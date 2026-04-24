Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"

A ex-BBB capixaba, Raquele Cardozo, iniciou um novo capítulo em sua trajetória profissional e vai mergulhar no ritmo do arrocha. Conhecida nacionalmente por sua participação no reality, a jovem ainda é doceira, técnica em mecânica e influenciadora digital.





Após o BBB 24, Raquele chegou a integrar o grupo Melanina Carioca, consolidando sua voz ao lado de grandes nomes da música nacional. Agora, em carreira solo, ela aposta no arrocha com releituras e futuras produções autorais, reforçando a conexão com seu público e cantando sobre amor e vivências reais.





A jovem não abandonou o lado empreendedor, mas deu uma pausa em sua confeitaria, que funcionava em Vila Velha, para se dedicar exclusivamente à esse novo momento.





O lançamento





O projeto de Raquele já tem data de estreia: ela se apresenta no dia 2 de maio, no Singo's Club, localizado na Serra. A apresentação marca o início do projeto ao vivo, reunindo releituras e antecipando ao público o que está por vir em sua fase autoral. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ticketbolt.