Budah lança novo single destacando o empoderamento feminino

Ampliando o universo do rap capixaba, a cantora Budah lançou, na última quinta-feira (30), o single ‘Quebrei Sua Casa’, música que retrata o fim de um relacionamento conturbado, onde a protagonista devolve os pertences do ex-companheiro e encerra de vez uma relação marcada por mentiras e falta de postura.
A composição é assinada por Budah, MC Luanna, M’dep e Larinhx. Com este lançamento, a artista amplia o universo apresentado em “VIP”, parceria com Duquesa e primeiro single desta nova era, revelando mais uma camada de um projeto que coloca no centro a força da mulher preta e a autonomia afetiva feminina.
Essa faixa nasceu de experiências vividas por muitas mulheres. Coisas que ouvi e presenciei e que quis transformar em música da forma mais direta possível
Budah, cantora capixaba
Nova fase, mesma Budah
Em entrevista para a reportagem de HZ, a cantora afirmou que essa nova fase abriu oportunidades de explorar diferentes tipos de sonoridades que ela sonhava em cantar.
“Em 'Quebrei Sua Casa', por exemplo, eu trouxe essa referência mais boombap, que conversa com um lugar muito forte da minha essência, que explora muito a rima em si, enquanto em 'VIP', com a Duquesa, eu já fui para um R&B mais envolvente, melódico, que eu amo também explorar”, contou Budah.
Perguntada sobre novidades para o futuro, Budah garantiu estar guardando boas notícias para o futuro, mas manteve mistério sobre os temas. "Ainda não posso falar muito, mas já posso dizer que tem mais novidades chegando logo no mês que vem. Essa é uma nova era na minha carreira, um ano muito importante para mim, e eu estou muito empolgada para mostrar tudo o que venho produzindo".