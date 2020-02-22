Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em camadas

Aprenda a fazer brownie cake com chantili e frutas vermelhas

A chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, ensina a preparar uma sobremesa de encher os olhos feita com mistura para brownie

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 09:01
Brownie cake com chantili e frutas vermelhas da chef Flávia Gama
Brownie cake pode ser feito com cereja, morango ou framboesa Crédito: Guilherme Ferrari
Camadas de pura gostosura definem o brownie cake criado pela chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, em Vitória. As massas são feitas com mistura pronta para brownie e os recheios são compostos de chantili, cream cheese e uma fruta vermelha de sua preferência. Para preparar o doce, você vai precisar de uma batedeira. Confira abaixo o passo-a-passo da receita. 

BROWNIE CAKE, por Flávia Gama

INGREDIENTES:
  • 3 pacotes de mistura para brownie
  • Recheio:
  • 160g de cream cheese em temperatura ambiente
  • 55g de manteiga em textura de pomada
  • 285g de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher (café) de essência de baunilha
  • 150g de creme de leite fresco batido em chantilI
  • Morangos picados, cerejas ou outra fruta vermelha que desejar
  • Cobertura:
  • 120g de chocolate ao leite ou amargo, de acordo com a sua preferência
  • 50g de leite integral
  • 40g de creme de leite
  • Morangos picados, cerejas ou outra fruta vermelha que desejar
MODO DE PREPARO: 
  1. Prepare as massas de brownie conforme as instruções da embalagem e asse em três formas de aproximadamente 12,5 x 17,5 cm. 
  2. Bata o cream cheese na batedeira em velocidade alta até ficar bem cremoso e volumoso. 
  3. Acrescente a manteiga e bata bem, aumentando a velocidade aos poucos. 
  4. Diminua a velocidade e acrescente o açúcar de confeiteiro e a baunilha, bata bem até que forme um creme fofo e liso. Leve à geladeira para firmar.
  5. Depois de firme, bata o creme de leite fresco (deve estar bem gelado) na batedeira até ficar em ponto de chantili. Tome cuidado para não bater muito porque pode virar manteiga. 
  6. Acrescente o chantili com cuidado ao creme já firme.
  7. Calda: derreta o chocolate junto com o creme de leite e o leite e misture bem até que fique bastante homogêneo.
  8. Monte o bolo seguindo esta ordem: brownie, metade do recheio, morango picado, brownie, restante do recheio, morango picado, brownie, calda de chocolate. 
  9. Decore com morangos inteiros.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Cheesecake de cereja ao vinho do Porto é prático e impressiona

Bolo de fubá cremoso com queijo: veja receita de Ana Maria Braga

Confira uma receita de pavê de nozes com doce de leite e chantili

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados