 6, ela é servida com uma bola de sorvete. De segunda a sexta, das 11h30 às 19h; sábado das 11h30 às 20h e domingo das 11h30 às 16h. Delivery: Shipp. Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2386. FOTO: Cookie It/Instagram