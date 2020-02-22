Aprenda a fazer brownie cake com chantili e frutas vermelhas

Prepare as massas de brownie conforme as instruções da embalagem e asse em três formas de aproximadamente 12,5 x 17,5 cm.

Bata o cream cheese na batedeira em velocidade alta até ficar bem cremoso e volumoso.

Acrescente a manteiga e bata bem, aumentando a velocidade aos poucos.

Diminua a velocidade e acrescente o açúcar de confeiteiro e a baunilha, bata bem até que forme um creme fofo e liso. Leve à geladeira para firmar.

Depois de firme, bata o creme de leite fresco (deve estar bem gelado) na batedeira até ficar em ponto de chantili. Tome cuidado para não bater muito porque pode virar manteiga.

Acrescente o chantili com cuidado ao creme já firme.



Calda: derreta o chocolate junto com o creme de leite e o leite e misture bem até que fique bastante homogêneo.



Monte o bolo seguindo esta ordem: brownie, metade do recheio, morango picado, brownie, restante do recheio, morango picado, brownie, calda de chocolate.