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‘Quebrei Sua Casa’

Budah lança novo single destacando o empoderamento feminino

Com este lançamento, a artista capixaba amplia o universo desta nova era, colocando no centro a força da mulher preta e a autonomia afetiva
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 15:34

Budah lançou seu primeiro trabalho pelo selo Universal Music
Budah Aquila Bersont

Ampliando o universo do rap capixaba, a cantora Budah lançou, na última quinta-feira (30), o single ‘Quebrei Sua Casa’, música que retrata o fim de um relacionamento conturbado, onde a protagonista devolve os pertences do ex-companheiro e encerra de vez uma relação marcada por mentiras e falta de postura.


A composição é assinada por Budah, MC Luanna, M’dep e Larinhx. Com este lançamento, a artista amplia o universo apresentado em “VIP”, parceria com Duquesa e primeiro single desta nova era, revelando mais uma camada de um projeto que coloca no centro a força da mulher preta e a autonomia afetiva feminina.

Essa faixa nasceu de experiências vividas por muitas mulheres. Coisas que ouvi e presenciei e que quis transformar em música da forma mais direta possível

Budah, cantora capixaba

Nova fase, mesma Budah

Em entrevista para a reportagem de HZ, a cantora afirmou que essa nova fase abriu oportunidades de explorar diferentes tipos de sonoridades que ela sonhava em cantar.


“Em 'Quebrei Sua Casa', por exemplo, eu trouxe essa referência mais boombap, que conversa com um lugar muito forte da minha essência, que explora muito a rima em si, enquanto em 'VIP', com a Duquesa, eu já fui para um R&B mais envolvente, melódico, que eu amo também explorar”, contou Budah. 


Perguntada sobre novidades para o futuro, Budah garantiu estar guardando boas notícias para o futuro, mas manteve mistério sobre os temas. "Ainda não posso falar muito, mas já posso dizer que tem mais novidades chegando logo no mês que vem. Essa é uma nova era na minha carreira, um ano muito importante para mim, e eu estou muito empolgada para mostrar tudo o que venho produzindo".

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