Budah lança novo single destacando o empoderamento feminino

Em entrevista para a reportagem de HZ, a cantora afirmou que essa nova fase abriu oportunidades de explorar diferentes tipos de sonoridades que ela sonhava em cantar.





“Em 'Quebrei Sua Casa', por exemplo, eu trouxe essa referência mais boombap, que conversa com um lugar muito forte da minha essência, que explora muito a rima em si, enquanto em 'VIP', com a Duquesa, eu já fui para um R&B mais envolvente, melódico, que eu amo também explorar”, contou Budah.





Perguntada sobre novidades para o futuro, Budah garantiu estar guardando boas notícias para o futuro, mas manteve mistério sobre os temas. "Ainda não posso falar muito, mas já posso dizer que tem mais novidades chegando logo no mês que vem. Essa é uma nova era na minha carreira, um ano muito importante para mim, e eu estou muito empolgada para mostrar tudo o que venho produzindo".