Doce e azedinha

Receita de sobremesa irresistível: torta suflê de limão

Criada nos EUA e chamada originalmente de key lime pie, a torta de limão é uma das doçuras mais queridas pelos brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 09:01

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 09:01

Torta suflê de limão
Crédito: Press a porter/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 ½ embalagem de biscoito maizena 
  • 2 xícaras (chá) de margarina em temperatura ambiente
  • Recheio:
  • 2 claras
  • 2 gemas
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de margarina
  • 1 ½ xícara (chá) de creme de leite
  • 6 colheres (sopa) de suco de limão
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • Raspas de 1 limão
  • Cobertura:
  • 2 claras
  • ½ xícara de açúcar
  • Rendimento: 15 fatias.

MODO DE PREPARO:

Massa: leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre com a mistura o fundo e as laterais de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e reserve.
Recheio de limão: na batedeira, bata as claras até o ponto de neve e reserve. Em outro recipiente, bata bem o açúcar com a margarina, depois junte as gemas, o creme de leite, as raspas de limão, o suco de limão e o amido de milho. Por último, envolva delicadamente as claras batidas em neve.
Despeje o recheio sobre a massa e leve a torta ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 45 minutos ou até que o recheio fique consistente e a superfície dourada.
Cobertura: bata as claras na batedeira até o ponto de neve, acrescente o açúcar e deixe bater até envolver bem e reserve. Retire a torta do forno, espalhe a cobertura e volte ao forno por cinco minutos ou até dourar o merengue. Deixe esfriar e leve à geladeira por duas horas. Desenforme a torta sobre um prato raso e decore com raspas de limão.

Veja Também

Confira receita de torta de morango com biscoito e leite condensado

Bolos caseiros: confira receitas de 4 confeiteiras capixabas

Brownie cake com cream cheese e chantilly: confira receita

