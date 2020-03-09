Pra adoçar a semana

Confira receita de torta de morango com biscoito e leite condensado

Deu vontade de comer doce? Prepare essa doçura fácil e saborosa, que fica pronta em poucos minutos e deve ser servida gelada

Redação de A Gazeta

  Crédito: Press à Porter/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de biscoito de maisena
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 3 gemas
  • 3 copos (americanos) de leite
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • Meio envelope de gelatina em pó sem sabor
  • 3 caixinhas de morangos

MODO DE PREPARO:

Para a massa, triture os biscoitos e misture com a margarina. Forre uma forma de aro removível e leve ao forno para assar por aproximadamente 15 minutos. Junte o leite condensado, o creme de leite, as gemas, o leite, o amido de milho e a essência de baunilha e mexa até levantar fervura e obter uma textura cremosa. 
Acrescente em seguida a gelatina já hidratada conforme as instruções da embalagem. Misture ao creme duas caixinhas de morangos picados. Despeje o creme com morangos por cima da massa e leve para geladeira. Reserve. Decore com o restante dos morangos. Deixe gelar por quatro horas e desenforme. 
Fonte: Vitarella.

