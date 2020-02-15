Delícia

Bolo de iogurte com limão: confira a receita da chef Patrícia Pinho

Perfeito para o lanche ou chá da tarde, bolo tem massa fofinha e cobertura cremosa com um toque cítrico

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

15 fev 2020 às 10:00
Crédito: Vitor Jubini
  • INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 4 ovos
  • 1 copo de iogurte natural (170g)
  • 1 copo de óleo (170g)
  • 1 copo americano de açúcar
  • 1 copo americano de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Raspas de 1 limão
  • Cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Meia xícara de suco de limão
  • Raspas de 1 limão para decorar

MODO DE PREPARO:

Massa - Peneire o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó em uma vasilha e reserve. Bata no liquidificador os ovos com o iogurte e o óleo até formar um creme homogêneo. Misture as duas preparações e adicione as raspas de limão. Coloque em uma forma untada e leve ao forno para assar a 200ºC, por aproximadamente 40 minutos.
Cobertura - Misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. Reserve. Aplique a cobertura apenas quando o bolo estiver frio. Decore com raspas de limão.

Receita da chef Patrícia Pinho, da doceria Via Gourmet, em Vitória.

