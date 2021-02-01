Receita: pavê de chocolate branco com champanhe e frutas vermelhas

Pavê é uma pedida certeira na mesa do brasileiro quando o assunto é doce. Sobremesa das mais simples de fazer, já foi preparada por muita gente e sua popularidade é tanta que rende até piada (aquela infame que alguns tios contam).
Mas aqui vamos falar sério e reverenciar esta receita de pavê de chocolate branco com champanhe e frutas vermelhas, que reúne praticidade, gostosura, beleza e um quê de sofisticação!
PAVÊ DE CHOCOLATE BRANCO COM CHAMPANHE E FRUTAS VERMELHAS
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Creme de chocolate branco com champanhe:
- 900g de chocolate branco picado
- 2 embalagens de creme de leite (400 g)
- ½ xícara (chá) de champanhe ou espumante branco seco
- Calda de frutas vermelhas:
- 250g de framboesa
- 200g de amora
- 100g de mirtillo (blueberry)
- Suco de 1 limão
- ½ xícara (chá) de açúcar
- Montagem e decoração:
- 1 ½ embalagem de biscoito de maisena (300g)
- 250 ml de creme de leite fresco
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 100g de chocolate branco ralado ou em raspas
MODO DE PREPARO:
- Creme: coloque o chocolate em um refratário, junte o creme de leite e leve ao micro-ondas, na potência média, por quatro minutos, mexendo na metade do tempo. Retire do micro-ondas e, com uma espátula, mexa bem até obter um creme liso e homogêneo. Misture o champanhe, cubra com filme plástico e leve à geladeira por 1 hora.
- Calda: em uma panela, coloque a framboesa, a amora, o suco de limão e o açúcar. Leve ao fogo baixo e deixe ferver por cinco minutos, mexendo apenas para misturar. Aumente o fogo, acrescente os mirtilos e deixe por mais cinco minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar.
- Montagem: em um refratário retangular grande (22 x 32 x 6 cm de altura), faça uma camada de biscoitos. Espalhe sobre eles o creme de chocolate, cubra com outra camada de biscoitos e regue com a calda de frutas vermelhas. Espalhe outra camada de creme de chocolate, em seguida de biscoitos e regue mais uma vez com a calda de frutas vermelhas. Cubra com o restante do creme de chocolate.
- Decoração: na tigela da batedeira, coloque o creme de leite com o açúcar e bata em velocidade alta até obter ponto de chantilly (picos firmes). Espalhe sobre o pavê, polvilhe o chocolate ralado e cubra com filme-plástico. Mantenha em geladeira até o momento de servir.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.