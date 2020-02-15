Bolo de iogurte com limão: confira a receita da chef Patrícia Pinho

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 4 ovos
- 1 copo de iogurte natural (170g)
- 1 copo de óleo (170g)
- 1 copo americano de açúcar
- 1 copo americano de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Raspas de 1 limão
- Cobertura:
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- Meia xícara de suco de limão
- Raspas de 1 limão para decorar
MODO DE PREPARO:
Massa - Peneire o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó em uma vasilha e reserve. Bata no liquidificador os ovos com o iogurte e o óleo até formar um creme homogêneo. Misture as duas preparações e adicione as raspas de limão. Coloque em uma forma untada e leve ao forno para assar a 200ºC, por aproximadamente 40 minutos.
Cobertura - Misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. Reserve. Aplique a cobertura apenas quando o bolo estiver frio. Decore com raspas de limão.