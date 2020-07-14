Que tal uma receita fácil de sobremesa? Prepare pavê de pêssego

- INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito Maria
- 6 gemas
- 5 colheres (sopa) de açúcar
- 6 colheres (sopa) amido de milho
- 1 litro de leite
- 1 colher (café) de essência de baunilha (opcional)
- 1 lata de pêssegos em calda, cortados em cubos
- 1 pacote de coco ralado seco (opcional)
MODO DE PREPARO:
Em uma panela média, coloque o leite para esquentar. Enquanto isso, em outro recipiente, bata as gemas com o açúcar e o amido. Despeje a mistura no leite e mexa sem parar até que ganhe a consistência desejada. Tire do fogo e deixe esfriar.
Em uma travessa grande, disponha os biscoitos, coloque o creme em seguida e finalize a camada com os pêssegos cortados. Repita mais uma vez a camada e finalize com coco seco ralado. Sirva gelado.
Fonte: Renata.