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Vontade de comer doce? Veja como fazer musse de chocolate

A confeiteira Thaís Gonçalves ensina sua receita da sobremesa francesa, uma das mais tradicionais e apreciadas no mundo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

14 fev 2021 às 08:00

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Musse de chocolate por Thaís Gonçalves (Jogí Confiserie)
Musse de chocolate: receita de Thaís Gonçalves, da Jogí Confiserie, em Vitória Crédito: Henrique Herzog
A musse está entre as sobremesas de origem francesa mais apreciadas no mundo, tanto em versões doces como em salgadas. Sua textura inconfundível, cremosa e aerada, encanta à mesa.
Convidamos a confeiteira Thaís Gonçalves para ensinar uma das receitas mais tradicionais, a musse de chocolate. Thaís é responsável pelas doçuras artesanais da Jogí Confiserie, em Vitória. Veja a seguir.  

MUSSE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:
  • 750g de creme de leite fresco
  • 150g de gemas
  • 2 ovos
  • 50g de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 60g de água
  • 175g de açúcar
  • 400g de chocolate meio amargo derretido
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.
  2. Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.
  3. Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.
  4. Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.
  5. Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse. 
  6. Despeje em moldes ou taças e refrigere.

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