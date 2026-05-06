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André Prando lança novo álbum e inicia turnê com shows pelo ES

Projeto colaborativo com o mineiro Luiz Gabriel Lopes foi gravado ao vivo em Vitória e ganha circulação com apresentações pelo Espírito Santo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 09:00

Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana
Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana Crédito: Levi Mori

O cantor e compositor capixaba André Prando lança na próxima quinta-feira (7) o álbum colaborativo “Patuá”, criado ao lado do mineiro Luiz Gabriel Lopes, e dá início a uma temporada de shows pelo Espírito Santo. O disco chega às plataformas digitais marcando o encontro entre dois nomes da cena independente em um registro ao vivo gravado no Teatro Virgínia Tamanini, em Vitória.

Com sete faixas, o trabalho reúne composições autorais, músicas inéditas e releituras, como “Em Nome de Deus”, de Sérgio Sampaio. Entre os destaques estão “Amuleto”, “Dharma” e “Patuá”, que sintetizam a proposta do álbum: uma sonoridade intimista construída a partir de vozes e violões, com forte carga poética e influência da música popular brasileira.

Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana
Capixaba André Prando lança álbum colaborativo “Patuá” nesta semana Levi Mori

O disco nasce de uma temporada de apresentações realizadas em Vitória, que serviram de base para o registro ao vivo. A proposta valoriza o encontro entre os artistas e temas recorrentes em suas trajetórias, como espiritualidade, estrada e criação autoral.

Para celebrar o lançamento, Prando e Luiz Gabriel Lopes iniciam uma série de apresentações em unidades do Sesc no Espírito Santo. No palco, os músicos apresentam um espetáculo conduzido por voz e violão, em que compartilham composições próprias, interpretam músicas um do outro e exploram influências que vão do rock à MPB, passando pelo folk e sonoridades do mundo.


  • 06/05 – Sesc Cachoeiro de Itapemirim (entrada gratuita)
  • 07/05 – Teatro Virgínia Tamanini (Vitória)
  • 08/05 – Sesc Guarapari (entrada gratuita)
  • 09/05 – Teatro Virgínia Tamanini (Vitória)


    • Nos shows em Vitória, os ingressos variam entre R$15 e R$30, com opções de meia-entrada e valores para comerciários. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Lets ou na bilheteria do Sesc Glória.

    Lançado de forma independente, com distribuição da ONErpm, “Patuá” reforça a força da produção autoral brasileira e evidencia a parceria entre dois artistas que transformam o encontro em linguagem musical.

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