Aprenda a fazer brownie cake com chantili e frutas vermelhas

Camadas de pura gostosura definem o brownie cake criado pela chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, em Vitória. As massas são feitas com mistura pronta para brownie e os recheios são compostos de chantili, cream cheese e uma fruta vermelha de sua preferência. Para preparar o doce, você vai precisar de uma batedeira. Confira abaixo o passo-a-passo da receita.
BROWNIE CAKE, por Flávia Gama
INGREDIENTES:
- 3 pacotes de mistura para brownie
- Recheio:
- 160g de cream cheese em temperatura ambiente
- 55g de manteiga em textura de pomada
- 285g de açúcar de confeiteiro
- 1 colher (café) de essência de baunilha
- 150g de creme de leite fresco batido em chantilI
- Morangos picados, cerejas ou outra fruta vermelha que desejar
- Cobertura:
- 120g de chocolate ao leite ou amargo, de acordo com a sua preferência
- 50g de leite integral
- 40g de creme de leite
- Morangos picados, cerejas ou outra fruta vermelha que desejar
MODO DE PREPARO:
- Prepare as massas de brownie conforme as instruções da embalagem e asse em três formas de aproximadamente 12,5 x 17,5 cm.
- Bata o cream cheese na batedeira em velocidade alta até ficar bem cremoso e volumoso.
- Acrescente a manteiga e bata bem, aumentando a velocidade aos poucos.
- Diminua a velocidade e acrescente o açúcar de confeiteiro e a baunilha, bata bem até que forme um creme fofo e liso. Leve à geladeira para firmar.
- Depois de firme, bata o creme de leite fresco (deve estar bem gelado) na batedeira até ficar em ponto de chantili. Tome cuidado para não bater muito porque pode virar manteiga.
- Acrescente o chantili com cuidado ao creme já firme.
- Calda: derreta o chocolate junto com o creme de leite e o leite e misture bem até que fique bastante homogêneo.
- Monte o bolo seguindo esta ordem: brownie, metade do recheio, morango picado, brownie, restante do recheio, morango picado, brownie, calda de chocolate.
- Decore com morangos inteiros.
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