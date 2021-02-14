Vontade de comer doce? Veja como fazer musse de chocolate

A musse está entre as sobremesas de origem francesa mais apreciadas no mundo, tanto em versões doces como em salgadas. Sua textura inconfundível, cremosa e aerada, encanta à mesa.
Convidamos a confeiteira Thaís Gonçalves para ensinar uma das receitas mais tradicionais, a musse de chocolate. Thaís é responsável pelas doçuras artesanais da Jogí Confiserie, em Vitória. Veja a seguir.
MUSSE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 750g de creme de leite fresco
- 150g de gemas
- 2 ovos
- 50g de açúcar
- 1 pitada de sal
- 60g de água
- 175g de açúcar
- 400g de chocolate meio amargo derretido
MODO DE PREPARO:
- Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
- Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
- Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
- Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
- Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse.
- Despeje em moldes ou taças e refrigere.