Confira receita de torta de morango com biscoito e leite condensado

- INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito de maisena
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 3 gemas
- 3 copos (americanos) de leite
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- Meio envelope de gelatina em pó sem sabor
- 3 caixinhas de morangos
MODO DE PREPARO:
Para a massa, triture os biscoitos e misture com a margarina. Forre uma forma de aro removível e leve ao forno para assar por aproximadamente 15 minutos. Junte o leite condensado, o creme de leite, as gemas, o leite, o amido de milho e a essência de baunilha e mexa até levantar fervura e obter uma textura cremosa.
Acrescente em seguida a gelatina já hidratada conforme as instruções da embalagem. Misture ao creme duas caixinhas de morangos picados. Despeje o creme com morangos por cima da massa e leve para geladeira. Reserve. Decore com o restante dos morangos. Deixe gelar por quatro horas e desenforme.
Fonte: Vitarella.