Receita de sobremesa irresistível: torta suflê de limão

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 ½ embalagem de biscoito maizena
- 2 xícaras (chá) de margarina em temperatura ambiente
- Recheio:
- 2 claras
- 2 gemas
- 1 xícara (chá) de açúcar
- ½ xícara (chá) de margarina
- 1 ½ xícara (chá) de creme de leite
- 6 colheres (sopa) de suco de limão
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- Raspas de 1 limão
- Cobertura:
- 2 claras
- ½ xícara de açúcar
- Rendimento: 15 fatias.
MODO DE PREPARO:
Massa: leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre com a mistura o fundo e as laterais de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e reserve.
Recheio de limão: na batedeira, bata as claras até o ponto de neve e reserve. Em outro recipiente, bata bem o açúcar com a margarina, depois junte as gemas, o creme de leite, as raspas de limão, o suco de limão e o amido de milho. Por último, envolva delicadamente as claras batidas em neve.
Despeje o recheio sobre a massa e leve a torta ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 45 minutos ou até que o recheio fique consistente e a superfície dourada.
Cobertura: bata as claras na batedeira até o ponto de neve, acrescente o açúcar e deixe bater até envolver bem e reserve. Retire a torta do forno, espalhe a cobertura e volte ao forno por cinco minutos ou até dourar o merengue. Deixe esfriar e leve à geladeira por duas horas. Desenforme a torta sobre um prato raso e decore com raspas de limão.