André Prando lança novo álbum e inicia turnê com shows pelo ES

O cantor e compositor capixaba André Prando lança na próxima quinta-feira (7) o álbum colaborativo “Patuá”, criado ao lado do mineiro Luiz Gabriel Lopes, e dá início a uma temporada de shows pelo Espírito Santo. O disco chega às plataformas digitais marcando o encontro entre dois nomes da cena independente em um registro ao vivo gravado no Teatro Virgínia Tamanini, em Vitória.
Com sete faixas, o trabalho reúne composições autorais, músicas inéditas e releituras, como “Em Nome de Deus”, de Sérgio Sampaio. Entre os destaques estão “Amuleto”, “Dharma” e “Patuá”, que sintetizam a proposta do álbum: uma sonoridade intimista construída a partir de vozes e violões, com forte carga poética e influência da música popular brasileira.
O disco nasce de uma temporada de apresentações realizadas em Vitória, que serviram de base para o registro ao vivo. A proposta valoriza o encontro entre os artistas e temas recorrentes em suas trajetórias, como espiritualidade, estrada e criação autoral.
Para celebrar o lançamento, Prando e Luiz Gabriel Lopes iniciam uma série de apresentações em unidades do Sesc no Espírito Santo. No palco, os músicos apresentam um espetáculo conduzido por voz e violão, em que compartilham composições próprias, interpretam músicas um do outro e exploram influências que vão do rock à MPB, passando pelo folk e sonoridades do mundo.
Nos shows em Vitória, os ingressos variam entre R$15 e R$30, com opções de meia-entrada e valores para comerciários. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Lets ou na bilheteria do Sesc Glória.
Lançado de forma independente, com distribuição da ONErpm, “Patuá” reforça a força da produção autoral brasileira e evidencia a parceria entre dois artistas que transformam o encontro em linguagem musical.