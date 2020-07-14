Cremoso e crocante

Que tal uma receita fácil de sobremesa? Prepare pavê de pêssego

Bastante simples e rápido de preparar, o doce contém biscoitos, pedaços de pêssego em calda, coco ralado e creme à base de leite e gemas
Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:57

Pavê de pêssego
Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de biscoito Maria
  • 6 gemas
  • 5 colheres (sopa) de açúcar
  • 6 colheres (sopa) amido de milho
  • 1 litro de leite
  • 1 colher (café) de essência de baunilha (opcional)
  • 1 lata de pêssegos em calda, cortados em cubos
  • 1 pacote de coco ralado seco (opcional)

MODO DE PREPARO:

Em uma panela média, coloque o leite para esquentar. Enquanto isso, em outro recipiente, bata as gemas com o açúcar e o amido. Despeje a mistura no leite e mexa sem parar até que ganhe a consistência desejada. Tire do fogo e deixe esfriar.
Em uma travessa grande, disponha os biscoitos, coloque o creme em seguida e finalize a camada com os pêssegos cortados. Repita mais uma vez a camada e finalize com coco seco ralado. Sirva gelado.
Fonte: Renata.

