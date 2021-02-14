Vontade de comer doce? Veja como fazer musse de chocolate

Bata o creme de leite fresco a ponto médio (quanto mais firme o creme, mais densa a musse) e reserve.

Bata os 150g de gema com os ovos, o açúcar (50g) e o sal até branquear.

Aqueça a água e o açúcar (175g) a 114ºC, despeje essa calda fervente sobre os ovos montados e bata até a mistura chegar à temperatura ambiente.

Despeje o chocolate derretido sobre a pâte à bombe (mistura da calda de açúcar com os ovos batidos) e mexa bem.

Quando a mistura estiver fria, adicione o creme de leite fresco batido em dois estágios, incorporando cuidadosamente. Isso dará a textura final da musse.