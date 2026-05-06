André Prando lança novo álbum e inicia turnê com shows pelo ES

O disco nasce de uma temporada de apresentações realizadas em Vitória, que serviram de base para o registro ao vivo. A proposta valoriza o encontro entre os artistas e temas recorrentes em suas trajetórias, como espiritualidade, estrada e criação autoral.





Para celebrar o lançamento, Prando e Luiz Gabriel Lopes iniciam uma série de apresentações em unidades do Sesc no Espírito Santo. No palco, os músicos apresentam um espetáculo conduzido por voz e violão, em que compartilham composições próprias, interpretam músicas um do outro e exploram influências que vão do rock à MPB, passando pelo folk e sonoridades do mundo.





06/05 – Sesc Cachoeiro de Itapemirim (entrada gratuita)

07/05 – Teatro Virgínia Tamanini (Vitória)

08/05 – Sesc Guarapari (entrada gratuita)

09/05 – Teatro Virgínia Tamanini (Vitória)





Nos shows em Vitória, os ingressos variam entre R$15 e R$30, com opções de meia-entrada e valores para comerciários. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Lets ou na bilheteria do Sesc Glória.





Lançado de forma independente, com distribuição da ONErpm, “Patuá” reforça a força da produção autoral brasileira e evidencia a parceria entre dois artistas que transformam o encontro em linguagem musical.