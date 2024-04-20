Capixaba Raquele alcança a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

A ex-BBB Raquele Cardozo alcançou a incrível marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A capixaba, que participou do BBB 24, retornou para o Espírito Santo nesta sexta-feira (19) e ainda não comentou sobre a conquista. Nos stories, a doceira de Aracruz falou sobre seus próximos passos.

“Eu vou começar aula de canto. Como vocês sabem, gosto de cantar, mas já deixei bem claro que eu não canto profissionalmente. Então eu tenho muitas coisas para aprender. Nas próximas semanas eu já começo”

Ainda em seu perfil, Raquele atualizou os fãs sobre a situação do seu pé. Para relembrar, a capixaba machucou o pé no dia da final do BBB 24 ao cair de uma escada. “Está tudo bem, mas tenho que ver como está porque tenho compromisso nos próximos dias. Tenho que estar 100%”, completou.