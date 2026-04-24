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Música

Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"

Raquele Cardozo inicia nova fase com show na Serra; projeto une releituras e músicas autorais
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:44

Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital André Leão/ EStúdio Braza

A ex-BBB capixaba, Raquele Cardozo, iniciou um novo capítulo em sua trajetória profissional e vai mergulhar no ritmo do arrocha. Conhecida nacionalmente por sua participação no reality, a jovem ainda é doceira, técnica em mecânica e influenciadora digital.


Após o BBB 24, Raquele chegou a integrar o grupo Melanina Carioca, consolidando sua voz ao lado de grandes nomes da música nacional. Agora, em carreira solo, ela aposta no arrocha com releituras e futuras produções autorais, reforçando a conexão com seu público e cantando sobre amor e vivências reais.


A jovem não abandonou o lado empreendedor, mas deu uma pausa em sua confeitaria, que funcionava em Vila Velha, para se dedicar exclusivamente à esse novo momento. 


O lançamento


O projeto de Raquele já tem data de estreia: ela se apresenta no dia 2 de maio, no Singo's Club, localizado na Serra. A apresentação marca o início do projeto ao vivo, reunindo releituras e antecipando ao público o que está por vir em sua fase autoral. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ticketbolt.

Esse momento representa a realização de um sonho que por muito tempo pareceu distante, não só meu, mas da minha família também. A música sempre esteve no meu coração

Raquele Cardozo

A ex-sister também contou que está muito animada para que o público possa sentir todo esse carinho. "Ainda parece que eu não tô acreditando em tudo que está acontecendo, mas está sendo um momento muito gostoso, muito verdadeiro e muito especial também e tudo no tempo de Deus, como eu sempre acreditei. Tenho certeza que eles vão amar viver isso comigo”, destacou.

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