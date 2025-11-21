'Doces da Raquele'

Ex-BBB Raquele rebate críticas ao voltar a vender doces: 'Sou dona da minha própria marca'

Capixaba retomou a atividade que exercia antes de entrar na casa: produzir e vender doces artesanais no ES, mas recebeu hate de internautas

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:00

Ex-BBB Raquele Cardozo rebate críticas ao voltar a vender doces Crédito: Instagram/raquele.cardozo

Participante do BBB 24, Raquel Cardozo, 24, resolveu rebater os comentários ofensivos que recebeu após anunciar um "novo recomeço" profissional. A doceira, que tentou a carreira musical logo depois de sair do reality da Globo, acabou retomando a atividade que exercia antes de entrar na casa: produzir e vender doces artesanais.

Ela reativou a marca "Doces da Raquele" e mandou um recado para os haters em um vídeo. "Vou continuar cantando, aperfeiçoando minha voz, fazendo publicidade - Só que agora eu sou empreendedora. E eu já era! Só voltei a fazer aquilo que eu fazia. Sou dona da minha própria marca."

Raquele ainda expôs algumas mensagens. "Chata, insuportável e feia. Deu no que deu", escreveu uma internauta. "Tentou a fama, viu que não deu certo e voltou para a vida simples", disse outra. "Não foi ela que brigou com o campeão Davi Brito?", questionou um seguidor.

Ela continuou: "O que eu fiz é para quem tem coragem. Não é para qualquer um. O problema é eu colocar o link para vender meus doces ou é você ver gente como eu vencendo? Sou mulher preta, do interior, que nunca aceitou o lugar que tentaram me dar."

Ex-BBB capixaba Raquele com o 'Doces da Raquele' Crédito: Instagram/@raquele.cardozo

Em meio às críticas, ex-colegas de confinamento saíram em sua defesa e demonstraram apoio público à capixaba. "Você é foda, que orgulho poder te chamar de amiga! Te amo, e você já sabe que estou na arquibancada da vida torcendo por você e comendo um bombom da sua marca", escreveu Michel Nogueira, seu principal aliado no BBB 24. "Que orgulho de você", exaltou Isabelle Nogueira e Lucas Buda reforçou: "Você vai realizar todos os seus sonhos, minha amiga."

